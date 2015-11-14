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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 524525526527>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 678
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 678
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 13:30

В 2017 году в Киевской области принято в эксплуатацию 1825 тыс. кв. м общей площади жилья. Это меньше на 11% от объемов сданного в эксплуатацию жилья в 2016 году.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... oy_oblasti

Фсё, приплыли.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 13:58

  Faceless написав:
  flyman написав:шас в Японіїї і разних пєндосіях модна "тєма мінімалізма",
вот я вополащаю свойо відєніє.

У этого віденія вже є назва - лайнолофт

там за 20м від цоколя вже є зупивінка маршрутівки,
до платформи Склозавод 15 хв,
так що локація гуд,
зумою навіть при -15 в цоколі було +14 без додаткових елементів обігріва.
от розмерзнецця земля, накопаю піска щоб встановити унітаз,
поставлю та підключу його - і можна робити новосілля,
а там методом кайдзен (поступових покращень) дійду до совєршенства лофт стайла.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:03

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:шас в Японіїї і разних пєндосіях модна "тєма мінімалізма",
вот я вополащаю свойо відєніє.

У этого віденія вже є назва - лайнолофт

там за 20м від цоколя вже є зупивінка маршрутівки,
до платформи Склозавод 15 хв,
так що локація гуд,
зумою навіть при -15 в цоколі було +14 без додаткових елементів обігріва.
от розмерзнецця земля, накопаю піска щоб встановити унітаз,
поставлю та підключу його - і можна робити новосілля,
а там методом кайдзен (поступових покращень) дійду до совєршенства лофт стайла.

Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:10

  Faceless написав:
  flyman написав:там за 20м від цоколя вже є зупивінка маршрутівки,
до платформи Склозавод 15 хв,
так що локація гуд,
зумою навіть при -15 в цоколі було +14 без додаткових елементів обігріва.
от розмерзнецця земля, накопаю піска щоб встановити унітаз,
поставлю та підключу його - і можна робити новосілля,
а там методом кайдзен (поступових покращень) дійду до совєршенства лофт стайла.

Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?

тіпа тре робити стяжку в санвузлі,
я щось сумніваюся що пан Фейслес бачив хвотки які я викладав, і "обсуждає вкус устріц не пробовав іх"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:16

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:там за 20м від цоколя вже є зупивінка маршрутівки,
до платформи Склозавод 15 хв,
так що локація гуд,
зумою навіть при -15 в цоколі було +14 без додаткових елементів обігріва.
от розмерзнецця земля, накопаю піска щоб встановити унітаз,
поставлю та підключу його - і можна робити новосілля,
а там методом кайдзен (поступових покращень) дійду до совєршенства лофт стайла.

Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?

тіпа тре робити стяжку в санвузлі,
я щось сумніваюся що пан Фейслес бачив хвотки які я викладав, і "обсуждає вкус устріц не пробовав іх"

Не відкривав фото окремо, бічив тільки те, що влазило на сторінку форуму, беріг психіку.
Не краще просто купити чистий пісок, і не колупатися бозна де?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:14

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?

тіпа тре робити стяжку в санвузлі,
я щось сумніваюся що пан Фейслес бачив хвотки які я викладав, і "обсуждає вкус устріц не пробовав іх"

Не відкривав фото окремо, бічив тільки те, що влазило на сторінку форуму, беріг психіку.
Не краще просто купити чистий пісок, і не колупатися бозна де?

купити це ще тре його потім привезти і розвантажити,
в той час як поряд іде будова і того піску накопано неміряно (пройтися 50..100м, ближче чим до Нової Лінії), тільки зараз він під снігом та замерзший.

п.с.
так для чого купляти пісок, якщо можна зразу брати готову суміш,
а ще ліпше - замовити машину з бетоном...
це якщо слідувати логіці пане Фейслеса
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:26

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:ПОСТРОЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЙОН В СТРАНЕ

главный архитектор и соучредитель компании Archimatica Дмитрий Васильев отметил, что Respublika будет самым большим районом в Украине.

«Respublika — это самый большой район за всю историю независимости Украины. Более 100 га. Этот район спланирован по квартальному принципу. Это позволяет избежать пробок, создать визуальный комфорт. Район расположен в 4 минут ходьбы до метро «Теремки», за 15 минут можно доехать в центр. В жилом комплексе Respublika все первые этажи отведены под небольшие магазины, офисы, кафе и т. д. В public-центр района будут вынесены все шумные функции — кафе, детский клуб, игровая зона. Все это будет накрыто единой зеленой крышей, которая зимой будет превращаться в снежную горку для детей и взрослых «, — сказал он.

http://vseprokiev.com.ua/postroyat-samy ... -v-strane/

похоже звезда поха скоро закатится навсегда
про веник вообще молчу

Там же информация для любителей считать сроки проектов и рентабельность:
Проект очень большой, думаю, его полная реализация займет порядка 10 лет. Если говорить о первой очереди (около 250 тыс. кв. м), то мы планируем ее завершить за 5-6 лет»,- сказал он, добавив, что количество квартир в первой очереди составит 1800.

