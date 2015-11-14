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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 517518519520

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 677
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 16:42

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/422246/u-gonkonzi-zaproponuvaly-buduvaty-zhytlo-u-vodoprovidnyh-trubah-video

Кто знает, может тоже увидим pipe stone какой-нибудь от Аркады, например :mrgreen:

Ничего не получится. В Киеве, в отличие от Гонконга, слишком дорогая земля и подключение к коммуникациям.

Правда есть выход: ставить трубу вертикально и делать в одной 50-метровой трубе 20 смарт-пайп апартаментов.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 08 бер, 2018 16:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

speedsx написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/422246/u-gonkonzi-zaproponuvaly-buduvaty-zhytlo-u-vodoprovidnyh-trubah-video

Кто знает, может тоже увидим pipe stone какой-нибудь от Аркады, например :mrgreen:

Непонятно только, откуда они взяли 93 кв. метра... 150 кв. футов - это 14 кв. м. Всю внутреннюю поверхность трубы, что ли, посчитали? :)
Тоже удивился, решил, может одни апартаменты из нескольких труб
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:06

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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:14

  Kripo написав:простите что вклиниваюсь, а что там не так с ценой от домика? просто всегда на их графики орентируешься... Ща они показывают некое подорожание в Киеве и боковик к примеру в Харькове, и в Харькове таки боковик. Но Харьков отстает немного от Киева, вот и интересно, есть реальное подорожание в Киеве, или это манипуляции на дохлом рынке... То что он дохловать показывали в статье из Лиги.

Если отбросить панель и неуютные, окраинные жилмасивы. То выбор как бы не большой. Возможно на этом фоне есть некоторый рост.
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