Frant
а без образ - ніяк? - чи у Вас таке виховання?
.... і сидіть краще тут! — нема чого ще й на Львівській гілці нити!
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Додано: Суб 10 бер, 2018 08:05
Frant
а без образ - ніяк? - чи у Вас таке виховання?
.... і сидіть краще тут! — нема чого ще й на Львівській гілці нити!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 08:09
Чому би не створити гілку "Як нічого не робити і добре жити?" або "Вічний двигун для рагулів" або "Щастя приймака-дармоїда"?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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