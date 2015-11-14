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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 536537538539>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:16

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:рубрика «вести с полей»:
леси украинки 23, 3к, 120м - 270 000$ + 20 000$ паркоместо

Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже).
Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)?
Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?


блин, ты шо в гугле забанен?
http://g.zeos.in/?q=%D0%BB%D0%B5%D1%81% ... D0%B8%2023
про ремонт уже писал - говорят ему лет 10 со всеми вытекающими, сам я там не был и не собираюсь

вообще канешна окуеть - дал инфу о реальной свежей сделке, в результате один захар отреагировал на цену, а остальные обсуждают как класть паркет и клеить обои и багеты
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 12 бер, 2018 01:21, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:20

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Одна только затворка для магистрального водопровода стоит порядка 70 куе, чтоб вы понимали масштабы сего действа, если тащить куда-то водопровод с нуля.

и её конечно же должны оплатить жильцы будущего ЖК, никак не Киевводоканал. Верно?

Верно. Плати за нее исключительно водоканал, все строительные проекты бы погибли еще до старта реализации
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:59

  UA написав:Сейчас хороший ремонт от плохого выделяют по признаку наличия унитаза с инсталляцией.
Правда мало кто понимает необходимость выламывания и замены этой инсталляции каждые 7-10 лет.

Всмысле?
Зачем нужна замена инсталляции каждые 7-10 лет?
Или это был юмор?
l66
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 02:26

  kingkongovets написав:
  барабашов написав:
  kingkongovets написав:рубрика «вести с полей»:
леси украинки 23, 3к, 120м - 270 000$ + 20 000$ паркоместо

Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже).
Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)?
Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?


блин, ты шо в гугле забанен?
http://g.zeos.in/?q=%D0%BB%D0%B5%D1%81% ... D0%B8%2023
про ремонт уже писал - говорят ему лет 10 со всеми вытекающими, сам я там не был и не собираюсь

вообще канешна окуеть - дал инфу о реальной свежей сделке, в результате один захар отреагировал на цену, а остальные обсуждают как класть паркет и клеить обои и багеты

нормальный домина.
такой же как и мой.
ремонты думаю на том же уровне времён Андреича, когда вместо ламината венге клали.
чё дёшево то тогда так, примерно 2200 метр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 02:45

  l66 написав:
  UA написав:Сейчас хороший ремонт от плохого выделяют по признаку наличия унитаза с инсталляцией.
Правда мало кто понимает необходимость выламывания и замены этой инсталляции каждые 7-10 лет.

Всмысле?
Зачем нужна замена инсталляции каждые 7-10 лет?
Или это был юмор?

потому что через 7-10 лет весь последний писк становится уставшим и старомодным. это и ответ Барабашову на вопрос, почему ЛУ23 "всего" по $2200.
я приводил пример аренды 120метров с высокими потолками(!) в модном доме 2006г на м.Оболонь за 12тыс.
а все в т.ч потому, что у Джей Пи в избе-еб*льне в пригородной панельке 2014года, мопы выглядят приличнее и современнее. и почему ему же приходится каждые 7 лет делать новый ремонт уже в новом помещении.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 03:04

antonivs3
вот ничего за аренду на Оболони за 450у.е в шикарной хате сказать не могу, бред наверно после трибекиных чуть ли не трёх сотен в ж0пe у какашек за бомж-однуху, но по поводу ЛУ23 поговорил бы конкретнее.
Может там с правилом 3хЛ не всё хорошо?
Есть ли цена за подобный объект в ста метрах от Гулливера с ремонтом? А в 300м от Майдана? А на Грушевского или Институтской продаются старые немодные монолиты с заполнением не газоблоком, а кирпичом, и не в 35 этажей, а 12-16 по 2-2,5куе за метр видовых(не в стену напротив)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 06:03

