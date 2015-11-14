RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 530531532533

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:07

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  J_P написав:Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше

Вот этот вопрос меня и интересует.
Правда, что при одинаковом дизайне ремонта при котором разница в используемых материалах будет видна только специалисту, некоторая существенная часть арендаторов из-за этого откажется снять квартиру, которая их устраивает по планировке и расположению?

ИМХО для бизнес-класса и элит это важно. Не знаю, как плитка, но фаянс и сантехника должны быть на уровне - это очень бросается в глаза. И обосновать ценник в 25к за месяц за однуху с горшком Керзанит и ноунейм смесителями будет гораздо сложнее, чем с горшком Виллерой и Бох и какими-нибудь Гроэ. Хотя разница не такая существенная.

особливо якщо це буде яскравим контрастом до МОПів совкошлака
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13593
З нами з: 09.03.14
Подякував: 793 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:09

  airmax78 написав:ИМХО для бизнес-класса и элит это важно. Не знаю, как плитка, но фаянс и сантехника должны быть на уровне - это очень бросается в глаза. И обосновать ценник в 25к за месяц за однуху с горшком Керзанит и ноунейм смесителями будет гораздо сложнее, чем с горшком Виллерой и Бох и какими-нибудь Гроэ. Хотя разница не такая существенная.

Вы сейчас из крайности в крайность.

Есть целый офигенно длинный перечень уровней ремонта под уровень дома. Сложно будет объяснить серзанит даже в аренде в районе 12 кгрн. Но я смогу объяснить низ кухни из дсп в аренде за овер 30тку, и за этот же ценник я не объясню диван какой нить блэст мебель. Короче, всё относительно.
hume
 
Повідомлень: 4228
З нами з: 27.12.12
Подякував: 312 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 530531532533
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1014, 1015, 1016
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10158 1871076
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 бер, 2018 12:11
Vlad442
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97710
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.