Ничего не получится. В Киеве, в отличие от Гонконга, слишком дорогая земля и подключение к коммуникациям.
Правда есть выход: ставить трубу вертикально и делать в одной 50-метровой трубе 20 смарт-пайп апартаментов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 бер, 2018 16:42
Ничего не получится. В Киеве, в отличие от Гонконга, слишком дорогая земля и подключение к коммуникациям.
Правда есть выход: ставить трубу вертикально и делать в одной 50-метровой трубе 20 смарт-пайп апартаментов.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 08 бер, 2018 16:45, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 08 бер, 2018 16:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тоже удивился, решил, может одни апартаменты из нескольких труб
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Додано: Чет 08 бер, 2018 17:06
airmax78 Максик ты в Одессе? давай пиваса в Гамбринусе навернём!
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Додано: Чет 08 бер, 2018 17:14
Если отбросить панель и неуютные, окраинные жилмасивы. То выбор как бы не большой. Возможно на этом фоне есть некоторый рост.
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