1800 квартир это три больших дома, и какого Х... они собираются три дома строить 5 лет???
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:ПОСТРОЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЙОН В СТРАНЕ

главный архитектор и соучредитель компании Archimatica Дмитрий Васильев отметил, что Respublika будет самым большим районом в Украине.

«Respublika — это самый большой район за всю историю независимости Украины. Более 100 га. Этот район спланирован по квартальному принципу. Это позволяет избежать пробок, создать визуальный комфорт. Район расположен в 4 минут ходьбы до метро «Теремки», за 15 минут можно доехать в центр. В жилом комплексе Respublika все первые этажи отведены под небольшие магазины, офисы, кафе и т. д. В public-центр района будут вынесены все шумные функции — кафе, детский клуб, игровая зона. Все это будет накрыто единой зеленой крышей, которая зимой будет превращаться в снежную горку для детей и взрослых «, — сказал он.

http://vseprokiev.com.ua/postroyat-samy ... -v-strane/

похоже звезда поха скоро закатится навсегда
про веник вообще молчу

Там же информация для любителей считать сроки проектов и рентабельность:
Проект очень большой, думаю, его полная реализация займет порядка 10 лет. Если говорить о первой очереди (около 250 тыс. кв. м), то мы планируем ее завершить за 5-6 лет»,- сказал он, добавив, что количество квартир в первой очереди составит 1800.

1800 квартир это три больших дома, и какого Х... они собираются три дома строить 5 лет???
В очередь входит кроме домов детский сад и какой то комплекс. Сам проект Республики начат давно, потому этот срок уже идёт - там же написано, что закончить первую очередь планируют в 2020.
Длительность проекта далеко не равно длительности конкретно строительных работ
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:29

  Жека79 написав:
  kingkongovets написав:ПОСТРОЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЙОН В СТРАНЕ

главный архитектор и соучредитель компании Archimatica Дмитрий Васильев отметил, что Respublika будет самым большим районом в Украине.

«Respublika — это самый большой район за всю историю независимости Украины. Более 100 га. Этот район спланирован по квартальному принципу. Это позволяет избежать пробок, создать визуальный комфорт. Район расположен в 4 минут ходьбы до метро «Теремки», за 15 минут можно доехать в центр. В жилом комплексе Respublika все первые этажи отведены под небольшие магазины, офисы, кафе и т. д. В public-центр района будут вынесены все шумные функции — кафе, детский клуб, игровая зона. Все это будет накрыто единой зеленой крышей, которая зимой будет превращаться в снежную горку для детей и взрослых «, — сказал он.

http://vseprokiev.com.ua/postroyat-samy ... -v-strane/

похоже звезда поха скоро закатится навсегда
про веник вообще молчу


тут только большой вопрос кто это все раскупит???
лох-інвештори викуплять частину. Решта стане недобудом. Де Фейслес? Нехай фіксує прогноз - до літа 2020 мабуть 1/5 київських недобудів буде замороженою.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:32

  flyman написав:Взбодрю Захара_

https://minfin.com.ua/2018/02/22/32375445/

"Аналитик SV Development Сергей Костецкий подсчитал, что сейчас на продажу выставлено около 40 000 квартир в новостройках, тогда как покупают — всего около 1 000 в месяц."


"по итогом 2017 года в Украине настроили на более чем 100 млрд грн. Это на треть больше, чем в позапрошлом году, и почти вдвое — чем в 2015 -ом. В объемах рынок вырос на 21%. Киев и Киевская область входят в список лидеров."


в коментах:

Зачем покупать то, что в пятилетней перспективе будет стоить в несколько раз дешевле? Шесть объективных причин падения цен:
1) с рынка ушёл русский инвестор (элитный сектор);
2) недвижимость будет облагаться всё новыми и новыми налогами, и никакие хитрости не помогут этого избежать;
3) жизнь по-европейски обязывает жить скромно и экономно. Дефляционная спираль развития европейской экономики коснётся и Украины. Падение стоимости товаров и услуг в валютном выражении неизбежно отразится и на секторе недвижимости;
4) количество валютных сбережений на руках рано или поздно закончится;
5) разогреваемый переселенцами бюджетный сектор жилья также рано или поздно стабилизируется с вектором вниз;
6) поступление нового продукта на рынок превышает и так уже деформированное отношение спрос/предложение.
все правильно написано. Кржн чекають важкі часи.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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