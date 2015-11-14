Это правда. Каждый имеет право на счастье.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 бер, 2018 20:13
Додано: Суб 10 бер, 2018 20:14
1. Процент людей имеющих деньги на машину, но продавших ее составляет меньше 1%. Это идейные "отказники". Таких тут, в общем, - нет.
2. Нет, вы ошибаетесь. В детстве жил лучше чем в студенчестве +. Когда в школе начался "дворовой" портвейн, отец предложил альтернативу - кьяньти с прошутто. И порекомендовал прилежно учится, так как он (отец) не вечный.
3. Когда начавшие зарабатывать друзья делали ремонты за цену, сопоставимую с ценой квартиры - недоумевал (правда в конце 90-х квартиры дешевле были). Потом прозрел. Сейчас сам стараюсь следовать правилу "Если что-то делаешь, делай хорошо. Либо совсем не делай".
П.С. Я, в принципе, не против унитазов за 2К гривен. Но они должны устанавливаться в местах, где стоимость квадратного метра 2-5К гривен. А мы вроде обсуждаем киевскую недвижимость...?
П.П.С. Когда купил первую квартиру, почти 2 года пользовался ремонтом/унитазом "от киевгорстроя". Хотя деньги на ремонт остались. Отец недоумевал. Со временем я понял свою ошибку ))))
Востаннє редагувалось J_P в Нед 11 бер, 2018 00:10, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 10 бер, 2018 20:16
без цього план оточення Києва кавалірками не є повноцінним
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 10 бер, 2018 20:41
Чому прибрав мій смайлик? Зрозуміло ж було, що це питання-прикол.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:27
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:34
Похоже эту Республику испортят отсутствием паркингов точно так же как и Комфорт Таун. Да и цена для старта не маленькая.
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:41
Вот читаю форум, было много дел так что пришлось навёрстывать.
Прочитал уважаемого JP, так если так подходить к ремонту, то в лёгкую можно улететь в цифру 1500 за квадрат. То есть где то 150 куе ремонта за 100метровую квартиру. Ведь если смесители покупать па 250 уе и плитку по 60 евро, то всё остальное, наверное, должно быть тоже на уровне. И какого в вышеописанном делает ламинат, да ещё и 33 класса я не понял вообще, ну да ладно.
Я вот в 15ом году делал ремонт бизнес класса, ну я так думаю, что бизнес класса, так как от ваших ценников немного был шокирован (но всё же они имеют место быть). Этот ремонт был сделан на приблизительно 100 метрах. Бюджет где то вылез за 43 куе. При этом практически вся плитка Зевс керамика в районе 15 баксов, частично испания в районе 30 баксов. Пол паркетдоска в районе 35 баксов с укладкой. Ванна - ravak, roca, hansgrohe. Душевая duravit, hansgrohe. Я даже диван с пуховым наполнением в Делавега отхватил за 14 кгрн (если кто не знает,то загуглите, это офигенский украинский магазин мягкой мебели), я даже кое где уложил тёплый пол одессакабель, а не стандартный devi. В общем много расписывать не буду, так как это нудно и долго, но основной смысл в том, что я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали).
Я понимаю, что многим падают бабки с неба и им пох на цифры, но опять же НО. Я когда то делал ремонт для себя (как я думал), вот такую сантех использовал
то есть на 41 кгрн только санфаянса запердолил только в один с/у (сейчас же на много дешевле, чем году так в 11/12), а когда посмотрел на вот такой вариант в арендованной с 2008 квартире
и этот вариант за 5500 с софтовой сидушкой спустя 10 лет безпощадной аренды выглядит довольно хорошо и сейчас. В общем опять же, ремонт это такая штука - в которую можно ввалить и 200/300 тысяч, были бы деньги. Но потом только перед друзьями можно щегольнуть модными горшками, невероятно крутыми смесителями и мебелью от какой нить полиформ.
ПС
Единственное на что попрошу обратить внимание - это страну производства смесителей Грое и Хансгрое. ТК в дешёвых сегментах, или в наборах очень часто страна производства - Китай, в чуть более дорогих - Германия
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:58
Вы о каком объекте глаголите - я об этом
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:38
В результате торгов цена снизилась почти на 150 млн. грн
СБУ получит квартиры для своих военнослужащих в состоянии пригодном для проживания
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 10 бер, 2018 23:12
Посмотрите внимательно на план, и обнаружите, что на территории завода есть:
- теплотрасса
- сети водопровода и канализации
- электрические сети (причем с запасами мощности как на завод)
Потому тут как раз все коммуникации уже подведены и запасы мощностей есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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