Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав: Застройка оболони от 70 ого до 80х годов, большинство домов просят капремонта в лучшем случае. Куда ставить унитаз Roca в 464 серию, или в БПС? У всей недвижимости должен быть некий баланс между ремонтом и самой недвигой. Если что, то у меня тоже есть совочек на оборони нуждающийся в ремонте, её ждёт ремонт бомж стаил (если не сумею сбыть по более менее адекватной цене), так как будущее старого жилого фонда вообще не вижу. Как то писал здесь как штукатурил лестничную площадку у себя возле квартиры.
бешенно плюсую.
как посмотрю что люди понаделывали в мордоре\на пчелки в панельках, и каких то диких муравейниках--возникает вопрос--ну на_хуа??? нахуа при цене квартиры 40 куе вбухивать в нее 50 куе в ремонт??? это как загнать жигули или дешевого китайцо\корейца в тюнинг ателье и пытаться на него навесить обвес люмму, же-дизайн, хофеле или амг за 20-25т евро при цене самой машины 10-15 куе.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
zahar_ написав:Вести с полей. Был куплен участок для стоительства частного дома нп Троещине за30 куе. Показана дуля первому с его мопами в новостройках и известному трощенофобу форума.
какие же это вести, а ЦН, коммуникации, асфальт и размеры?
Покупатели купили чтобы строить частный дом. Участок в селе Троещина. Как я понимаю с асфальтом на улице и комуникациями. Если пересекусь с инсайдером в СЛ ещё раз постараюсь уточнить размер.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Может это Макс тестирует КРЖН? Я бы добавил в объяве "+полный багажник картохи"
Мое объявление. Понял, что продать за нормальные деньги на фоне дизельгейтовских фольксов и ауди сейчас просто нереально - решил так попробовать. Ну и, понятное дело, Форд - авто импортное и достаточно новое, поэтому на советскую вторичку менять не комильфо.