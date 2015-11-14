Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почитал про ремонты высокого класса. Я человек далекий от этого и признаю, что ничего в этом не понимаю. Считаю это все разводом из серии "вы достойны самого лучшего, поэтому требуйте самого лучшего". Преимуществ дорогих материалов в потребительских свойствах я не вижу. Думаю, что продавцы элитной сантехники работают по схеме бутиков для женщин с вещами. Создать атмосферу и продать в 10 раз дороже "ценителям" вещь из последней коллекции известного бренда. Хоть один арендатор ушел со словами "фу, что за отстойный ремонт, за такие деньги должна быть испанская плитка и смеситель другого класса".
zahar_ написав:antey1969 что там Ваши инсайдеры говорят про реальный тренд цен на кржн? Тут "эксперты" тараторят про началА ДАрАжать. Мы уже свою прелестную эконом трёху в клубном доме в пешей доступности до метро во время снегопадов за 40 куе поставили.Может ещё 5 куе накинуть чтобы не продешевить?:):):)
Молчат инсайдеры, перебиваются арендой
Cлабаки. Реальные морды по под предводительством виталия котенко залабали в Киеве овер 31 тыс. сделок. Об этом давече просвистели в ютг и на фуфлыжном домике ссылаясь на данные нотариусов. Что ваши инсайдеры говорят об этих глыбах рЫловского бизнеса, у которых ФСЁ разгребают?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Хоть один арендатор ушел со словами "фу, что за отстойный ремонт, за такие деньги должна быть испанская плитка и смеситель другого класса".
Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше
Vlad442 написав:PS Американцы более практичные люди. Посмотрите, насколько дорогая тут сантехника https://www.zillow.com/homedetails/2917 ... lpage=true при том, что там она за счет пошлин и ндс будет стоить дешевле, чем тут, в доме за 360 тыс она не производит впечатления премиальной. В Киеве на такие деньги наполнение выглядит дороже.
Американцы - в основной массе простые как угол дома. Со вкусом/дизайном у них проблемы. В доме на ссылке ремонт делался лет 15-20 назад. Тогда была такая мода. И, кстати, сделать ремонт в штатах стоит гораздо дороже чем аналогичный в Киеве. Да и европейские смесители стоят безумных денег.
Vlad442 написав:Американцы более практичные люди. Посмотрите, насколько дорогая тут сантехника https://www.zillow.com/homedetails/2917 ... lpage=true при том, что там она за счет пошлин и ндс будет стоить дешевле, чем тут, в доме за 360 тыс она не производит впечатления премиальной. В Киеве на такие деньги наполнение выглядит дороже. https://www.olx.ua/obyavlenie/luchshaya ... 7;promoted
вы заблуждаетесь сравнивая несравнимое такого уровня дом как по ссылке с лоха будет в штатах стоить овер лям
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J_P написав:Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше
Вот этот вопрос меня и интересует. Правда, что при одинаковом дизайне ремонта при котором разница в используемых материалах будет видна только специалисту, некоторая существенная часть арендаторов из-за этого откажется снять квартиру, которая их устраивает по планировке и расположению?
J_P написав: (см слова "евроремонт", "бизнес-класс")
Слово "евроремонт" замените на "дизайнерский ремонт" и Вас перестанут подкалывать
Вопрос не в слове "евроремонт", а дизайнерский он что в одном, что в другом случае. Когда человек делает для себя, он может поставить хоть золотой унитаз. У каждого свои приоритеты. Аренда это лакмусовая бумажка, которая высвечивает, действительно ли люди готовы платить за дополнительный комфорт при использовании премиальных материалов, и есть ли он.
J_P написав:Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше
Вот этот вопрос меня и интересует. Правда, что при одинаковом дизайне ремонта при котором разница в используемых материалах будет видна только специалисту, некоторая существенная часть арендаторов из-за этого откажется снять квартиру, которая их устраивает по планировке и расположению?
ИМХО для бизнес-класса и элит это важно. Не знаю, как плитка, но фаянс и сантехника должны быть на уровне - это очень бросается в глаза. И обосновать ценник в 25к за месяц за однуху с горшком Керзанит и ноунейм смесителями будет гораздо сложнее, чем с горшком Виллерой и Бох и какими-нибудь Гроэ. Хотя разница не такая существенная.