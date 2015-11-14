Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже). Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)? Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?
Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже). Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)? Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?
UA написав:Сейчас хороший ремонт от плохого выделяют по признаку наличия унитаза с инсталляцией. Правда мало кто понимает необходимость выламывания и замены этой инсталляции каждые 7-10 лет.
Всмысле? Зачем нужна замена инсталляции каждые 7-10 лет? Или это был юмор?
потому что через 7-10 лет весь последний писк становится уставшим и старомодным. это и ответ Барабашову на вопрос, почему ЛУ23 "всего" по $2200. я приводил пример аренды 120метров с высокими потолками(!) в модном доме 2006г на м.Оболонь за 12тыс. а все в т.ч потому, что у Джей Пи в избе-еб*льне в пригородной панельке 2014года, мопы выглядят приличнее и современнее. и почему ему же приходится каждые 7 лет делать новый ремонт уже в новом помещении.
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antonivs3 вот ничего за аренду на Оболони за 450у.е в шикарной хате сказать не могу, бред наверно после трибекиных чуть ли не трёх сотен в ж0пe у какашек за бомж-однуху, но по поводу ЛУ23 поговорил бы конкретнее. Может там с правилом 3хЛ не всё хорошо? Есть ли цена за подобный объект в ста метрах от Гулливера с ремонтом? А в 300м от Майдана? А на Грушевского или Институтской продаются старые немодные монолиты с заполнением не газоблоком, а кирпичом, и не в 35 этажей, а 12-16 по 2-2,5куе за метр видовых(не в стену напротив)?