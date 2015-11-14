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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 526527528529

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 678
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 678
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 23:45

  hume написав:Я вот в 15ом году делал ремонт бизнес класса... При этом практически вся плитка Зевс керамика в районе 15 баксов.... Пол паркетдоска в районе 35 баксов с укладкой.

Вы не ощущаете здесь несоответствий в выделенном? (в том числе - несоответствия цен керамики/доски/стоимости укладки?)

  hume написав:....я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали).

Если бы вы положили более дорогую плитку ваш ремонт вырос бы с 43 до 45-46К. Это существенно?

Писал тут, что родычи не торопясь ищут 2К на Оболони с ремонтом. К справедливости местных "вестников апокалипсиса" вроде начали появляться интересные предложения. Единственная проблема: при цене 53-58К, и ремонте не старше 5-7 лет, постоянно сталкиваются с национально особенностью: попытке экономии на плитке/сантехнике.
Попытка же замены плитки в туалете/ванне/кухни уже после покупки квартиры может убить остальной ремонт и резко снижает привлекательность всего мероприятия.
К сожалению, большинство не прислушивается к вашему:
  hume написав:... и этот вариант за 5500 с софтовой сидушкой спустя 10 лет безпощадной аренды выглядит довольно хорошо и сейчас.


П.С. Бесспорно, предложение на вторичке будет расти - многие переезжают в новострои и/или расширяются (особенно - если цены вдруг упадут)))). Но выгодно и быстро будут продаваться лишь те квартиры, в которых хозяева потратили на 10% больше при ремонте и жили в бОльшем комфорте.
С точки зрения покупателя тоже выгодно переплатить 2-5К (т.е. от 5% до 10%) и не связываться с ремонтом еще несколько лет.
Востаннє редагувалось J_P в Суб 10 бер, 2018 23:48, всього редагувалось 2 разів.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 23:46

  барабашов написав:Короче, Антонив3 - имя кума нет - кума тоже нет.
А турки очень сейчас нашими харчами интересуются, и прочие муслимы саддамовские.
Там рынок жратвы необъятный, а своих чернозёмов нет, как и лишней воды для орошения. Вот только лавандосов вкинуть в начало своих нема. Поэтому готов работать с партнёрами даже на хорошую зарплату в этой теме(на уровне Коболева).

Турки не только харчами интересуются. Значит как то имел дело с импортёрами турецких фруктов, которые сёбывали в 14ом аж пятки сверкали, вернулись, даже дали о себе знать.

В центре у знакомого арендатор помещение забирает, говорит турецкие бизнесмены тряпок сделали предложение от которого он не может отказаться.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 00:49

  J_P написав:
  hume написав:Я вот в 15ом году делал ремонт бизнес класса... При этом практически вся плитка Зевс керамика в районе 15 баксов.... Пол паркетдоска в районе 35 баксов с укладкой.

Вы не ощущаете здесь несоответствий в выделенном? (в том числе - несоответствия цен керамики/доски/стоимости укладки?)

  hume написав:....я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали).

Если бы вы положили более дорогую плитку ваш ремонт вырос бы с 43 до 45-46К. Это существенно?

Писал тут, что родычи не торопясь ищут 2К на Оболони с ремонтом. К справедливости местных "вестников апокалипсиса" вроде начали появляться интересные предложения. Единственная проблема: при цене 53-58К, и ремонте не старше 5-7 лет, постоянно сталкиваются с национально особенностью: попытке экономии на плитке/сантехнике.
Попытка же замены плитки в туалете/ванне/кухни уже после покупки квартиры может убить остальной ремонт и резко снижает привлекательность всего мероприятия.
К сожалению, большинство не прислушивается к вашему:
  hume написав:... и этот вариант за 5500 с софтовой сидушкой спустя 10 лет безпощадной аренды выглядит довольно хорошо и сейчас.


П.С. Бесспорно, предложение на вторичке будет расти - многие переезжают в новострои и/или расширяются (особенно - если цены вдруг упадут)))). Но выгодно и быстро будут продаваться лишь те квартиры, в которых хозяева потратили на 10% больше при ремонте и жили в бОльшем комфорте.
С точки зрения покупателя тоже выгодно переплатить 2-5К (т.е. от 5% до 10%) и не связываться с ремонтом еще несколько лет.

1. Нет, абсолютно дисгармонии в написанном не вижу, плитка зевскерамика от 300 до 700 грн с отрезным краем. Паркет доска, называть производителя не буду, но очевидно только ленивый не догадался о каком производителе речь. Год 2015. Вот такой подход "а вот если бы вы положили бы чуть дорогую плитку, то ремонт увеличился бы всего на пару штук", - это путь в никуда, так как потом увеличился бы бюджет на паркет доску, на потолки, на краску, на светильники и так далее и тому подобное. Если что, то я тоже не первый ремонт закончил.
2. Делать ремонт во вторичнке на оболони под горшок рока за 5500 тоже дурость, сугубо моя точка зрения, максимум под акционный церзанит и акционную плитку.

У всей недвижимости должен быть некий баланс между ремонтом и самой недвигой. Если что, то у меня тоже есть совочек на оборони нуждающийся в ремонте, её ждёт ремонт бомж стаил, так как будущее старого жилого фонда вообще не вижу.

