Додано: Суб 10 бер, 2018 21:41

J_P написав: Что тогда в вашем понятии "евроремонт"? Там ламинат по 20 евро за метр? Или кафель по 60 евро? Или краники по 250-300$? (эти ценники - нижний предел)

Не смешите мои тапки. В 90% случаев (в таких домах) евроремонтом называют белорусский кафель, украинский ламинат и дешевую краску поверх днепропетровских обоев.

Что тогда в вашем понятии "евроремонт"? Там ламинат по 20 евро за метр?? (эти ценники - нижний предел)Не смешите мои тапки. В 90% случаев (в таких домах) евроремонтом называют белорусский кафель, украинский ламинат и дешевую краску поверх днепропетровских обоев.

J_P написав: Kludi на умывальник? Так он у нас даже дороже 300$....

https://waveshop.com.ua/smesiteli_i_dus ... a-3810205/

Уровень европейского общественного туалета.

А 250$,- точнее 230$, у нас стоит обычный белый, ничем не выдающийся, причем - старого дизайна и без "душика" kludi на кухню:

https://waveshop.com.ua/smesiteli_i_dus ... 389739175/ Kludi на умывальник? Так он у нас даже дороже 300$....Уровень европейского общественного туалета.А 250$,- точнее 230$, у нас стоит обычный белый, ничем не выдающийся, причем - старого дизайна и без "душика" kludi на кухню:

J_P написав: Да не переживайте, нормальные смесители! Будут ходить долго. Это как Land Cruiser позапрошлой модификации. Щеголять в нем не будете, но служить будет верой и правдой, - пока не сменятся еще 2 модификации.

То же касается и обуви Fabi и костюмов Boss.

Красота дизайна раскрывается в мелочах. И в краниках - в том числе.



Кстати, "евроремонт" "евроремонту" рознь. Лично у меня понятие "евроремонт" ассоциируется с некой планкой среднего номера в "Hilton". Без излишеств, но приятно. А "евроремонт" уровня "Novotel" - ассоциируется только с бюджетной ночевкой. Да не переживайте, нормальные смесители! Будут ходить долго. Это как Land Cruiser позапрошлой модификации. Щеголять в нем не будете, но служить будет верой и правдой, - пока не сменятся еще 2 модификации.То же касается и обуви Fabi и костюмов Boss.Красота дизайна раскрывается в мелочах. И в краниках - в том числе.Кстати, "евроремонт" "евроремонту" рознь. Лично у меня понятие "евроремонт" ассоциируется с некой планкой среднего номера в "Hilton". Без излишеств, но приятно. А "евроремонт" уровня "Novotel" - ассоциируется только с бюджетной ночевкой.

Вот читаю форум, было много дел так что пришлось навёрстывать.Прочитал уважаемого JP, так если так подходить к ремонту, то в лёгкую можно улететь в цифру 1500 за квадрат. То есть где то 150 куе ремонта за 100метровую квартиру. Ведь если смесители покупать па 250 уе и плитку по 60 евро, то всё остальное, наверное, должно быть тоже на уровне. И какого в вышеописанном делает ламинат, да ещё и 33 класса я не понял вообще, ну да ладно.Я вот в 15ом году делал ремонт бизнес класса, ну я так думаю, что бизнес класса, так как от ваших ценников немного был шокирован (но всё же они имеют место быть). Этот ремонт был сделан на приблизительно 100 метрах. Бюджет где то вылез за 43 куе. При этом практически вся плитка Зевс керамика в районе 15 баксов, частично испания в районе 30 баксов. Пол паркетдоска в районе 35 баксов с укладкой. Ванна - ravak, roca, hansgrohe. Душевая duravit, hansgrohe. Я даже диван с пуховым наполнением в Делавега отхватил за 14 кгрн (если кто не знает,то загуглите, это офигенский украинский магазин мягкой мебели), я даже кое где уложил тёплый пол одессакабель, а не стандартный devi. В общем много расписывать не буду, так как это нудно и долго, но основной смысл в том, что я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали).Я понимаю, что многим падают бабки с неба и им пох на цифры, но опять же НО. Я когда то делал ремонт для себя (как я думал), вот такую сантех использовалто есть на 41 кгрн только санфаянса запердолил только в один с/у (сейчас же на много дешевле, чем году так в 11/12), а когда посмотрел на вот такой вариант в арендованной с 2008 квартиреи этот вариант за 5500 с софтовой сидушкой спустя 10 лет безпощадной аренды выглядит довольно хорошо и сейчас. В общем опять же, ремонт это такая штука - в которую можно ввалить и 200/300 тысяч, были бы деньги. Но потом только перед друзьями можно щегольнуть модными горшками, невероятно крутыми смесителями и мебелью от какой нить полиформ.ПСЕдинственное на что попрошу обратить внимание - это страну производства смесителей Грое и Хансгрое. ТК в дешёвых сегментах, или в наборах очень часто страна производства - Китай, в чуть более дорогих - Германия