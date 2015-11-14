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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:26
Такие инициативные товарищи сразу сливаются, когда им предлагают рискнуть своими ресурсами. Например, квартирой или машиной
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:30
...а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
...ну то як не втілюєте ті бізнес-ідеї в життя, то спокійно кидайте їх сюди на загал.........а ми вже тут їх пожуєм
....як от колись я кидав бізнес-ідею "на березі моря"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Короче, Антонив3 - имя кума нет - кума тоже нет.
А турки очень сейчас нашими харчами интересуются, и прочие муслимы саддамовские.
Там рынок жратвы необъятный, а своих чернозёмов нет, как и лишней воды для орошения. Вот только лавандосов вкинуть в начало своих нема. Поэтому готов работать с партнёрами даже на хорошую зарплату в этой теме(на уровне Коболева).
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 09 бер, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:36
чому нэ втилыв у жыття?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:59
...так тутешні бізнес-ексПерДи зламали/затоптали ту ідею ще на кореню!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От жалко пацана! (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:41
Ещё немного о кондеях
Додано: Суб 10 бер, 2018 01:30
если я правильно понял, то речь идет о сдаче в наем какой-то курортной недвижимости.
если так, то никакой идеи тут нет, а если и есть, то она стара как мир- получение ренты [ростовщического процента] с капитала и вытекающее ничегонеделание [лежание под пальмой]
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 10 бер, 2018 07:57
це основна ідея пана Рагульчика (тьфу, Долярчика). Нічого не робити, байдикувати. Щоб хтось працював за нього, а він іноді керував по телефону. Мрія лежака)))) На гілці львівської нерухомості він вже 1001 раз намагається з,ясувати, що для цього робити. Але працювати не хоче. Зовсім не хоче.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 10 бер, 2018 08:02
... "від робрти коні дохнуть" (с)
...так оце зараз і найбільше шукаю і ціную: мінімум роботи/макс. відпочинку!- напів-пасивний вид бізнесу...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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