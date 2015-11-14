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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 517518519520>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 677
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:17

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Уну, значит, фиксируем ряд прогнозов

Давай скринить, но так как я не "одноклеточный с битой в дупе", спорим на лимонад :)


Чивас так и не доехал :(


... а трайбека под ником ричбич на соседней ветке активно задает вопросы по бюджетному ремонту круши - опыт не пропьешь, бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:18

оазис рулед

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:19

  zahar_ написав:
  Прохожий написав:Кстати захар_а на домике быстро раскусили и забанили наглухо, а Вы ведетесь на его вбросы.
Странно ей Б-гу...

На домике дали бан по указке Котенко, когда я назвал брехунов с домика рылами и начал выводить брехню аналитиков домика по динамике цен на чистую воду.



простите что вклиниваюсь, а что там не так с ценой от домика? просто всегда на их графики орентируешься... Ща они показывают некое подорожание в Киеве и боковик к примеру в Харькове, и в Харькове таки боковик. Но Харьков отстает немного от Киева, вот и интересно, есть реальное подорожание в Киеве, или это манипуляции на дохлом рынке... То что он дохловать показывали в статье из Лиги.
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:оазис рулед

и вроде приличный дом. В подъезд не заходили? нормально или начали сс@ть?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:37

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:оазис рулед

и вроде приличный дом. В подъезд не заходили? нормально или начали сс@ть?


не заходил, но когда я там жил моя соседка по этажу (владелица двух квартир, объединенных в одну) имела очаровательную привычку выставлять благоухающий пакет мусора за дверь, чему я бывал чрезвычайно рад по утрам - милейшая женщина, тоже очень любит делать мир красивее (привет максу)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:1.Простите, у вас машина случайно не RAVON-2? Для простого перемещения собственной задницы - согласно вашей логике (да и моей тоже) - вполне достаточно.
2. По-моему мы обсуждали "евроремонт" для себя, а не... "арендаторы все схавают", - главное чтобы надежно. (см мой предыдущий пост о дизайне и внедорожнике)
П.С. Сугубо про недвижку - у вас кондиционеры дома инверторные? А на арендной квартире?
У вас дома унитаз за 2000? Или вы так, чтобы тут буквы пописЯть? (простите за ошибку в орфографии)
П.П.С. Краник с фотодатчиком - это как фотопанели на крыше дома. Сегодня некоторое излишество, а через 7-10 лет общепринятая норма. Я стараюсь делать дизайн "для себя". И так получается, что через 7 лет это "супер" для арендаторов (когда я переезжаю в новую квартиру).

1. Авто у меня нет, не считаю оправданным его наличие при отсутствии жилья. К тому же смотрю на растущие животики коллег с авто и понимаю, что утренний променад на 1.5-2.5 км-весьма полезен. Иначе к затратам на авто нужен абонемент в спортзал, а это не только деньги, но и время.
2. Для себя, конечно, нужно хорошо делать. Но "недорого" не значит "плохо". У меня кондей на арендной-китайский Haier. Унитаз дома-дешевле 2000, на съёмной-тоже. Проктолога и психолога не посещаю.
Не забывайте тему форума, говорим о падении нереальных цен и в основном для тех, кто хочет купить первое жильё. Вы же его меняете раз в 7 лет, и , скорее всего, имеете не одну квартиру. Отсюда Ваше пренебрежение к арендаторам? Не на ту тему зашли
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:50

Serg-ik я больше скажу- не считая экономии электричества и работы при низких температурах, не вижу разницы между инверторным и он-офф кондиционером.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:31

Девушек ещё с праздником не поздравляли? Девушки, которые нас читают, с праздником!!! Желаю обзавестись собственным жильём и реализовать себя в дизайне спальни, украшении окошек шторками и прочих украшательства хорошо вашего дома
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/42224 ... ubah-video

Кто знает, может тоже увидим pipe stone какой-нибудь от Аркады, например :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 16:35

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/422246/u-gonkonzi-zaproponuvaly-buduvaty-zhytlo-u-vodoprovidnyh-trubah-video

Кто знает, может тоже увидим pipe stone какой-нибудь от Аркады, например :mrgreen:

Непонятно только, откуда они взяли 93 кв. метра... 150 кв. футов - это 14 кв. м. Всю внутреннюю поверхность трубы, что ли, посчитали? :)
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