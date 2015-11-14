Додано: Чет 08 бер, 2018 01:15

antonivs3 написав: Оранжевый-хит сезона написав: 23 000 стоила трёха 90 квадратов в этом доме 23 000 стоила трёха 90 квадратов в этом доме барабашов написав: В каком году продавали по этой цене? В каком году продавали по этой цене? Оранжевый-хит сезона написав: август 1995 года август 1995 года

затишье перед тремя годами безудержного роста затишье перед тремя годами безудержного роста

Не помню за рост(ж0пу 99го-2000го помню с ценами меньше 100у.е метр шлака у нас), но если Франт и Захар топят за такой уровень цен на горизонте событий, а в 95м явно не монолит с заполнением красным кирпичом "па260" строили с модными МОПами, то напомню что текущие зарплаты тогда были на уровне 9-10млн, т.е. 45-55у.е, вдесятеро от нынешних, при втрое более низких ценах на бенз 92й, харч типа вырезки и колбасы с хлебом и картофаном, при отсутствии рынка аренды(привет тогдашним "ынвештарям") и прочих плюхах переходного от социализма к капитализма периода, типа окорочка Буша деликатесом запечённые в духовке были. Особенно когда на столе стояла РАМА и польский майонез.Кто хочет чтоб все эти прелести вместе с инфляцией выше чем в 14м-15м годах(под сто% в год) вернулись - пусть др0чит на падение цены метра до уровня задвигаемого Захаром в каждом его втором высере.