Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:Не пойму, о чем речь- 700грн за день тяжелой физической работы, причем разовой, которой обычный ценник- двойной. плюс парни эти с бебехами явно приехали не на метро за 5грн. Я когда пни корчевал, $50 за день оценил. Только после 2 дней работы 3 отдыхать пришлось. И да- в Киеве $420 как-никак, а там, где $240 вряд ли заплатят 3500
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В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Serg-ik написав:1. Авто у меня нет, не считаю оправданным его наличие при отсутствии жилья. К тому же смотрю на растущие животики коллег с авто и понимаю, что утренний променад на 1.5-2.5 км-весьма полезен. Иначе к затратам на авто нужен абонемент в спортзал, а это не только деньги, но и время. 2. Для себя, конечно, нужно хорошо делать. Но "недорого" не значит "плохо". У меня кондей на арендной-китайский Haier. Унитаз дома-дешевле 2000, на съёмной-тоже. Проктолога и психолога не посещаю. Не забывайте тему форума, говорим о падении нереальных цен и в основном для тех, кто хочет купить первое жильё. Вы же его меняете раз в 7 лет, и , скорее всего, имеете не одну квартиру. Отсюда Ваше пренебрежение к арендаторам? Не на ту тему зашли
1. О теме форума. Прикольная ситуация: человек, который еще НЕ заработал на машину и НЕ купил и НЕ отремонтировал ни одной квартиры спорит о стоимости унитаза, который стоит ставить в собственную квартиру. И, походя, вещает о тенденциях РН тем, кто купил, отремонтировал и... сдал несколько квартир. Ну-ну. А по поводу инверторного кондиционера -- это точь в точь как "про устрицы" )))) 2. У меня нет ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ К АРЕНДАТОРАМ. Я с ними дружу. Всегда держу цену 5-10% ниже рынка и выбираю самых адекватных, у которых арендные затраты составляют не более 25% их дохода. Более того, я сам арендую квартиру с шикарным видом под Киевом. И, поверьте, никогда не сниму квартиру у жлоба, который поставит во время ремонта квартиры унитаз за 2000 гривен. Это такое же жлобство, как платить 250 гривен за метр плиточнику, чтобы тот клал плитку по 100 гр/метр. 3. И да, давайте на этом закончим с унитазами и вернемся к теме форума. Унитазы - это ваша тема. Я лишь писал о понятии "евроремонт" и приводил примеры его наполнения (какие краники отвечают этому понятию). А также в который раз советовал местным вещателям апокалипсиса не верить написанным на заборе буквам, и понять, что мат ожидание истинного "евроремонта" в старом хруще, проданном за копейки стремиться к НУЛЮ.
Serg-ik написав:1. Авто у меня нет, не считаю оправданным его наличие при отсутствии жилья. К тому же смотрю на растущие животики коллег с авто и понимаю, что утренний променад на 1.5-2.5 км-весьма полезен. Иначе к затратам на авто нужен абонемент в спортзал, а это не только деньги, но и время. 2. Для себя, конечно, нужно хорошо делать. Но "недорого" не значит "плохо". У меня кондей на арендной-китайский Haier. Унитаз дома-дешевле 2000, на съёмной-тоже. Проктолога и психолога не посещаю. Не забывайте тему форума, говорим о падении нереальных цен и в основном для тех, кто хочет купить первое жильё. Вы же его меняете раз в 7 лет, и , скорее всего, имеете не одну квартиру. Отсюда Ваше пренебрежение к арендаторам? Не на ту тему зашли
1. О теме форума. Прикольная ситуация: человек, который еще НЕ заработал на машину и НЕ купил и НЕ отремонтировал ни одной квартиры спорит о стоимости унитаза, который стоит ставить в собственную квартиру. И, походя, вещает о тенденциях РН тем, кто купил, отремонтировал и... сдал несколько квартир. Ну-ну. А по поводу инверторного кондиционера -- это точь в точь как "про устрицы" )))) 2. У меня нет ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ К АРЕНДАТОРАМ. Я с ними дружу. Всегда держу цену 5-10% ниже рынка и выбираю самых адекватных, у которых арендные затраты составляют не более 25% их дохода. Более того, я сам арендую квартиру с шикарным видом под Киевом. И, поверьте, никогда не сниму квартиру у жлоба, который поставит во время ремонта квартиры унитаз за 2000 гривен. Это такое же жлобство, как платить 250 гривен за метр плиточнику, чтобы тот клал плитку по 100 гр/метр. 3. И да, давайте на этом закончим с унитазами и вернемся к теме форума. Унитазы - это ваша тема. Я лишь писал о понятии "евроремонт" и приводил примеры его наполнения (какие краники отвечают этому понятию). А также в который раз советовал местным вещателям апокалипсиса не верить написанным на заборе буквам, и понять, что мат ожидание истинного "евроремонта" в старом хруще, проданном за копейки стремиться к НУЛЮ.
если честно, то вообще не понимаю преимуществ инверторного кондея, меня он дико бесит.Кнопку нажал и ничего не происходит, пошол посрал в унитез Геберит встроенный в стенку, вернулся, а он только только начар раздуплятся
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Оранжевый-хит сезона написав:если честно, то вообще не понимаю преимуществ инверторного кондея, меня он дико бесит.Кнопку нажал и ничего не происходит, пошол посрал в унитез Геберит встроенный в стенку, вернулся, а он только только начар раздуплятся
ну они есть, но не настолько значительные, как считается. вот вчера как раз сидел у мамы под обычным инвертором за 350евро, у самой мамы в комнате супер-пупер LG за +1000евро к стоимости китайца. да, разница есть, но она не в 4 раза, а на 14%. и в основном в потреблении копеечного у нас лепестричества. мне есть с чем сравнивать- первые кондеры в 2000х были обычные лыжи и самсунги, потом инверторы, мицубиши, у брательника Дайкины (хотя он почти как ДжейПи уверен, что только Дайкины дуют правильно и только он едал правильные устрицы рядом с Прохожим)), и перепробовал все дорогие Лыжи, не считая моделей последних пары лет- их просто уже некуда тулить.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!