Додано: Пон 12 бер, 2018 01:16

барабашов написав: kingkongovets написав: рубрика «вести с полей»:

леси украинки 23, 3к, 120м - 270 000$ + 20 000$ паркоместо

Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже).

Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)?

Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже).

Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)?

Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?



блин, ты шо в гугле забанен?

про ремонт уже писал - говорят ему лет 10 со всеми вытекающими, сам я там не был и не собираюсь



блин, ты шо в гугле забанен?

про ремонт уже писал - говорят ему лет 10 со всеми вытекающими, сам я там не был и не собираюсь

вообще канешна окуеть - дал инфу о реальной свежей сделке, в результате один захар отреагировал на цену, а остальные обсуждают как класть паркет и клеить обои и багеты

