Додано: Чет 08 бер, 2018 11:50

Serg-ik я больше скажу- не считая экономии электричества и работы при низких температурах, не вижу разницы между инверторным и он-офф кондиционером.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!