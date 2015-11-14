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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 526527528529>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 678
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 678
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:13

  flyman написав:
  airmax78 написав:А Флай знатный тролль.

макс, особисто тобі я писав:
ти мав можливість зробити в Го свій дезайгн і римонт, то поважай вибір інших

Это правда. Каждый имеет право на счастье.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:14

  antonivs3 написав:
  J_P написав:Прикольная ситуация: человек, который еще НЕ заработал на машину и НЕ купил и НЕ отремонтировал ни одной квартиры спорит о стоимости унитаза, который стоит ставить в собственную квартиру.

может человек продал машину, которая в Киеве уже просто не нужна?
отписывался пару дней назад о своей поездке в центр города. мать ее. макс, кстати, писал тоже.
еще раз убедился в правильности решения отказаться от каких-либо автопоездок в круг радиусом 5км с центром на Майдане. только метро. или авто с водителем, кто может позволить. чтобы можно было пересесть на метро.
извините, я надеюсь, что ошибаюсь, но вы мне претензиями сильно напоминаете пару знакомых, которые будучи изначально из бедных семей, к пенсии наконец, нормально заработали и вдруг рэзко превратились в тонких ценителей деликатесов, жизненно необходимых новинок и покровителей искусств, особенно дизайна.

1. Процент людей имеющих деньги на машину, но продавших ее составляет меньше 1%. Это идейные "отказники". Таких тут, в общем, - нет.
2. Нет, вы ошибаетесь. В детстве жил лучше чем в студенчестве +. Когда в школе начался "дворовой" портвейн, отец предложил альтернативу - кьяньти с прошутто. И порекомендовал прилежно учится, так как он (отец) не вечный.
3. Когда начавшие зарабатывать друзья делали ремонты за цену, сопоставимую с ценой квартиры - недоумевал (правда в конце 90-х квартиры дешевле были). Потом прозрел. Сейчас сам стараюсь следовать правилу "Если что-то делаешь, делай хорошо. Либо совсем не делай".
П.С. Я, в принципе, не против унитазов за 2К гривен. Но они должны устанавливаться в местах, где стоимость квадратного метра 2-5К гривен. А мы вроде обсуждаем киевскую недвижимость...?
П.П.С. Когда купил первую квартиру, почти 2 года пользовался ремонтом/унитазом "от киевгорстроя". Хотя деньги на ремонт остались. Отец недоумевал. Со временем я понял свою ошибку ))))
Востаннє редагувалось J_P в Нед 11 бер, 2018 00:10, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:16

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:А Флай знатный тролль.

макс, особисто тобі я писав:
ти мав можливість зробити в Го свій дезайгн і римонт, то поважай вибір інших

Это правда. Каждый имеет право на счастье.

без цього план оточення Києва кавалірками не є повноцінним
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:41

  flyman написав:
  galadriel написав:
Дядьку, а Ви правда в IT працюєте?


і все ж з якою ціллю ви цікавитися чи я ІТник (може заміж збираєтеся)?


Чому прибрав мій смайлик? Зрозуміло ж було, що це питання-прикол.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:27

  Оранжевый-хит сезона написав:Домик продолжает снижаться, странный там алгоритм заложен.

Генератор случайных чисел?
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:34

  kingkongovets написав:
http://vseprokiev.com.ua/postroyat-samy ... -v-strane/

похоже звезда поха скоро закатится навсегда
про веник вообще молчу


Похоже эту Республику испортят отсутствием паркингов точно так же как и Комфорт Таун. Да и цена для старта не маленькая.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:41

  J_P написав:Что тогда в вашем понятии "евроремонт"? Там ламинат по 20 евро за метр? Или кафель по 60 евро? Или краники по 250-300$? (эти ценники - нижний предел)
Не смешите мои тапки. В 90% случаев (в таких домах) евроремонтом называют белорусский кафель, украинский ламинат и дешевую краску поверх днепропетровских обоев.

  J_P написав:Kludi на умывальник? Так он у нас даже дороже 300$....
https://waveshop.com.ua/smesiteli_i_dus ... a-3810205/
Уровень европейского общественного туалета.
А 250$,- точнее 230$, у нас стоит обычный белый, ничем не выдающийся, причем - старого дизайна и без "душика" kludi на кухню:
https://waveshop.com.ua/smesiteli_i_dus ... 389739175/

  J_P написав:Да не переживайте, нормальные смесители! Будут ходить долго. Это как Land Cruiser позапрошлой модификации. Щеголять в нем не будете, но служить будет верой и правдой, - пока не сменятся еще 2 модификации.
То же касается и обуви Fabi и костюмов Boss.
Красота дизайна раскрывается в мелочах. И в краниках - в том числе.

Кстати, "евроремонт" "евроремонту" рознь. Лично у меня понятие "евроремонт" ассоциируется с некой планкой среднего номера в "Hilton". Без излишеств, но приятно. А "евроремонт" уровня "Novotel" - ассоциируется только с бюджетной ночевкой.

