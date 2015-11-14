Додано: Нед 11 бер, 2018 00:49

J_P написав: hume написав: Я вот в 15ом году делал ремонт бизнес класса... При этом практически вся плитка Зевс керамика в районе 15 баксов.... Пол паркетдоска в районе 35 баксов с укладкой. Я вот в 15ом году делал ремонт... При этом практически вся плитка Зевс керамика в районев.... Пол паркетдоска в районев с укладкой.

Вы не ощущаете здесь несоответствий в выделенном? (в том числе - несоответствия цен керамики/доски/стоимости укладки?)



hume написав: ....я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали). ....я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали).

Если бы вы положили более дорогую плитку ваш ремонт вырос бы с 43 до 45-46К. Это существенно?



Писал тут, что родычи не торопясь ищут 2К на Оболони с ремонтом. К справедливости местных "вестников апокалипсиса" вроде начали появляться интересные предложения. Единственная проблема: при цене 53-58К, и ремонте не старше 5-7 лет, постоянно сталкиваются с национально особенностью: попытке экономии на плитке/сантехнике.

Попытка же замены плитки в туалете/ванне/кухни уже после покупки квартиры может убить остальной ремонт и резко снижает привлекательность всего мероприятия.

К сожалению, большинство не прислушивается к вашему:

hume написав: ... и этот вариант за 5500 с софтовой сидушкой спустя 10 лет безпощадной аренды выглядит довольно хорошо и сейчас. ... и этот вариант за 5500 с софтовой сидушкойи сейчас.



П.С. Бесспорно, предложение на вторичке будет расти - многие переезжают в новострои и/или расширяются (особенно - если цены вдруг упадут)))). Но выгодно и быстро будут продаваться лишь те квартиры, в которых хозяева потратили на 10% больше при ремонте и жили в бОльшем комфорте.

С точки зрения покупателя тоже выгодно переплатить 2-5К (т.е. от 5% до 10%) и не связываться с ремонтом еще несколько лет. Вы не ощущаете здесь несоответствий в выделенном? (в том числе - несоответствия цен керамики/доски/стоимости укладки?)Если бы вы положили более дорогую плитку ваш ремонт вырос бы с 43 до 45-46К. Это существенно?Писал тут, что родычи не торопясь ищут 2К на Оболони с ремонтом. К справедливости местных "вестников апокалипсиса" вроде начали появляться интересные предложения. Единственная проблема: при цене 53-58К, и ремонте не старше 5-7 лет, постоянно сталкиваются с национально особенностью: попытке экономии на плитке/сантехнике.Попытка же замены плитки в туалете/ванне/кухни уже после покупки квартиры может убить остальной ремонт и резко снижает привлекательность всего мероприятия.К сожалению, большинство не прислушивается к вашему:П.С. Бесспорно, предложение на вторичке будет расти - многие переезжают в новострои и/или расширяются (особенно - если цены вдруг упадут)))). Но выгодно и быстро будут продаваться лишь те квартиры, в которых хозяева потратили на 10% больше при ремонте и жили в бльшем комфорте.С точки зрения покупателя тоже выгодно переплатить 2-5К (т.е. от 5% до 10%) и не связываться с ремонтом еще несколько лет.

1. Нет, абсолютно дисгармонии в написанном не вижу, плитка зевскерамика от 300 до 700 грн с отрезным краем. Паркет доска, называть производителя не буду, но очевидно только ленивый не догадался о каком производителе речь. Год 2015. Вот такой подход "а вот если бы вы положили бы чуть дорогую плитку, то ремонт увеличился бы всего на пару штук", - это путь в никуда, так как потом увеличился бы бюджет на паркет доску, на потолки, на краску, на светильники и так далее и тому подобное. Если что, то я тоже не первый ремонт закончил.2. Делать ремонт во вторичнке на оболони под горшок рока за 5500 тоже дурость, сугубо моя точка зрения, максимум под акционный церзанит и акционную плитку.У всей недвижимости должен быть некий баланс между ремонтом и самой недвигой. Если что, то у меня тоже есть совочек на оборони нуждающийся в ремонте, её ждёт ремонт бомж стаил, так как будущее старого жилого фонда вообще не вижу.Я привёл пример горшков для себя. Спустя время я своё мнение поменял кардинально. Как счастливый обладатель двух горшков из ссылок с разницей в цене более чем в три раза(почти в четыре) в следующем ремонте под себя я отдам предпочтение той же roca.Кстати, когда сдавал квартиру в аренду пришёл человек, который сказал -"ну я вижу ремонт ниче так, хороший, для себя наверное" и я сомневаюсь, что он знает хоть одну горшочечную фирму, и тем более увидит разницу между лауфен и рока.))И опять же подитожу, можно удешевить ремонт без ущерба для качества и комфорта.