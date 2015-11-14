Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:шас в Японіїї і разних пєндосіях модна "тєма мінімалізма", вот я вополащаю свойо відєніє.
У этого віденія вже є назва - лайнолофт
там за 20м від цоколя вже є зупивінка маршрутівки, до платформи Склозавод 15 хв, так що локація гуд, зумою навіть при -15 в цоколі було +14 без додаткових елементів обігріва. от розмерзнецця земля, накопаю піска щоб встановити унітаз, поставлю та підключу його - і можна робити новосілля, а там методом кайдзен (поступових покращень) дійду до совєршенства лофт стайла.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:шас в Японіїї і разних пєндосіях модна "тєма мінімалізма", вот я вополащаю свойо відєніє.
У этого віденія вже є назва - лайнолофт
там за 20м від цоколя вже є зупивінка маршрутівки, до платформи Склозавод 15 хв, так що локація гуд, зумою навіть при -15 в цоколі було +14 без додаткових елементів обігріва. от розмерзнецця земля, накопаю піска щоб встановити унітаз, поставлю та підключу його - і можна робити новосілля, а там методом кайдзен (поступових покращень) дійду до совєршенства лофт стайла.
Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
flyman написав:там за 20м від цоколя вже є зупивінка маршрутівки, до платформи Склозавод 15 хв, так що локація гуд, зумою навіть при -15 в цоколі було +14 без додаткових елементів обігріва. от розмерзнецця земля, накопаю піска щоб встановити унітаз, поставлю та підключу його - і можна робити новосілля, а там методом кайдзен (поступових покращень) дійду до совєршенства лофт стайла.
Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?
тіпа тре робити стяжку в санвузлі, я щось сумніваюся що пан Фейслес бачив хвотки які я викладав, і "обсуждає вкус устріц не пробовав іх"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:там за 20м від цоколя вже є зупивінка маршрутівки, до платформи Склозавод 15 хв, так що локація гуд, зумою навіть при -15 в цоколі було +14 без додаткових елементів обігріва. от розмерзнецця земля, накопаю піска щоб встановити унітаз, поставлю та підключу його - і можна робити новосілля, а там методом кайдзен (поступових покращень) дійду до совєршенства лофт стайла.
Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?
тіпа тре робити стяжку в санвузлі, я щось сумніваюся що пан Фейслес бачив хвотки які я викладав, і "обсуждає вкус устріц не пробовав іх"
Не відкривав фото окремо, бічив тільки те, що влазило на сторінку форуму, беріг психіку. Не краще просто купити чистий пісок, і не колупатися бозна де?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?
тіпа тре робити стяжку в санвузлі, я щось сумніваюся що пан Фейслес бачив хвотки які я викладав, і "обсуждає вкус устріц не пробовав іх"
Не відкривав фото окремо, бічив тільки те, що влазило на сторінку форуму, беріг психіку. Не краще просто купити чистий пісок, і не колупатися бозна де?
купити це ще тре його потім привезти і розвантажити, в той час як поряд іде будова і того піску накопано неміряно (пройтися 50..100м, ближче чим до Нової Лінії), тільки зараз він під снігом та замерзший.
п.с. так для чого купляти пісок, якщо можна зразу брати готову суміш, а ще ліпше - замовити машину з бетоном... це якщо слідувати логіці пане Фейслеса
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:ПОСТРОЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЙОН В СТРАНЕ
главный архитектор и соучредитель компании Archimatica Дмитрий Васильев отметил, что Respublika будет самым большим районом в Украине.
«Respublika — это самый большой район за всю историю независимости Украины. Более 100 га. Этот район спланирован по квартальному принципу. Это позволяет избежать пробок, создать визуальный комфорт. Район расположен в 4 минут ходьбы до метро «Теремки», за 15 минут можно доехать в центр. В жилом комплексе Respublika все первые этажи отведены под небольшие магазины, офисы, кафе и т. д. В public-центр района будут вынесены все шумные функции — кафе, детский клуб, игровая зона. Все это будет накрыто единой зеленой крышей, которая зимой будет превращаться в снежную горку для детей и взрослых «, — сказал он.
