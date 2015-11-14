Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше
Вот этот вопрос меня и интересует. Правда, что при одинаковом дизайне ремонта при котором разница в используемых материалах будет видна только специалисту, некоторая существенная часть арендаторов из-за этого откажется снять квартиру, которая их устраивает по планировке и расположению?
ИМХО для бизнес-класса и элит это важно. Не знаю, как плитка, но фаянс и сантехника должны быть на уровне - это очень бросается в глаза. И обосновать ценник в 25к за месяц за однуху с горшком Керзанит и ноунейм смесителями будет гораздо сложнее, чем с горшком Виллерой и Бох и какими-нибудь Гроэ. Хотя разница не такая существенная.
особливо якщо це буде яскравим контрастом до МОПів совкошлака
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:ИМХО для бизнес-класса и элит это важно. Не знаю, как плитка, но фаянс и сантехника должны быть на уровне - это очень бросается в глаза. И обосновать ценник в 25к за месяц за однуху с горшком Керзанит и ноунейм смесителями будет гораздо сложнее, чем с горшком Виллерой и Бох и какими-нибудь Гроэ. Хотя разница не такая существенная.
Вы сейчас из крайности в крайность.
Есть целый офигенно длинный перечень уровней ремонта под уровень дома. Сложно будет объяснить серзанит даже в аренде в районе 12 кгрн. Но я смогу объяснить низ кухни из дсп в аренде за овер 30тку, и за этот же ценник я не объясню диван какой нить блэст мебель. Короче, всё относительно.