Вот читаю форум, было много дел так что пришлось навёрстывать.
Прочитал уважаемого JP, так если так подходить к ремонту, то в лёгкую можно улететь в цифру 1500 за квадрат. То есть где то 150 куе ремонта за 100метровую квартиру. Ведь если смесители покупать па 250 уе и плитку по 60 евро, то всё остальное, наверное, должно быть тоже на уровне. И какого в вышеописанном делает ламинат, да ещё и 33 класса я не понял вообще, ну да ладно.

Я вот в 15ом году делал ремонт бизнес класса, ну я так думаю, что бизнес класса, так как от ваших ценников немного был шокирован (но всё же они имеют место быть). Этот ремонт был сделан на приблизительно 100 метрах. Бюджет где то вылез за 43 куе. При этом практически вся плитка Зевс керамика в районе 15 баксов, частично испания в районе 30 баксов. Пол паркетдоска в районе 35 баксов с укладкой. Ванна - ravak, roca, hansgrohe. Душевая duravit, hansgrohe. Я даже диван с пуховым наполнением в Делавега отхватил за 14 кгрн (если кто не знает,то загуглите, это офигенский украинский магазин мягкой мебели), я даже кое где уложил тёплый пол одессакабель, а не стандартный devi. В общем много расписывать не буду, так как это нудно и долго, но основной смысл в том, что я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали).

Я понимаю, что многим падают бабки с неба и им пох на цифры, но опять же НО. Я когда то делал ремонт для себя (как я думал), вот такую сантех использовал
https://robins.com.ua/2080-1-000-000-la ... esnoy.html
https://robins.com.ua/3080-1-000-304-la ... esnoe.html
https://robins.com.ua/18437000104-laufe ... 00-sm.html
то есть на 41 кгрн только санфаянса запердолил только в один с/у (сейчас же на много дешевле, чем году так в 11/12), а когда посмотрел на вот такой вариант в арендованной с 2008 квартире
https://robins.com.ua/34h478000-roca-ga ... close.html
и этот вариант за 5500 с софтовой сидушкой спустя 10 лет безпощадной аренды выглядит довольно хорошо и сейчас. В общем опять же, ремонт это такая штука - в которую можно ввалить и 200/300 тысяч, были бы деньги. Но потом только перед друзьями можно щегольнуть модными горшками, невероятно крутыми смесителями и мебелью от какой нить полиформ.

ПС
Единственное на что попрошу обратить внимание - это страну производства смесителей Грое и Хансгрое. ТК в дешёвых сегментах, или в наборах очень часто страна производства - Китай, в чуть более дорогих - Германия
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:58

  hume написав:
  zahar_ написав:Гы. Дома для СБУ на причальной 5-а то с "продажной ценой" для сбу 310 долл. м2 тоже уже с подведеными комуникации?

Если комунальный застройщик вдруг начнёт продавать квартиры на причальной, вы уйде навсегда с ветки?

Вы о каком объекте глаголите - я об этом
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:38

  Iskander написав:
  zahar_ написав:
  Faceless написав:После этого заявления ваше невежество в вопросе стает абсолютно очевидно. Это очень и очень существенная доля с/с. В ЖК любого масштаба.

1.Невежество фейслес это когда вы говорите, что денег на метро на Виноградарь в бюджете Киева нет, когда они там есть.
2. Не надо повторятся про - "Это очень и очень существенная доля с/с." и забывать про контекст сказаного ранее.
3. Так что там с внешними комуникациями на строительство на Причальной 5а 55 тыс. м2 в домах сбу, которому прокладка Голицы построит квартиры под ключ по 310 уе. за м2? Как так : внешние комуникациии -"Это очень и очень существенная доля с/с."- а квартиры обойдутся СБУ по 310 уе за м2.

Вопросов масса:
1) СБУ получит все квартиры или часть уйдёт строителям?
2) не получает ли право застройщик на застройку части участка под свободную продажу?
2) что входит в понимание «под ключ» и где в тендерной документации есть такое понятие? Вполне может быть, что строят, грубо говоря, коробку с отделкой, а сети, благоустройство и т.д. идут отдельным тендером

В результате торгов цена снизилась почти на 150 млн. грн
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СБУ получит квартиры для своих военнослужащих в состоянии пригодном для проживания
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 23:12

  zahar_ написав:3. Так что там с внешними комуникациями на строительство на Причальной 5а 55 тыс. м2 в домах сбу, которому прокладка Голицы построит квартиры под ключ по 310 уе. за м2?

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https%3a%2f%2fpublic.docs.openprocurement.org%2fget%2fc381cc54380d42c3854a995a0b075b9e%3fKeyID%3d52462340%26Signature%3dDWMNOIJsZX5%252Fu%25252BvHJ3WSOyTZhFnVWrUTK6g1Bzt4fy47oVEFRHKs8UoTiE5VzIECmiQnHXJC9tty%25252BxGHV919AQ%25253D%25253D
Посмотрите внимательно на план, и обнаружите, что на территории завода есть:
- теплотрасса
- сети водопровода и канализации
- электрические сети (причем с запасами мощности как на завод)
Потому тут как раз все коммуникации уже подведены и запасы мощностей есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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