Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:26

Такие инициативные товарищи сразу сливаются, когда им предлагают рискнуть своими ресурсами. Например, квартирой или машиной

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.