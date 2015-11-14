ага а потом август 1998 года и "опять 25" до 2001 года
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 бер, 2018 23:44
ага а потом август 1998 года и "опять 25" до 2001 года
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 07 бер, 2018 23:49
Додано: Сер 07 бер, 2018 23:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бомбер показывает рост.
И этот рост будет устойчивым до мая. Потом сезонный провальчик. И осенью опять рист.
Этот год будет последним шансом строителям повысить степень готовности обьектов. Кто не сможит достроить дома до готовности 70%+ рискует вылететь с рынка.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Республика, Свитло парк и Файна таун, наглухо обрушат продажи. Если Оркада со своей Эврикой резко не зашевелятся то пострадает больше всех.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:09
Хз хз. Такой ревал гривны может вообще похоронить экономику.
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:10
Ничего не будет, я вообще надеюсь откупиться па 25 грн. и заработать 10% минимум.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В апреле активизируются "весенние хомячки", будут брать первичку в высокой степени готовности.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще КРЖН летом будет рынком противоречий.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По паренде прогноз не меняется, этим летом будет ацкий песец.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уну, значит, фиксируем ряд прогнозов
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