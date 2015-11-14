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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 535536537538

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:16

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:рубрика «вести с полей»:
леси украинки 23, 3к, 120м - 270 000$ + 20 000$ паркоместо

Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже).
Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)?
Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?


блин, ты шо в гугле забанен?
http://g.zeos.in/?q=%D0%BB%D0%B5%D1%81% ... D0%B8%2023
про ремонт уже писал - говорят ему лет 10 со всеми вытекающими, сам я там не был и не собираюсь

вообще канешна окуеть - дал инфу о реальной свежей сделке, в результате один захар отреагировал на цену, а остальные обсуждают как класть паркет и клеить обои и багеты
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 12 бер, 2018 01:21, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:20

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Одна только затворка для магистрального водопровода стоит порядка 70 куе, чтоб вы понимали масштабы сего действа, если тащить куда-то водопровод с нуля.

и её конечно же должны оплатить жильцы будущего ЖК, никак не Киевводоканал. Верно?

Верно. Плати за нее исключительно водоканал, все строительные проекты бы погибли еще до старта реализации
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:59

  UA написав:Сейчас хороший ремонт от плохого выделяют по признаку наличия унитаза с инсталляцией.
Правда мало кто понимает необходимость выламывания и замены этой инсталляции каждые 7-10 лет.

Всмысле?
Зачем нужна замена инсталляции каждые 7-10 лет?
Или это был юмор?
l66
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 02:26

  kingkongovets написав:
  барабашов написав:
  kingkongovets написав:рубрика «вести с полей»:
леси украинки 23, 3к, 120м - 270 000$ + 20 000$ паркоместо

Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже).
Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)?
Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?


блин, ты шо в гугле забанен?
http://g.zeos.in/?q=%D0%BB%D0%B5%D1%81% ... D0%B8%2023
про ремонт уже писал - говорят ему лет 10 со всеми вытекающими, сам я там не был и не собираюсь

вообще канешна окуеть - дал инфу о реальной свежей сделке, в результате один захар отреагировал на цену, а остальные обсуждают как класть паркет и клеить обои и багеты

нормальный домина.
такой же как и мой.
ремонты думаю на том же уровне времён Андреича, когда вместо ламината венге клали.
чё дёшево то тогда так, примерно 2200 метр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 02:45

  l66 написав:
  UA написав:Сейчас хороший ремонт от плохого выделяют по признаку наличия унитаза с инсталляцией.
Правда мало кто понимает необходимость выламывания и замены этой инсталляции каждые 7-10 лет.

Всмысле?
Зачем нужна замена инсталляции каждые 7-10 лет?
Или это был юмор?

потому что через 7-10 лет весь последний писк становится уставшим и старомодным. это и ответ Барабашову на вопрос, почему ЛУ23 "всего" по $2200.
я приводил пример аренды 120метров с высокими потолками(!) в модном доме 2006г на м.Оболонь за 12тыс.
а все в т.ч потому, что у Джей Пи в избе-еб*льне в пригородной панельке 2014года, мопы выглядят приличнее и современнее. и почему ему же приходится каждые 7 лет делать новый ремонт уже в новом помещении.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 03:04

antonivs3
вот ничего за аренду на Оболони за 450у.е в шикарной хате сказать не могу, бред наверно после трибекиных чуть ли не трёх сотен в ж0пe у какашек за бомж-однуху, но по поводу ЛУ23 поговорил бы конкретнее.
Может там с правилом 3хЛ не всё хорошо?
Есть ли цена за подобный объект в ста метрах от Гулливера с ремонтом? А в 300м от Майдана? А на Грушевского или Институтской продаются старые немодные монолиты с заполнением не газоблоком, а кирпичом, и не в 35 этажей, а 12-16 по 2-2,5куе за метр видовых(не в стену напротив)?
барабашов
 
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