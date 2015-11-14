Додано: Пон 12 бер, 2018 03:04

antonivs3

вот ничего за аренду на Оболони за 450у.е в шикарной хате сказать не могу, бред наверно после трибекиных чуть ли не трёх сотен в ж0пe у какашек за бомж-однуху, но по поводу ЛУ23 поговорил бы конкретнее.

Может там с правилом 3хЛ не всё хорошо?

Есть ли цена за подобный объект в ста метрах от Гулливера с ремонтом? А в 300м от Майдана? А на Грушевского или Институтской продаются старые немодные монолиты с заполнением не газоблоком, а кирпичом, и не в 35 этажей, а 12-16 по 2-2,5куе за метр видовых(не в стену напротив)?