Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже). Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)? Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?
Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже). Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)? Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?
UA написав:Сейчас хороший ремонт от плохого выделяют по признаку наличия унитаза с инсталляцией. Правда мало кто понимает необходимость выламывания и замены этой инсталляции каждые 7-10 лет.
Всмысле? Зачем нужна замена инсталляции каждые 7-10 лет? Или это был юмор?
потому что через 7-10 лет весь последний писк становится уставшим и старомодным. это и ответ Барабашову на вопрос, почему ЛУ23 "всего" по $2200. я приводил пример аренды 120метров с высокими потолками(!) в модном доме 2006г на м.Оболонь за 12тыс. а все в т.ч потому, что у Джей Пи в избе-еб*льне в пригородной панельке 2014года, мопы выглядят приличнее и современнее. и почему ему же приходится каждые 7 лет делать новый ремонт уже в новом помещении.
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antonivs3 вот ничего за аренду на Оболони за 450у.е в шикарной хате сказать не могу, бред наверно после трибекиных чуть ли не трёх сотен в ж0пe у какашек за бомж-однуху, но по поводу ЛУ23 поговорил бы конкретнее. Может там с правилом 3хЛ не всё хорошо? Есть ли цена за подобный объект в ста метрах от Гулливера с ремонтом? А в 300м от Майдана? А на Грушевского или Институтской продаются старые немодные монолиты с заполнением не газоблоком, а кирпичом, и не в 35 этажей, а 12-16 по 2-2,5куе за метр видовых(не в стену напротив)?
Про т.н. "мойщиков унитазов" В былые времена профессия уборщика была низкопрестижной и такой же низкооплачиваемой. Но пришли эти ваши интернеты, белые воротнички, блокчейн и автоматизация производственных предприятий. И внезапно оказалось что все хотят в белых воротничках писать блокчейны, а мыть полы и унитазы некому. Масла в огонь подлили и борцуны с нелегальной миграцией, и вот результат - среднеевропейская ставка низкоквалифицированного уборщика стремительно растет и составляет уже 12-15 евро в час. При этом карьерный рост вполне возможен - уборщик типа чувака из фильма "Чистильщик" может в час зарабатывать и несколько сотен. Для сравнения - средняя ставка программиста уровня синьера (т.е. который даже может сам худо-бедно сделать архитектуру, провести весь проект и еще командовать 3-5 падаванами) составляет около 20-25 евро в час, причем половина уходит на налоги и организацию рабочего места. Уборщик же, как правило, требует инструменты и химреактивы с заказчика, получает в карман, а декларирует сколько не жалко. Если тенденция продолжится, лет через 5 я сам пойду мыть унитазы. Деньги не пахнут. Konstantin Kukushkin
зы: чувак пишет из чехии, но тенденция справедлива и для украины вот и ответ франту и прочим саркастопедирующим по поводу зарплат и доходов врозеточников, таксистов и прочих "синих воротничков"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Украина, в частности город Киев, попала в тройку стран мира, где произошло наибольшее снижение цен на жилье в 2017 году.
Об этом свидетельствуют данные Global Property Guide.
При этом цены на жилье в прошлом году выросли в 30 из 45 исследуемых стран. Чуть больше половины анализируемых стран показали слабую динамику в течение 2017 года. Наибольший рост цен на рынке недвижимости в 2017 году наблюдался в Исландии (+12,9%), Гонконге (+12,8%), Ирландии (+11,9%), Макао (+9,2%), Черногории (+8,6%) и Канаде (+7,1%). В то же время больше всего цены упали в Египте (-11,5%), Катаре (-10,4%), в Киеве (-8%), Монголии (-5,6%) и России (-5,5%).
Не слушайте туфтогонов типа учётки влад - общий тренд реальных цен на квартиры в Киеве - снижался, снижается и БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:У застройщиков по сути 2 месяца на то что бы затянуть в свои обьекты покупателей. С начала мая будет вал предложения "бабушатников". Куча хрущей и гостинок вывалится на рынок. Будет "пристегните ремни"!
Це загальна тенденція. Перевиробництво житла в Києві набирає оберти....
барабашов написав:Цена сравнима с центровыми квартирами в Днепре(и по паркоместу тоже). Ремонт приличный(краны как Джей-Пи говАривал, не по полтосу хоть)? Сам дом новострой или что-либо советское(или спецпроект какой середины 90х)?
вообще канешна окуеть - дал инфу о реальной свежей сделке, в результате один захар отреагировал на цену, а остальные обсуждают как класть паркет и клеить обои и багеты
нормальный домина. такой же как и мой. ремонты думаю на том же уровне времён Андреича, когда вместо ламината венге клали. чё дёшево то тогда так, примерно 2200 метр?
а вы представляете чтоб "нормальный пацан", на эту кухню времён "бригадных" с одиноко СТОЯЩЕЙ микроволновкой, гостей пригласил похвастаться? Это как сегодня купить 600 мерседес 1995 года выпуска и уверять всех "а мне нравится" p/s/ это "элитный бабушатник"
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