Про т.н. "мойщиков унитазов"
В былые времена профессия уборщика была низкопрестижной и такой же низкооплачиваемой. Но пришли эти ваши интернеты, белые воротнички, блокчейн и автоматизация производственных предприятий. И внезапно оказалось что все хотят в белых воротничках писать блокчейны, а мыть полы и унитазы некому.
Масла в огонь подлили и борцуны с нелегальной миграцией, и вот результат - среднеевропейская ставка низкоквалифицированного уборщика стремительно растет и составляет уже 12-15 евро в час. При этом карьерный рост вполне возможен - уборщик типа чувака из фильма "Чистильщик" может в час зарабатывать и несколько сотен.
Для сравнения - средняя ставка программиста уровня синьера (т.е. который даже может сам худо-бедно сделать архитектуру, провести весь проект и еще командовать 3-5 падаванами) составляет около 20-25 евро в час, причем половина уходит на налоги и организацию рабочего места. Уборщик же, как правило, требует инструменты и химреактивы с заказчика, получает в карман, а декларирует сколько не жалко.
Если тенденция продолжится, лет через 5 я сам пойду мыть унитазы. Деньги не пахнут.
Konstantin Kukushkin

зы: чувак пишет из чехии, но тенденция справедлива и для украины
вот и ответ франту и прочим саркастопедирующим по поводу зарплат и доходов врозеточников, таксистов и прочих "синих воротничков"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 07:45

Global Property Guide показывает "дулю" горе-эксперту и загонщику аленей в недвижимость влад за его басни про рост цен на жильё в КИЕВЕ В 2017 и фуфлужному домику который этот рост тупо нарисовал у себя в базе https://100realty.ua/news/ukraina-vosla ... -2017-godu
Украина, в частности город Киев, попала в тройку стран мира, где произошло наибольшее снижение цен на жилье в 2017 году.

Об этом свидетельствуют данные Global Property Guide.

При этом цены на жилье в прошлом году выросли в 30 из 45 исследуемых стран. Чуть больше половины анализируемых стран показали слабую динамику в течение 2017 года. Наибольший рост цен на рынке недвижимости в 2017 году наблюдался в Исландии (+12,9%), Гонконге (+12,8%), Ирландии (+11,9%), Макао (+9,2%), Черногории (+8,6%) и Канаде (+7,1%). В то же время больше всего цены упали в Египте (-11,5%), Катаре (-10,4%), в Киеве (-8%), Монголии (-5,6%) и России (-5,5%).

Не слушайте туфтогонов типа учётки влад - общий тренд реальных цен на квартиры в Киеве - снижался, снижается и БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ. :!:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 08:20

  Оранжевый-хит сезона написав:У застройщиков по сути 2 месяца на то что бы затянуть в свои обьекты покупателей. С начала мая будет вал предложения "бабушатников". Куча хрущей и гостинок вывалится на рынок. Будет "пристегните ремни"!
Це загальна тенденція.
Перевиробництво житла в Києві набирає оберти....
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 08:30

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
  барабашов написав:Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже).
Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)?
Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?


блин, ты шо в гугле забанен?
http://g.zeos.in/?q=%D0%BB%D0%B5%D1%81% ... D0%B8%2023
про ремонт уже писал - говорят ему лет 10 со всеми вытекающими, сам я там не был и не собираюсь

вообще канешна окуеть - дал инфу о реальной свежей сделке, в результате один захар отреагировал на цену, а остальные обсуждают как класть паркет и клеить обои и багеты

нормальный домина.
такой же как и мой.
ремонты думаю на том же уровне времён Андреича, когда вместо ламината венге клали.
чё дёшево то тогда так, примерно 2200 метр?

а вы представляете чтоб "нормальный пацан", на эту кухню времён "бригадных" с одиноко СТОЯЩЕЙ микроволновкой, гостей пригласил похвастаться?
Это как сегодня купить 600 мерседес 1995 года выпуска и уверять всех "а мне нравится"
p/s/ это "элитный бабушатник" :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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