Я привёл пример горшков для себя. Спустя время я своё мнение поменял кардинально. Как счастливый обладатель двух горшков из ссылок с разницей в цене более чем в три раза(почти в четыре) в следующем ремонте под себя я отдам предпочтение той же roca.

Кстати, когда сдавал квартиру в аренду пришёл человек, который сказал -"ну я вижу ремонт ниче так, хороший, для себя наверное" и я сомневаюсь, что он знает хоть одну горшочечную фирму, и тем более увидит разницу между лауфен и рока.))

И опять же подитожу, можно удешевить ремонт без ущерба для качества и комфорта.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 01:21

  J_P написав:Если бы вы положили более дорогую плитку ваш ремонт вырос бы с 43 до 45-46К. Это существенно?

6% несущественно, существенно $3000 и то, что пришлось бы в большинстве случаев приклеивать ценник (чтобы посетители могли понять, что кафель втрое дороже) ведь плитки, в отличие от писсуаров и автобагажников, еще не додумались подписывать
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 08:41

  J_P написав:
  hume написав:Я вот в 15ом году делал ремонт бизнес класса... При этом практически вся плитка Зевс керамика в районе 15 баксов.... Пол паркетдоска в районе 35 баксов с укладкой.

Вы не ощущаете здесь несоответствий в выделенном? (в том числе - несоответствия цен керамики/доски/стоимости укладки?)

  hume написав:....я экономил на всём в пределах разумного(без потери качества) и вылезла сумма в 43 куе (и это был 15ый год, строители ещё практически по старым ценам работали).

Если бы вы положили более дорогую плитку ваш ремонт вырос бы с 43 до 45-46К. Это существенно?

Писал тут, что родычи не торопясь ищут 2К на Оболони с ремонтом. К справедливости местных "вестников апокалипсиса" вроде начали появляться интересные предложения. Единственная проблема: при цене 53-58К, и ремонте не старше 5-7 лет, постоянно сталкиваются с национально особенностью: попытке экономии на плитке/сантехнике.
Попытка же замены плитки в туалете/ванне/кухни уже после покупки квартиры может убить остальной ремонт и резко снижает привлекательность всего мероприятия.
К сожалению, большинство не прислушивается к вашему:
  hume написав:... и этот вариант за 5500 с софтовой сидушкой спустя 10 лет безпощадной аренды выглядит довольно хорошо и сейчас.


П.С. Бесспорно, предложение на вторичке будет расти - многие переезжают в новострои и/или расширяются (особенно - если цены вдруг упадут)))). Но выгодно и быстро будут продаваться лишь те квартиры, в которых хозяева потратили на 10% больше при ремонте и жили в бОльшем комфорте.
С точки зрения покупателя тоже выгодно переплатить 2-5К (т.е. от 5% до 10%) и не связываться с ремонтом еще несколько лет.

а откуда берётся больший комфорт проживания при более дорогой плитке? какие потребительские свойства улучшаются?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 08:51

  Оранжевый-хит сезона написав:а откуда берётся больший комфорт проживания при более дорогой плитке? какие потребительские свойства улучшаются?

свойство "понти"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:15

  Faceless написав:
  zahar_ написав:3. Так что там с внешними комуникациями на строительство на Причальной 5а 55 тыс. м2 в домах сбу, которому прокладка Голицы построит квартиры под ключ по 310 уе. за м2?

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https%3a%2f%2fpublic.docs.openprocurement.org%2fget%2fc381cc54380d42c3854a995a0b075b9e%3fKeyID%3d52462340%26Signature%3dDWMNOIJsZX5%252Fu%25252BvHJ3WSOyTZhFnVWrUTK6g1Bzt4fy47oVEFRHKs8UoTiE5VzIECmiQnHXJC9tty%25252BxGHV919AQ%25253D%25253D
Посмотрите внимательно на план, и обнаружите, что на территории завода есть:
- теплотрасса
- сети водопровода и канализации
- электрические сети (причем с запасами мощности как на завод)
Потому тут как раз все коммуникации уже подведены и запасы мощностей есть

Гы.
"Специалист" фейслесс заявляет что внешние сети к участку подведеды.
Между тем в ценовом предложении в. п.1.7 говорится что постройка внешних инженерных сетей в в домах построеных для сбу будет стоить 39.8 млн.грн.
Вот так в сбу лохи которых развели на почти на 40 млн. грн (чуть меньше 10% от всего проекта), а "специалист" на все руки фейслес "на коне и весь в белом".
Полагаю читатели форума разберутся кто "свистит" о наличии внешних инженерных сетей в проекте- генподрядчик тов компас или фейслесс.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:18

  Оранжевый-хит сезона написав:а откуда берётся больший комфорт проживания при более дорогой плитке? какие потребительские свойства улучшаются?

Да никакие.
У меня вообще вся плитка ATEM. Стеновая 60*30.
Акционная. При курсе 8 ординарная цена была около 200 грн/м2, у меня получилось по 120. Разницы с испанией по 40 евро не вижу вообще.
Там вопрос больше в геометрии плитки. Кривые вертолеты ложить гемморойнее для плиточника. Но дорогая плитка не значит "ровная". К АТЕМу кстати в этом претензий не было. И вообще это проблемы плиточника. К тому-же -кто мешает смотреть при покупке -прижали пару плиток одна к другой -все прекрасно видно.

И "вишенка" на тортик:
Что унитаз что ванная -Церсанит. Как-то до сих пор не умер...
Можете чмырить :mrgreen:
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