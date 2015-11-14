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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 519520521522

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 677
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:02

  antonivs3 написав:Не пойму, о чем речь- 700грн за день тяжелой физической работы, причем разовой, которой обычный ценник- двойной. плюс парни эти с бебехами явно приехали не на метро за 5грн. Я когда пни корчевал, $50 за день оценил. Только после 2 дней работы 3 отдыхать пришлось.
И да- в Киеве $420 как-никак, а там, где $240 вряд ли заплатят 3500


Дупомої в Польщі, маючи вихідний день, підзаробляють прибараннями: година прибирання від 20 злотих (від 160 грн.): витерти пилюку, попилососити, випрати штори...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:43

  Serg-ik написав:1. Авто у меня нет, не считаю оправданным его наличие при отсутствии жилья. К тому же смотрю на растущие животики коллег с авто и понимаю, что утренний променад на 1.5-2.5 км-весьма полезен. Иначе к затратам на авто нужен абонемент в спортзал, а это не только деньги, но и время.
2. Для себя, конечно, нужно хорошо делать. Но "недорого" не значит "плохо". У меня кондей на арендной-китайский Haier. Унитаз дома-дешевле 2000, на съёмной-тоже. Проктолога и психолога не посещаю.
Не забывайте тему форума, говорим о падении нереальных цен и в основном для тех, кто хочет купить первое жильё. Вы же его меняете раз в 7 лет, и , скорее всего, имеете не одну квартиру. Отсюда Ваше пренебрежение к арендаторам? Не на ту тему зашли

1. О теме форума. Прикольная ситуация: человек, который еще НЕ заработал на машину и НЕ купил и НЕ отремонтировал ни одной квартиры спорит о стоимости унитаза, который стоит ставить в собственную квартиру. И, походя, вещает о тенденциях РН тем, кто купил, отремонтировал и... сдал несколько квартир. Ну-ну.
А по поводу инверторного кондиционера -- это точь в точь как "про устрицы" ))))
2. У меня нет ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ К АРЕНДАТОРАМ. Я с ними дружу. Всегда держу цену 5-10% ниже рынка и выбираю самых адекватных, у которых арендные затраты составляют не более 25% их дохода. Более того, я сам арендую квартиру с шикарным видом под Киевом.
И, поверьте, никогда не сниму квартиру у жлоба, который поставит во время ремонта квартиры унитаз за 2000 гривен. Это такое же жлобство, как платить 250 гривен за метр плиточнику, чтобы тот клал плитку по 100 гр/метр.
3. И да, давайте на этом закончим с унитазами и вернемся к теме форума. Унитазы - это ваша тема. Я лишь писал о понятии "евроремонт" и приводил примеры его наполнения (какие краники отвечают этому понятию). А также в который раз советовал местным вещателям апокалипсиса не верить написанным на заборе буквам, и понять, что мат ожидание истинного "евроремонта" в старом хруще, проданном за копейки стремиться к НУЛЮ.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:56

  J_P написав:
  Serg-ik написав:1. Авто у меня нет, не считаю оправданным его наличие при отсутствии жилья. К тому же смотрю на растущие животики коллег с авто и понимаю, что утренний променад на 1.5-2.5 км-весьма полезен. Иначе к затратам на авто нужен абонемент в спортзал, а это не только деньги, но и время.
2. Для себя, конечно, нужно хорошо делать. Но "недорого" не значит "плохо". У меня кондей на арендной-китайский Haier. Унитаз дома-дешевле 2000, на съёмной-тоже. Проктолога и психолога не посещаю.
Не забывайте тему форума, говорим о падении нереальных цен и в основном для тех, кто хочет купить первое жильё. Вы же его меняете раз в 7 лет, и , скорее всего, имеете не одну квартиру. Отсюда Ваше пренебрежение к арендаторам? Не на ту тему зашли

1. О теме форума. Прикольная ситуация: человек, который еще НЕ заработал на машину и НЕ купил и НЕ отремонтировал ни одной квартиры спорит о стоимости унитаза, который стоит ставить в собственную квартиру. И, походя, вещает о тенденциях РН тем, кто купил, отремонтировал и... сдал несколько квартир. Ну-ну.
А по поводу инверторного кондиционера -- это точь в точь как "про устрицы" ))))
2. У меня нет ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ К АРЕНДАТОРАМ. Я с ними дружу. Всегда держу цену 5-10% ниже рынка и выбираю самых адекватных, у которых арендные затраты составляют не более 25% их дохода. Более того, я сам арендую квартиру с шикарным видом под Киевом.
И, поверьте, никогда не сниму квартиру у жлоба, который поставит во время ремонта квартиры унитаз за 2000 гривен. Это такое же жлобство, как платить 250 гривен за метр плиточнику, чтобы тот клал плитку по 100 гр/метр.
3. И да, давайте на этом закончим с унитазами и вернемся к теме форума. Унитазы - это ваша тема. Я лишь писал о понятии "евроремонт" и приводил примеры его наполнения (какие краники отвечают этому понятию). А также в который раз советовал местным вещателям апокалипсиса не верить написанным на заборе буквам, и понять, что мат ожидание истинного "евроремонта" в старом хруще, проданном за копейки стремиться к НУЛЮ.

если честно, то вообще не понимаю преимуществ инверторного кондея, меня он дико бесит.Кнопку нажал и ничего не происходит, пошол посрал в унитез Геберит встроенный в стенку, вернулся, а он только только начар раздуплятся
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:пошол посрал в унитез

та выходи уже из запоя, засранец
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:48

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:пошол посрал в унитез

та выходи уже из запоя, засранец

с одноклеточными дупобитами не разговариваю
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Всегда держу цену 5-10% ниже рынка и выбираю самых адекватных, у которых арендные затраты составляют не более 25% их дохода.

...а як Ви дізнаєтесь, чи 25% чи 50%?- вони що, Вам приносять довідку з роботи з цифрами по зарплаті? :mrgreen:
...я теж можу сказати, що я айтіШнік :mrgreen: і заробляю 3-4тис. дол. :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:21

  Оранжевый-хит сезона написав:если честно, то вообще не понимаю преимуществ инверторного кондея, меня он дико бесит.Кнопку нажал и ничего не происходит, пошол посрал в унитез Геберит встроенный в стенку, вернулся, а он только только начар раздуплятся

ну они есть, но не настолько значительные, как считается.
вот вчера как раз сидел у мамы под обычным инвертором за 350евро, у самой мамы в комнате супер-пупер LG за +1000евро к стоимости китайца. да, разница есть, но она не в 4 раза, а на 14%. и в основном в потреблении копеечного у нас лепестричества.
мне есть с чем сравнивать- первые кондеры в 2000х были обычные лыжи и самсунги, потом инверторы, мицубиши, у брательника Дайкины (хотя он почти как ДжейПи уверен, что только Дайкины дуют правильно и только он едал правильные устрицы рядом с Прохожим)), и перепробовал все дорогие Лыжи, не считая моделей последних пары лет- их просто уже некуда тулить.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:34

  J_P написав:Прикольная ситуация: человек, который еще НЕ заработал на машину и НЕ купил и НЕ отремонтировал ни одной квартиры спорит о стоимости унитаза, который стоит ставить в собственную квартиру.

может человек продал машину, которая в Киеве уже просто не нужна?
отписывался пару дней назад о своей поездке в центр города. мать ее. макс, кстати, писал тоже.
еще раз убедился в правильности решения отказаться от каких-либо автопоездок в круг радиусом 5км с центром на Майдане. только метро.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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