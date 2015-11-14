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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 535536537538>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:23

  hume написав:Рассмотрел район вднх. Пздц, на что рассчитывают люди покупающие под аренду я хз, хотя я многого не понимаю. Эврика где то на 9 к квартир, лико град( который почему то никто не обсуждает) еще тысячи 4, и это только лико град 3. Сколько там настроенных и обжитых Лико Градов и всяких Венецией непонятно. С другой стороны Акцент, и какое то одоробло от кгс. Вместе где то 1000 кв выйдет. И конечно же шедевр от Дим - Метрополис. Заявлено только во втором доме 340. А теперь вишенка на торте - рРеспублика, которая проработана по дизайну , архитектуре и инфраструктуре, и которая находится всего лишь в станции езды от Эврики, и которая со временем оттянет большинство арендаторов из вышеназванных комплексов.

Думаю новоиспеченные арендаторы спустя 3-4 года столкнутся с нехилым демпингом со стороны друг друга. А учитывая сколько строится комплексов во всяких сомнительных местах, то демпинг будет сумашедший.

Сегодня просмотрел вторую очередь Покровского Посада (гринвиль парк, или как то так), ценник от 1100 до 1800. Не могу понять на что рассчитывают ребята если учесть, что самые дорогие квартиры в Кардинале были около 1400 за квадрат верхних этажей.

Короче, возвращаемся к правилу 3хЛ. И это правило совершенно не означает, что нужно ломиться в центр

В Эврику перебазируются арендаторы Патриотики это 100%, тот же унылый пейзаж, те же панельки но менее загруженное метро и дороги.
Республика конечно сыграет свою роль но до этого ещё 2-3 года минимум.
Обрушит рынок Эврика, Свитло парк и Файна таун.
В перспективе 5 лет самое привлекательное это Свитло парк. Как раз на Выдубичах и Корчеватом достроят развязку. Ну и Оранж сити для тех кто хочет жить возле парка.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:24

hume А мне понравился ПП2. Неплохой комплекс. Если по 1100 с нормальным видом или даже по 1500 с видом в сторону центра - то вариант не хуже Кардинала (ИМХО).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:30

  antonivs3 написав:
  hume написав:Думаю новоиспеченные арендаторы спустя 3-4 года столкнутся с нехилым демпингом со стороны друг друга. А учитывая сколько строится комплексов во всяких сомнительных местах, то демпинг будет сумашедший.

про Лико не говорят, потму как он своей дороговизной и завершенностью не интересен для пересичного инвеститора, рассчитывающего на 25% годовых и выше.
потому и нужен побыстрее обвал и ОШ, чтобы все сомнительное встало на этапе каркаса, как после августа 2008.

Мы тут уже год ждём ош и обвала, думаю недождемся. Просто иногда от новых прайсов офигиваем, а застройщики строят потихоньку. Вот и республика по прайсу от 700 до 1000 и это заокружные поля.((
Востаннє редагувалось hume в Пон 12 бер, 2018 00:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ясность на этот год будет во второй половине мая. Я надеюсь что к этому времени Акцент, Эврика и Варшавский пойдут под заселение.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:37

  airmax78 написав:hume А мне понравился ПП2. Неплохой комплекс. Если по 1100 с нормальным видом или даже по 1500 с видом в сторону центра - то вариант не хуже Кардинала (ИМХО).

Что касается обслуживания и внутреннего убранства, то к НЕСТу у меня претензий вообще нет, сам инвестор изумрудного, знакомый обладатель квартиры в ПП. По архитектуре уже как то высказал своё мнение, довольно неплохо. Вообще хорошо, что не стали вязать с ПП1.

А вот по заполнению этажей 16тью квартирами есть вопросы. Против глыбочки и лукьяновки в целом ничего не имею, довольно прицентральное неплохое место, но, все таки, немного переоценено НЕСТом на этапе вылезли из котлована.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У застройщиков по сути 2 месяца на то что бы затянуть в свои обьекты покупателей. С начала мая будет вал предложения "бабушатников". Куча хрущей и гостинок вывалится на рынок. Будет "пристегните ремни"!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

13 марта статистика по Киеву по сданным квартирам. Большая половина из них уйдёт под заселение в мае.
А 26 марта первая в этом году статистика по смертности.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:01

  kingkongovets написав:рубрика «вести с полей»:
леси украинки 23, 3к, 120м - 270 000$ + 20 000$ паркоместо

Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже).
Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)?
Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И ещё что интересно, этот год будет лидером по сданным домам бизнесс класса. Это конечно не так сильно повлияет на рынок но всё же.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:09

барабашов http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 01340.html
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