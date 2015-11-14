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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 678
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 678
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:26

Такие инициативные товарищи сразу сливаются, когда им предлагают рискнуть своими ресурсами. Например, квартирой или машиной :)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:30

...а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

...ну то як не втілюєте ті бізнес-ідеї в життя, то спокійно кидайте їх сюди на загал.........а ми вже тут їх пожуєм :mrgreen:

....як от колись я кидав бізнес-ідею "на березі моря" :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче, Антонив3 - имя кума нет - кума тоже нет.
А турки очень сейчас нашими харчами интересуются, и прочие муслимы саддамовские.
Там рынок жратвы необъятный, а своих чернозёмов нет, как и лишней воды для орошения. Вот только лавандосов вкинуть в начало своих нема. Поэтому готов работать с партнёрами даже на хорошую зарплату в этой теме(на уровне Коболева).
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 09 бер, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:36

  Долярчик написав:...ну то як не втілюєте ті бізнес-ідеї в життя, то спокійно кидайте їх сюди на загал.........а ми вже тут їх пожуєм :mrgreen:

....як от колись я кидав бізнес-ідею "на березі моря" :mrgreen:

чому нэ втилыв у жыття?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:59

  Прохожий написав:
  Долярчик написав:...ну то як не втілюєте ті бізнес-ідеї в життя, то спокійно кидайте їх сюди на загал.........а ми вже тут їх пожуєм :mrgreen:

....як от колись я кидав бізнес-ідею "на березі моря" :mrgreen:

чому нэ втилыв у жыття?

...так тутешні бізнес-ексПерДи зламали/затоптали ту ідею ще на кореню! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От жалко пацана! (с) :D
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:41

Ещё немного о кондеях

https://frantsouzov.livejournal.com/158624.html
POSToronnim V
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 01:30

  Долярчик написав:...як от колись я кидав бізнес-ідею "на березі моря" :mrgreen:

если я правильно понял, то речь идет о сдаче в наем какой-то курортной недвижимости.
если так, то никакой идеи тут нет, а если и есть, то она стара как мир- получение ренты [ростовщического процента] с капитала и вытекающее ничегонеделание [лежание под пальмой] :)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 07:57

  antonivs3 написав:
  Долярчик написав:...як от колись я кидав бізнес-ідею "на березі моря" :mrgreen:

если я правильно понял, то речь идет о сдаче в наем какой-то курортной недвижимости.
если так, то никакой идеи тут нет, а если и есть, то она стара как мир- получение ренты [ростовщического процента] с капитала и вытекающее ничегонеделание [лежание под пальмой] :)
це основна ідея пана Рагульчика (тьфу, Долярчика). Нічого не робити, байдикувати. Щоб хтось працював за нього, а він іноді керував по телефону. Мрія лежака)))) На гілці львівської нерухомості він вже 1001 раз намагається з,ясувати, що для цього робити. Але працювати не хоче. Зовсім не хоче.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 08:02

... "від робрти коні дохнуть" (с)

  antonivs3 написав:ничегонеделание [лежание под пальмой]

...так оце зараз і найбільше шукаю і ціную: мінімум роботи/макс. відпочинку!- напів-пасивний вид бізнесу... :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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