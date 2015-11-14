Додано: Нед 11 бер, 2018 18:33

"Обменяю авто ford focus 2013 года с моей доплатой на квартиру в Киеве...Возможен обмен на квартиру в новострое без ремонта и мебели"

Неужели уже началось?Может это Макс тестирует КРЖН?Я бы добавил в объяве "+полный багажник картохи"