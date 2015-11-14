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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 531532533534

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:02

  hume написав: Застройка оболони от 70 ого до 80х годов, большинство домов просят капремонта в лучшем случае. Куда ставить унитаз Roca в 464 серию, или в БПС?

У всей недвижимости должен быть некий баланс между ремонтом и самой недвигой. Если что, то у меня тоже есть совочек на оборони нуждающийся в ремонте, её ждёт ремонт бомж стаил (если не сумею сбыть по более менее адекватной цене), так как будущее старого жилого фонда вообще не вижу. Как то писал здесь как штукатурил лестничную площадку у себя возле квартиры.


бешенно плюсую.

как посмотрю что люди понаделывали в мордоре\на пчелки в панельках, и каких то диких муравейниках--возникает вопрос--ну на_хуа??? нахуа при цене квартиры 40 куе вбухивать в нее 50 куе в ремонт??? это как загнать жигули или дешевого китайцо\корейца в тюнинг ателье и пытаться на него навесить обвес люмму, же-дизайн, хофеле или амг за 20-25т евро при цене самой машины 10-15 куе.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:33

Неужели уже началось?

"Обменяю авто ford focus 2013 года с моей доплатой на квартиру в Киеве...Возможен обмен на квартиру в новострое без ремонта и мебели"
https://www.olx.ua/obyavlenie/obmenyayu ... iYM0g.html

Может это Макс тестирует КРЖН?
Я бы добавил в объяве "+полный багажник картохи" :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:39

  Прохожий написав:Неужели уже началось?

"Обменяю авто ford focus 2013 года с моей доплатой на квартиру в Киеве...Возможен обмен на квартиру в новострое без ремонта и мебели"
https://www.olx.ua/obyavlenie/obmenyayu ... iYM0g.html

Может это Макс тестирует КРЖН?
Я бы добавил в объяве "+полный багажник картохи" :mrgreen:

у Максимки форд куга
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:41

  antonivs3 написав:
  zahar_ написав:Вести с полей.
Был куплен участок для стоительства частного дома нп Троещине за30 куе.
Показана дуля первому с его мопами в новостройках и известному трощенофобу форума.

какие же это вести, а ЦН, коммуникации, асфальт и размеры?

Покупатели купили чтобы строить частный дом. Участок в селе Троещина. Как я понимаю с асфальтом на улице и комуникациями.
Если пересекусь с инсайдером в СЛ ещё раз постараюсь уточнить размер.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Я бы добавил в объяве "+полный багажник картохи"

+ полкабанчика
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:00

  Прохожий написав:Неужели уже началось?

"Обменяю авто ford focus 2013 года с моей доплатой на квартиру в Киеве...Возможен обмен на квартиру в новострое без ремонта и мебели"
https://www.olx.ua/obyavlenie/obmenyayu ... iYM0g.html

Может это Макс тестирует КРЖН?
Я бы добавил в объяве "+полный багажник картохи" :mrgreen:

Мое объявление. Понял, что продать за нормальные деньги на фоне дизельгейтовских фольксов и ауди сейчас просто нереально - решил так попробовать. Ну и, понятное дело, Форд - авто импортное и достаточно новое, поэтому на советскую вторичку менять не комильфо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:Неужели уже началось?

"Обменяю авто ford focus 2013 года с моей доплатой на квартиру в Киеве...Возможен обмен на квартиру в новострое без ремонта и мебели"
https://www.olx.ua/obyavlenie/obmenyayu ... iYM0g.html

Может это Макс тестирует КРЖН?
Я бы добавил в объяве "+полный багажник картохи" :mrgreen:

у Максимки форд куга

Откуда?! Хотел бы я, чтобы это Куга была.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:07

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:Неужели уже началось?

"Обменяю авто ford focus 2013 года с моей доплатой на квартиру в Киеве...Возможен обмен на квартиру в новострое без ремонта и мебели"
https://www.olx.ua/obyavlenie/obmenyayu ... iYM0g.html

Может это Макс тестирует КРЖН?
Я бы добавил в объяве "+полный багажник картохи" :mrgreen:

у Максимки форд куга

Откуда?! Хотел бы я, чтобы это Куга была.

Думаю 5летняя Куга моментально бы улетела за 1к в Г-во даже без картохи в багажнике.
А Фокус может претендовать макс на гостинку на Лесном. Кстати, стукните захар_у в личку 8)

ЗЫ: мораль сей басни такова что в жЫрные времена нужно покупать жЫрные авто, их потом можно будет выгодно обменять на жильё :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 20:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Одна только затворка для магистрального водопровода стоит порядка 70 куе, чтоб вы понимали масштабы сего действа, если тащить куда-то водопровод с нуля.

и её конечно же должны оплатить жильцы будущего ЖК, никак не Киевводоканал. Верно?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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