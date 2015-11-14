Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Рассмотрел район вднх. Пздц, на что рассчитывают люди покупающие под аренду я хз, хотя я многого не понимаю. Эврика где то на 9 к квартир, лико град( который почему то никто не обсуждает) еще тысячи 4, и это только лико град 3. Сколько там настроенных и обжитых Лико Градов и всяких Венецией непонятно. С другой стороны Акцент, и какое то одоробло от кгс. Вместе где то 1000 кв выйдет. И конечно же шедевр от Дим - Метрополис. Заявлено только во втором доме 340. А теперь вишенка на торте - рРеспублика, которая проработана по дизайну , архитектуре и инфраструктуре, и которая находится всего лишь в станции езды от Эврики, и которая со временем оттянет большинство арендаторов из вышеназванных комплексов.
Думаю новоиспеченные арендаторы спустя 3-4 года столкнутся с нехилым демпингом со стороны друг друга. А учитывая сколько строится комплексов во всяких сомнительных местах, то демпинг будет сумашедший.
Сегодня просмотрел вторую очередь Покровского Посада (гринвиль парк, или как то так), ценник от 1100 до 1800. Не могу понять на что рассчитывают ребята если учесть, что самые дорогие квартиры в Кардинале были около 1400 за квадрат верхних этажей.
Короче, возвращаемся к правилу 3хЛ. И это правило совершенно не означает, что нужно ломиться в центр
В Эврику перебазируются арендаторы Патриотики это 100%, тот же унылый пейзаж, те же панельки но менее загруженное метро и дороги. Республика конечно сыграет свою роль но до этого ещё 2-3 года минимум. Обрушит рынок Эврика, Свитло парк и Файна таун. В перспективе 5 лет самое привлекательное это Свитло парк. Как раз на Выдубичах и Корчеватом достроят развязку. Ну и Оранж сити для тех кто хочет жить возле парка.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
hume написав:Думаю новоиспеченные арендаторы спустя 3-4 года столкнутся с нехилым демпингом со стороны друг друга. А учитывая сколько строится комплексов во всяких сомнительных местах, то демпинг будет сумашедший.
про Лико не говорят, потму как он своей дороговизной и завершенностью не интересен для пересичного инвеститора, рассчитывающего на 25% годовых и выше. потому и нужен побыстрее обвал и ОШ, чтобы все сомнительное встало на этапе каркаса, как после августа 2008.
Мы тут уже год ждём ош и обвала, думаю недождемся. Просто иногда от новых прайсов офигиваем, а застройщики строят потихоньку. Вот и республика по прайсу от 700 до 1000 и это заокружные поля.((
Востаннє редагувалось hume в Пон 12 бер, 2018 00:38, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:hume А мне понравился ПП2. Неплохой комплекс. Если по 1100 с нормальным видом или даже по 1500 с видом в сторону центра - то вариант не хуже Кардинала (ИМХО).
Что касается обслуживания и внутреннего убранства, то к НЕСТу у меня претензий вообще нет, сам инвестор изумрудного, знакомый обладатель квартиры в ПП. По архитектуре уже как то высказал своё мнение, довольно неплохо. Вообще хорошо, что не стали вязать с ПП1.
А вот по заполнению этажей 16тью квартирами есть вопросы. Против глыбочки и лукьяновки в целом ничего не имею, довольно прицентральное неплохое место, но, все таки, немного переоценено НЕСТом на этапе вылезли из котлована.
У застройщиков по сути 2 месяца на то что бы затянуть в свои обьекты покупателей. С начала мая будет вал предложения "бабушатников". Куча хрущей и гостинок вывалится на рынок. Будет "пристегните ремни"!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже). Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)? Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?