Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Я вот в 15ом году делал ремонт бизнес класса... При этом практически вся плитка Зевс керамика в районе 15 баксов.... Пол паркетдоска в районе 35 баксов с укладкой.
Вы не ощущаете здесь несоответствий в выделенном? (в том числе - несоответствия цен керамики/доски/стоимости укладки?)
hume написав:....я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали).
Если бы вы положили более дорогую плитку ваш ремонт вырос бы с 43 до 45-46К. Это существенно?
Писал тут, что родычи не торопясь ищут 2К на Оболони с ремонтом. К справедливости местных "вестников апокалипсиса" вроде начали появляться интересные предложения. Единственная проблема: при цене 53-58К, и ремонте не старше 5-7 лет, постоянно сталкиваются с национально особенностью: попытке экономии на плитке/сантехнике. Попытка же замены плитки в туалете/ванне/кухни уже после покупки квартиры может убить остальной ремонт и резко снижает привлекательность всего мероприятия. К сожалению, большинство не прислушивается к вашему:
hume написав:... и этот вариант за 5500 с софтовой сидушкой спустя 10 лет безпощадной аренды выглядит довольно хорошо и сейчас.
П.С. Бесспорно, предложение на вторичке будет расти - многие переезжают в новострои и/или расширяются (особенно - если цены вдруг упадут)))). Но выгодно и быстро будут продаваться лишь те квартиры, в которых хозяева потратили на 10% больше при ремонте и жили в бОльшем комфорте. С точки зрения покупателя тоже выгодно переплатить 2-5К (т.е. от 5% до 10%) и не связываться с ремонтом еще несколько лет.
Востаннє редагувалось J_P в Суб 10 бер, 2018 23:48, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:Короче, Антонив3 - имя кума нет - кума тоже нет. А турки очень сейчас нашими харчами интересуются, и прочие муслимы саддамовские. Там рынок жратвы необъятный, а своих чернозёмов нет, как и лишней воды для орошения. Вот только лавандосов вкинуть в начало своих нема. Поэтому готов работать с партнёрами даже на хорошую зарплату в этой теме(на уровне Коболева).
Турки не только харчами интересуются. Значит как то имел дело с импортёрами турецких фруктов, которые сёбывали в 14ом аж пятки сверкали, вернулись, даже дали о себе знать.
В центре у знакомого арендатор помещение забирает, говорит турецкие бизнесмены тряпок сделали предложение от которого он не может отказаться.
hume написав:Я вот в 15ом году делал ремонт бизнес класса... При этом практически вся плитка Зевс керамика в районе 15 баксов.... Пол паркетдоска в районе 35 баксов с укладкой.
Вы не ощущаете здесь несоответствий в выделенном? (в том числе - несоответствия цен керамики/доски/стоимости укладки?)
hume написав:....я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали).
Если бы вы положили более дорогую плитку ваш ремонт вырос бы с 43 до 45-46К. Это существенно?
Писал тут, что родычи не торопясь ищут 2К на Оболони с ремонтом. К справедливости местных "вестников апокалипсиса" вроде начали появляться интересные предложения. Единственная проблема: при цене 53-58К, и ремонте не старше 5-7 лет, постоянно сталкиваются с национально особенностью: попытке экономии на плитке/сантехнике. Попытка же замены плитки в туалете/ванне/кухни уже после покупки квартиры может убить остальной ремонт и резко снижает привлекательность всего мероприятия. К сожалению, большинство не прислушивается к вашему:
hume написав:... и этот вариант за 5500 с софтовой сидушкой спустя 10 лет безпощадной аренды выглядит довольно хорошо и сейчас.
П.С. Бесспорно, предложение на вторичке будет расти - многие переезжают в новострои и/или расширяются (особенно - если цены вдруг упадут)))). Но выгодно и быстро будут продаваться лишь те квартиры, в которых хозяева потратили на 10% больше при ремонте и жили в бОльшем комфорте. С точки зрения покупателя тоже выгодно переплатить 2-5К (т.е. от 5% до 10%) и не связываться с ремонтом еще несколько лет.
1. Нет, абсолютно дисгармонии в написанном не вижу, плитка зевскерамика от 300 до 700 грн с отрезным краем. Паркет доска, называть производителя не буду, но очевидно только ленивый не догадался о каком производителе речь. Год 2015. Вот такой подход "а вот если бы вы положили бы чуть дорогую плитку, то ремонт увеличился бы всего на пару штук", - это путь в никуда, так как потом увеличился бы бюджет на паркет доску, на потолки, на краску, на светильники и так далее и тому подобное. Если что, то я тоже не первый ремонт закончил. 2. Делать ремонт во вторичнке на оболони под горшок рока за 5500 тоже дурость, сугубо моя точка зрения, максимум под акционный церзанит и акционную плитку.
У всей недвижимости должен быть некий баланс между ремонтом и самой недвигой. Если что, то у меня тоже есть совочек на оборони нуждающийся в ремонте, её ждёт ремонт бомж стаил, так как будущее старого жилого фонда вообще не вижу.
Я привёл пример горшков для себя. Спустя время я своё мнение поменял кардинально. Как счастливый обладатель двух горшков из ссылок с разницей в цене более чем в три раза(почти в четыре) в следующем ремонте под себя я отдам предпочтение той же roca.
Кстати, когда сдавал квартиру в аренду пришёл человек, который сказал -"ну я вижу ремонт ниче так, хороший, для себя наверное" и я сомневаюсь, что он знает хоть одну горшочечную фирму, и тем более увидит разницу между лауфен и рока.))
И опять же подитожу, можно удешевить ремонт без ущерба для качества и комфорта.
J_P написав:Если бы вы положили более дорогую плитку ваш ремонт вырос бы с 43 до 45-46К. Это существенно?
6% несущественно, существенно $3000 и то, что пришлось бы в большинстве случаев приклеивать ценник (чтобы посетители могли понять, что кафель втрое дороже) ведь плитки, в отличие от писсуаров и автобагажников, еще не додумались подписывать
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