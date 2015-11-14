... а трайбека под ником ричбич на соседней ветке активно задает вопросы по бюджетному ремонту круши - опыт не пропьешь, бггг
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:17
... а трайбека под ником ричбич на соседней ветке активно задает вопросы по бюджетному ремонту круши - опыт не пропьешь, бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:18
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:19
простите что вклиниваюсь, а что там не так с ценой от домика? просто всегда на их графики орентируешься... Ща они показывают некое подорожание в Киеве и боковик к примеру в Харькове, и в Харькове таки боковик. Но Харьков отстает немного от Киева, вот и интересно, есть реальное подорожание в Киеве, или это манипуляции на дохлом рынке... То что он дохловать показывали в статье из Лиги.
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и вроде приличный дом. В подъезд не заходили? нормально или начали сс@ть?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:37
не заходил, но когда я там жил моя соседка по этажу (владелица двух квартир, объединенных в одну) имела очаровательную привычку выставлять благоухающий пакет мусора за дверь, чему я бывал чрезвычайно рад по утрам - милейшая женщина, тоже очень любит делать мир красивее (привет максу)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1. Авто у меня нет, не считаю оправданным его наличие при отсутствии жилья. К тому же смотрю на растущие животики коллег с авто и понимаю, что утренний променад на 1.5-2.5 км-весьма полезен. Иначе к затратам на авто нужен абонемент в спортзал, а это не только деньги, но и время.
2. Для себя, конечно, нужно хорошо делать. Но "недорого" не значит "плохо". У меня кондей на арендной-китайский Haier. Унитаз дома-дешевле 2000, на съёмной-тоже. Проктолога и психолога не посещаю.
Не забывайте тему форума, говорим о падении нереальных цен и в основном для тех, кто хочет купить первое жильё. Вы же его меняете раз в 7 лет, и , скорее всего, имеете не одну квартиру. Отсюда Ваше пренебрежение к арендаторам? Не на ту тему зашли
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 08 бер, 2018 11:50
Serg-ik я больше скажу- не считая экономии электричества и работы при низких температурах, не вижу разницы между инверторным и он-офф кондиционером.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 08 бер, 2018 14:31
Девушек ещё с праздником не поздравляли? Девушки, которые нас читают, с праздником!!! Желаю обзавестись собственным жильём и реализовать себя в дизайне спальни, украшении окошек шторками и прочих украшательства хорошо вашего дома
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 08 бер, 2018 14:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ua/news/-/42224 ... ubah-video
Кто знает, может тоже увидим pipe stone какой-нибудь от Аркады, например
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 08 бер, 2018 16:35
Непонятно только, откуда они взяли 93 кв. метра... 150 кв. футов - это 14 кв. м. Всю внутреннюю поверхность трубы, что ли, посчитали?
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