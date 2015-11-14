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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 534535536537>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:28

  kingkongovets написав:
  Iskander написав:
  kingkongovets написав:рубрика «вести с полей»:
леси украинки 23, 3к, 120м - 270 000$ + 20 000$ паркоместо

Состояние? Ремонту сколько лет?


говорят лет 10, паркет по диагонали - такое

кстати знаете почему плиточники/паркетчики так любят класть по диагонали а маляра так любят клеить багеты?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:45

  Прохожий написав:кстати знаете почему плиточники/паркетчики так любят класть по диагонали а маляра так любят клеить багеты?


почему?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:54

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:кстати знаете почему плиточники/паркетчики так любят класть по диагонали а маляра так любят клеить багеты?


почему?)

вы не в курсе? )

дам варианты
1. так красивее
2. так дешевле для заказчика
3. так сложнее для рабочих
4. диагональ и багеты скрывают плохую геометрию
5. "все" кладут паркет по диагонали и клеют багеты
6. "мы так всегда делали"

зы: влада442го просьба не реагировать на этот пост...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В этом году рист будет, главное что бы осенью политические "качели" не подгадили.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Потенциал для роста однозначно накопился. Но вначале лета рынок опустит выброс на рынок готового новостроя, в рекордных количествах. А в конце лета на рынок выйдут "бабушатники", которые будет затруднительно сдать в аренду.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:36

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:кстати знаете почему плиточники/паркетчики так любят класть по диагонали а маляра так любят клеить багеты?


почему?)

вы не в курсе? )

дам варианты
1. так красивее
2. так дешевле для заказчика
3. так сложнее для рабочих
4. диагональ и багеты скрывают плохую геометрию
5. "все" кладут паркет по диагонали и клеют багеты
6. "мы так всегда делали"

зы: влада442го просьба не реагировать на этот пост...

Спецом все ремонты делаю без багетов, постоянно маляра корячатся, матюкаются и переделывают по 10 раз, тк очень сложно сделать не коряво примыкание.

По прямой при укладке паркета иногда вылазят нехилые бока неровностей стен, хотя укладка по диагонали выглядит неплохо, особенно плитки. Помню один раз при укладке по прямой такой клин вылез, что он один в глаза и бросался

Пс
Предпочитаю модерновые ремонты, но те кто любит классику могут поиграться со всякими дорогостоящими багетами из гипса, есть офигенские варианты.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:43

  hume написав:Спецом все ремонты делаю без багетов, постоянно маляра корячатся, матюкаются и переделывают по 10 раз, тк очень сложно сделать не коряво примыкание.

По прямой при укладке паркета иногда вылазят нехилые бока неровностей стен, хотя укладка по диагонали выглядит неплохо, особенно плитки. Помню один раз при укладке по прямой такой клин вылез, что он один в глаза и бросался

Ещё одна причина снести нах все внутренние стены, и сделать всё из гипсокартона, с идеальной геометрией.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:12

  UA написав:Ещё одна причина снести нах все внутренние стены, и сделать всё из гипсокартона, с идеальной геометрией.

при входе вместо подковы повесить угольник, чтобы зрители из гостей могли убедиться и поцокать языком.
ps желательно сносить стены в старой панельке- чтобы контраст моп-евроремонт был разительнее.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Пон 12 бер, 2018 00:13, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:13

Рассмотрел район вднх. Пздц, на что рассчитывают люди покупающие под аренду я хз, хотя я многого не понимаю. Эврика где то на 9 к квартир, лико град( который почему то никто не обсуждает) еще тысячи 4, и это только лико град 3. Сколько там настроенных и обжитых Лико Градов и всяких Венецией непонятно. С другой стороны Акцент, и какое то одоробло от кгс. Вместе где то 1000 кв выйдет. И конечно же шедевр от Дим - Метрополис. Заявлено только во втором доме 340. А теперь вишенка на торте - рРеспублика, которая проработана по дизайну , архитектуре и инфраструктуре, и которая находится всего лишь в станции езды от Эврики, и которая со временем оттянет большинство арендаторов из вышеназванных комплексов.

Думаю новоиспеченные арендаторы спустя 3-4 года столкнутся с нехилым демпингом со стороны друг друга. А учитывая сколько строится комплексов во всяких сомнительных местах, то демпинг будет сумашедший.

Сегодня просмотрел вторую очередь Покровского Посада (гринвиль парк, или как то так), ценник от 1100 до 1800. Не могу понять на что рассчитывают ребята если учесть, что самые дорогие квартиры в Кардинале были около 1400 за квадрат верхних этажей.

Короче, возвращаемся к правилу 3хЛ. И это правило совершенно не означает, что нужно ломиться в центр
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:17

  hume написав:Думаю новоиспеченные арендаторы спустя 3-4 года столкнутся с нехилым демпингом со стороны друг друга. А учитывая сколько строится комплексов во всяких сомнительных местах, то демпинг будет сумашедший.

про Лико не говорят, потму как он своей дороговизной и завершенностью не интересен для пересичного инвеститора, рассчитывающего на 25% годовых и выше.
потому и нужен побыстрее обвал и ОШ, чтобы все сомнительное встало на этапе каркаса, как после августа 2008.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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