похоже звезда поха скоро закатится навсегда про веник вообще молчу
Там же информация для любителей считать сроки проектов и рентабельность:
Проект очень большой, думаю, его полная реализация займет порядка 10 лет. Если говорить о первой очереди (около 250 тыс. кв. м), то мы планируем ее завершить за 5-6 лет»,- сказал он, добавив, что количество квартир в первой очереди составит 1800.
1800 квартир это три больших дома, и какого Х... они собираются три дома строить 5 лет???
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kingkongovets написав:ПОСТРОЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЙОН В СТРАНЕ
главный архитектор и соучредитель компании Archimatica Дмитрий Васильев отметил, что Respublika будет самым большим районом в Украине.
«Respublika — это самый большой район за всю историю независимости Украины. Более 100 га. Этот район спланирован по квартальному принципу. Это позволяет избежать пробок, создать визуальный комфорт. Район расположен в 4 минут ходьбы до метро «Теремки», за 15 минут можно доехать в центр. В жилом комплексе Respublika все первые этажи отведены под небольшие магазины, офисы, кафе и т. д. В public-центр района будут вынесены все шумные функции — кафе, детский клуб, игровая зона. Все это будет накрыто единой зеленой крышей, которая зимой будет превращаться в снежную горку для детей и взрослых «, — сказал он.
похоже звезда поха скоро закатится навсегда про веник вообще молчу
Там же информация для любителей считать сроки проектов и рентабельность:
Проект очень большой, думаю, его полная реализация займет порядка 10 лет. Если говорить о первой очереди (около 250 тыс. кв. м), то мы планируем ее завершить за 5-6 лет»,- сказал он, добавив, что количество квартир в первой очереди составит 1800.
1800 квартир это три больших дома, и какого Х... они собираются три дома строить 5 лет???
В очередь входит кроме домов детский сад и какой то комплекс. Сам проект Республики начат давно, потому этот срок уже идёт - там же написано, что закончить первую очередь планируют в 2020. Длительность проекта далеко не равно длительности конкретно строительных работ
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kingkongovets написав:ПОСТРОЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЙОН В СТРАНЕ
главный архитектор и соучредитель компании Archimatica Дмитрий Васильев отметил, что Respublika будет самым большим районом в Украине.
«Respublika — это самый большой район за всю историю независимости Украины. Более 100 га. Этот район спланирован по квартальному принципу. Это позволяет избежать пробок, создать визуальный комфорт. Район расположен в 4 минут ходьбы до метро «Теремки», за 15 минут можно доехать в центр. В жилом комплексе Respublika все первые этажи отведены под небольшие магазины, офисы, кафе и т. д. В public-центр района будут вынесены все шумные функции — кафе, детский клуб, игровая зона. Все это будет накрыто единой зеленой крышей, которая зимой будет превращаться в снежную горку для детей и взрослых «, — сказал он.
"Аналитик SV Development Сергей Костецкий подсчитал, что сейчас на продажу выставлено около 40 000 квартир в новостройках, тогда как покупают — всего около 1 000 в месяц."
"по итогом 2017 года в Украине настроили на более чем 100 млрд грн. Это на треть больше, чем в позапрошлом году, и почти вдвое — чем в 2015 -ом. В объемах рынок вырос на 21%. Киев и Киевская область входят в список лидеров."
в коментах:
Зачем покупать то, что в пятилетней перспективе будет стоить в несколько раз дешевле? Шесть объективных причин падения цен: 1) с рынка ушёл русский инвестор (элитный сектор); 2) недвижимость будет облагаться всё новыми и новыми налогами, и никакие хитрости не помогут этого избежать; 3) жизнь по-европейски обязывает жить скромно и экономно. Дефляционная спираль развития европейской экономики коснётся и Украины. Падение стоимости товаров и услуг в валютном выражении неизбежно отразится и на секторе недвижимости; 4) количество валютных сбережений на руках рано или поздно закончится; 5) разогреваемый переселенцами бюджетный сектор жилья также рано или поздно стабилизируется с вектором вниз; 6) поступление нового продукта на рынок превышает и так уже деформированное отношение спрос/предложение.