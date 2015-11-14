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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:12
Оранжевый-хит сезона написав:Пожелания и предложения по рабочим специальностям в городе Киев за 2014-2018 гг.
Пожелания соискателей сегодня на уровне 13 тыс грн, предложения работодателей на уровне 10 тыс грн.
А насколько, по Вашим ощущениям, это соответствует реальности?
Примерно соответствует
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:02
в одессе куча проституток сегодня стояло.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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