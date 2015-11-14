Додано: Пон 12 бер, 2018 06:03

Про т.н. "мойщиков унитазов"

В былые времена профессия уборщика была низкопрестижной и такой же низкооплачиваемой. Но пришли эти ваши интернеты, белые воротнички, блокчейн и автоматизация производственных предприятий. И внезапно оказалось что все хотят в белых воротничках писать блокчейны, а мыть полы и унитазы некому.

Масла в огонь подлили и борцуны с нелегальной миграцией, и вот результат - среднеевропейская ставка низкоквалифицированного уборщика стремительно растет и составляет уже 12-15 евро в час. При этом карьерный рост вполне возможен - уборщик типа чувака из фильма "Чистильщик" может в час зарабатывать и несколько сотен.

Для сравнения - средняя ставка программиста уровня синьера (т.е. который даже может сам худо-бедно сделать архитектуру, провести весь проект и еще командовать 3-5 падаванами) составляет около 20-25 евро в час, причем половина уходит на налоги и организацию рабочего места. Уборщик же, как правило, требует инструменты и химреактивы с заказчика, получает в карман, а декларирует сколько не жалко.

Если тенденция продолжится, лет через 5 я сам пойду мыть унитазы. Деньги не пахнут.

Konstantin Kukushkin



зы: чувак пишет из чехии, но тенденция справедлива и для украины

вот и ответ франту и прочим саркастопедирующим по поводу зарплат и доходов врозеточников, таксистов и прочих "синих воротничков"

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.