RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 530531532533>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почитал про ремонты высокого класса. Я человек далекий от этого и признаю, что ничего в этом не понимаю. Считаю это все разводом из серии "вы достойны самого лучшего, поэтому требуйте самого лучшего". Преимуществ дорогих материалов в потребительских свойствах я не вижу. Думаю, что продавцы элитной сантехники работают по схеме бутиков для женщин с вещами. Создать атмосферу и продать в 10 раз дороже "ценителям" вещь из последней коллекции известного бренда.
Хоть один арендатор ушел со словами "фу, что за отстойный ремонт, за такие деньги должна быть испанская плитка и смеситель другого класса".

PS Американцы более практичные люди. Посмотрите, насколько дорогая тут сантехника https://www.zillow.com/homedetails/2917 ... lpage=true при том, что там она за счет пошлин и ндс будет стоить дешевле, чем тут, в доме за 360 тыс она не производит впечатления премиальной.
В Киеве на такие деньги наполнение выглядит дороже. https://www.olx.ua/obyavlenie/luchshaya ... 7;promoted
Vlad442
 
Повідомлень: 3930
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:49

  барабашов написав:какая конкретно машина(год,модель,пробег)?

Сорь, но Вы у меня в бане. Увидел запрос только по причине перепоста.
Так что постарайтесь тут уж как-нибудь без меня обходиться.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6576
З нами з: 30.11.11
Подякував: 620 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:58

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:antey1969 что там Ваши инсайдеры говорят про реальный тренд цен на кржн?
Тут "эксперты" тараторят про началА ДАрАжать. :mrgreen:
Мы уже свою прелестную эконом трёху в клубном доме в пешей доступности до метро во время снегопадов за 40 куе поставили.Может ещё 5 куе накинуть чтобы не продешевить?:):):)

Молчат инсайдеры, перебиваются арендой

Cлабаки.
Реальные морды по под предводительством виталия котенко залабали в Киеве овер 31 тыс. сделок.
Об этом давече просвистели в ютг и на фуфлыжном домике ссылаясь на данные нотариусов.
Что ваши инсайдеры говорят об этих глыбах рЫловского бизнеса, у которых ФСЁ разгребают?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22235
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:18

  zahar_ написав:На УБР отжигают https://ubr.ua/market/real-estate/kievl ... ry-3866133
Увеличение спроса на недвижимость зависит и от темпов прироста населения. Киев – один из городов, в котором такая динамика положительная.
:shock:

что вас смущает в приведенной цитате?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9292
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:38

  Vlad442 написав:Хоть один арендатор ушел со словами "фу, что за отстойный ремонт, за такие деньги должна быть испанская плитка и смеситель другого класса".

Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше
  Vlad442 написав:PS Американцы более практичные люди. Посмотрите, насколько дорогая тут сантехника https://www.zillow.com/homedetails/2917 ... lpage=true при том, что там она за счет пошлин и ндс будет стоить дешевле, чем тут, в доме за 360 тыс она не производит впечатления премиальной.
В Киеве на такие деньги наполнение выглядит дороже.

Американцы - в основной массе простые как угол дома. Со вкусом/дизайном у них проблемы. В доме на ссылке ремонт делался лет 15-20 назад. Тогда была такая мода. И, кстати, сделать ремонт в штатах стоит гораздо дороже чем аналогичный в Киеве. Да и европейские смесители стоят безумных денег.
J_P
 
Повідомлень: 414
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:48

  J_P написав: (см слова "евроремонт", "бизнес-класс")

Слово "евроремонт" замените на "дизайнерский ремонт" и Вас перестанут подкалывать ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1430
З нами з: 04.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Американцы более практичные люди. Посмотрите, насколько дорогая тут сантехника https://www.zillow.com/homedetails/2917 ... lpage=true при том, что там она за счет пошлин и ндс будет стоить дешевле, чем тут, в доме за 360 тыс она не производит впечатления премиальной. В Киеве на такие деньги наполнение выглядит дороже. https://www.olx.ua/obyavlenie/luchshaya ... 7;promoted

вы заблуждаетесь сравнивая несравнимое
такого уровня дом как по ссылке с лоха будет в штатах стоить овер лям 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9292
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше

Вот этот вопрос меня и интересует.
Правда, что при одинаковом дизайне ремонта при котором разница в используемых материалах будет видна только специалисту, некоторая существенная часть арендаторов из-за этого откажется снять квартиру, которая их устраивает по планировке и расположению?
Vlad442
 
Повідомлень: 3930
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:01

  stm написав:
  J_P написав: (см слова "евроремонт", "бизнес-класс")

Слово "евроремонт" замените на "дизайнерский ремонт" и Вас перестанут подкалывать ;)

Вопрос не в слове "евроремонт", а дизайнерский он что в одном, что в другом случае.
Когда человек делает для себя, он может поставить хоть золотой унитаз. У каждого свои приоритеты.
Аренда это лакмусовая бумажка, которая высвечивает, действительно ли люди готовы платить за дополнительный комфорт при использовании премиальных материалов, и есть ли он.
Vlad442
 
Повідомлень: 3930
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:41

  Vlad442 написав:
  J_P написав:Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше

Вот этот вопрос меня и интересует.
Правда, что при одинаковом дизайне ремонта при котором разница в используемых материалах будет видна только специалисту, некоторая существенная часть арендаторов из-за этого откажется снять квартиру, которая их устраивает по планировке и расположению?

ИМХО для бизнес-класса и элит это важно. Не знаю, как плитка, но фаянс и сантехника должны быть на уровне - это очень бросается в глаза. И обосновать ценник в 25к за месяц за однуху с горшком Керзанит и ноунейм смесителями будет гораздо сложнее, чем с горшком Виллерой и Бох и какими-нибудь Гроэ. Хотя разница не такая существенная.
airmax78
 
Повідомлень: 23966
З нами з: 25.10.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 530531532533>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1014, 1015, 1016
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10158 1871076
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 бер, 2018 12:11
Vlad442
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97710
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.