Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:43

Serg-ik написав: 1. Авто у меня нет, не считаю оправданным его наличие при отсутствии жилья. К тому же смотрю на растущие животики коллег с авто и понимаю, что утренний променад на 1.5-2.5 км-весьма полезен. Иначе к затратам на авто нужен абонемент в спортзал, а это не только деньги, но и время.

2. Для себя, конечно, нужно хорошо делать. Но "недорого" не значит "плохо". У меня кондей на арендной-китайский Haier. Унитаз дома-дешевле 2000, на съёмной-тоже. Проктолога и психолога не посещаю.

Не забывайте тему форума, говорим о падении нереальных цен и в основном для тех, кто хочет купить первое жильё. Вы же его меняете раз в 7 лет, и , скорее всего, имеете не одну квартиру. Отсюда Ваше пренебрежение к арендаторам? Не на ту тему зашли 1. Авто у меня нет, не считаю оправданным его наличие при отсутствии жилья. К тому же смотрю на растущие животики коллег с авто и понимаю, что утренний променад на 1.5-2.5 км-весьма полезен. Иначе к затратам на авто нужен абонемент в спортзал, а это не только деньги, но и время.2. Для себя, конечно, нужно хорошо делать. Но "недорого" не значит "плохо". У меня кондей на арендной-китайский Haier. Унитаз дома-дешевле 2000, на съёмной-тоже. Проктолога и психолога не посещаю., говорим о падении нереальных цен и в основном для тех, кто хочет купить первое жильё. Вы же его меняете раз в 7 лет, и , скорее всего, имеете не одну квартиру.? Не на ту тему зашли

Прикольная ситуация: человек, который еще НЕ заработал на машину и НЕ купил и НЕ отремонтировал ни одной квартиры спорит о стоимости унитаза, который стоит ставить в собственную квартиру. И, походя, вещает о тенденциях РН тем, кто купил, отремонтировал и... сдал несколько квартир. Ну-ну.А по поводу инверторного кондиционера -- это точь в точь как "про устрицы" )))). Я с ними дружу. Всегда держу цену 5-10% ниже рынка и выбираю самых адекватных, у которых арендные затраты составляют не более 25% их дохода. Более того, я сам арендую квартиру с шикарным видом под Киевом.И, поверьте, никогда не сниму квартиру у жлоба, который поставит во время ремонта квартиры унитаз за 2000 гривен. Это такое же жлобство, как платить 250 гривен за метр плиточнику, чтобы тот клал плитку по 100 гр/метр.и вернемся к теме форума. Унитазы - это ваша тема. Я лишь писал о понятии "евроремонт" и приводил примеры его наполнения (какие краники отвечают этому понятию). А также в который раз советовал местным вещателям апокалипсиса не верить написанным на заборе буквам, и понять, что мат ожидание истинного "евроремонта" в старом хруще, проданном за копейки стремиться к НУЛЮ.