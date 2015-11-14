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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 515516517518>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 677
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:44

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:23 000 стоила трёха 90 квадратов в этом доме
  барабашов написав:В каком году продавали по этой цене?
  Оранжевый-хит сезона написав:август 1995 года

затишье перед тремя годами безудержного роста

ага а потом август 1998 года и "опять 25" до 2001 года
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:49

  Vlad442 написав:
  alkasander написав:Я 32 000 дол слил по 28.5 на первый взнос за Кардинал

В Кардинале цена фиксируется в гривне, или пересчитывается по курсу?


Фиксируется в грн
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бомбер показывает рост.
И этот рост будет устойчивым до мая. Потом сезонный провальчик. И осенью опять рист.
Этот год будет последним шансом строителям повысить степень готовности обьектов. Кто не сможит достроить дома до готовности 70%+ рискует вылететь с рынка.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Республика, Свитло парк и Файна таун, наглухо обрушат продажи. Если Оркада со своей Эврикой резко не зашевелятся то пострадает больше всех.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:09

  Оранжевый-хит сезона написав:Бомбер показывает рост.
И этот рост будет устойчивым до мая. Потом сезонный провальчик. И осенью опять рист.
Этот год будет последним шансом строителям повысить степень готовности обьектов. Кто не сможит достроить дома до готовности 70%+ рискует вылететь с рынка.


Хз хз. Такой ревал гривны может вообще похоронить экономику.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:10

  prosecutor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бомбер показывает рост.
И этот рост будет устойчивым до мая. Потом сезонный провальчик. И осенью опять рист.
Этот год будет последним шансом строителям повысить степень готовности обьектов. Кто не сможит достроить дома до готовности 70%+ рискует вылететь с рынка.


Хз хз. Такой ревал гривны может вообще похоронить экономику.

Ничего не будет, я вообще надеюсь откупиться па 25 грн. и заработать 10% минимум.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В апреле активизируются "весенние хомячки", будут брать первичку в высокой степени готовности.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще КРЖН летом будет рынком противоречий.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По паренде прогноз не меняется, этим летом будет ацкий песец.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну, значит, фиксируем ряд прогнозов
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Faceless
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