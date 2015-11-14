Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:ПОСТРОЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЙОН В СТРАНЕ
главный архитектор и соучредитель компании Archimatica Дмитрий Васильев отметил, что Respublika будет самым большим районом в Украине.
«Respublika — это самый большой район за всю историю независимости Украины. Более 100 га. Этот район спланирован по квартальному принципу. Это позволяет избежать пробок, создать визуальный комфорт. Район расположен в 4 минут ходьбы до метро «Теремки», за 15 минут можно доехать в центр. В жилом комплексе Respublika все первые этажи отведены под небольшие магазины, офисы, кафе и т. д. В public-центр района будут вынесены все шумные функции — кафе, детский клуб, игровая зона. Все это будет накрыто единой зеленой крышей, которая зимой будет превращаться в снежную горку для детей и взрослых «, — сказал он.
flyman написав:там за 20м від цоколя вже є зупивінка маршрутівки, до платформи Склозавод 15 хв, так що локація гуд, зумою навіть при -15 в цоколі було +14 без додаткових елементів обігріва. от розмерзнецця земля, накопаю піска щоб встановити унітаз, поставлю та підключу його - і можна робити новосілля, а там методом кайдзен (поступових покращень) дійду до совєршенства лофт стайла.
Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?
тіпа тре робити стяжку в санвузлі, я щось сумніваюся що пан Фейслес бачив хвотки які я викладав, і "обсуждає вкус устріц не пробовав іх"
Faceless написав:Не зовсім зрозумів, нащо тре копати пісок, щоб встановити унітаз? Там що, тупо яма з лайном в цоколі буде?
тіпа тре робити стяжку в санвузлі, я щось сумніваюся що пан Фейслес бачив хвотки які я викладав, і "обсуждає вкус устріц не пробовав іх"
А Флай знатный тролль.
макс, особисто тобі я писав: ти мав можливість зробити в Го свій дезайгн і римонт, то поважай вибір інших
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.