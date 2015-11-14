Додано: Нед 11 бер, 2018 11:49

Почитал про ремонты высокого класса. Я человек далекий от этого и признаю, что ничего в этом не понимаю. Считаю это все разводом из серии "вы достойны самого лучшего, поэтому требуйте самого лучшего". Преимуществ дорогих материалов в потребительских свойствах я не вижу. Думаю, что продавцы элитной сантехники работают по схеме бутиков для женщин с вещами. Создать атмосферу и продать в 10 раз дороже "ценителям" вещь из последней коллекции известного бренда.Хоть один арендатор ушел со словами "фу, что за отстойный ремонт, за такие деньги должна быть испанская плитка и смеситель другого класса".PS Американцы более практичные люди. Посмотрите, насколько дорогая тут сантехникапри том, что там она за счет пошлин и ндс будет стоить дешевле, чем тут, в доме за 360 тыс она не производит впечатления премиальной.В Киеве на такие деньги наполнение выглядит дороже.