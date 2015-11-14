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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:41
в 2014м думал, что самым распостраненным арендатором коммерческой недвиги станет многопрофильные склады воздуха под вывеской "СДАМ" и их главный конкурент "АРЕНДА"...ан нет, ломбарды и лохтореи выгребли весь навес не подавившись, что в шлакодебрях, что в новостроях
это всё что нужно знать о законности, неотвратимости наказания и ментальном состоянии пролетариата
интересно мнение форумчан, чтото эту тему совсем не трогают
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Додано: Чет 08 бер, 2018 00:50
подумал такую мысль:
продаваны поднимут хотелки, потому что бакс упал, гривна крепчает
а покупаны будут ждать осени потому что опять бакс будет рости
итого временный отскок вверх или прямая линия где-то середины осени
ы ?
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baraka
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Додано: Чет 08 бер, 2018 01:15
antonivs3 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
23 000 стоила трёха 90 квадратов в этом доме
барабашов написав:
В каком году продавали по этой цене?
Оранжевый-хит сезона написав:
август 1995 года
затишье перед тремя годами безудержного роста
Не помню за рост(ж0пу 99го-2000го помню с ценами меньше 100у.е метр шлака у нас), но если Франт и Захар топят за такой уровень цен на горизонте событий, а в 95м явно не монолит с заполнением красным кирпичом "па260" строили с модными МОПами, то напомню что текущие зарплаты тогда были на уровне 9-10млн, т.е. 45-55у.е, вдесятеро от нынешних, при втрое более низких ценах на бенз 92й, харч типа вырезки и колбасы с хлебом и картофаном, при отсутствии рынка аренды(привет тогдашним "ынвештарям") и прочих плюхах переходного от социализма к капитализма периода, типа окорочка Буша деликатесом запечённые в духовке были. Особенно когда на столе стояла РАМА и польский майонез.
Кто хочет чтоб все эти прелести вместе с инфляцией выше чем в 14м-15м годах(под сто% в год) вернулись - пусть др0чит на падение цены метра до уровня задвигаемого Захаром в каждом его втором высере.
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барабашов
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