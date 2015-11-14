Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Не тулите горбатого. Люди платят за содержание дома КП вот пусть Кличко и КП и шевелит булками и выполняет нормативы по содержанию домов в надлежащем состоянии.
Завтра лично приедет ремонтировать. Почему какой то там дом на оболони с обычными жильцами , который третий раз в новостях показывают, может влезть в какие то гос программы 30/70 с инспекцией подвалов самим Кличко, а корпоративных дел мастеру за 4 грн/ метр должен этот же Кличко крышу лично перекрыть. Либо Порошенко.
В январе-феврале 2018 года предполагаемый объем инвестиций в элитную недвижимость Киева (стоимостью от 250 тыс. долл.) составил эквивалент 11 млн. 698 тыс. долл., что на 48% превышает показатели декабря 2017 г.
Об этом сообщили в пресс-службе АН Park Lane... ....«Первые месяцы 2018 года сохранили все основные тренды рынка элитной недвижимости 2017 года. Покупатели хорошо ориентируются в сложившихся рыночных условиях и стремятся выбирать наиболее привлекательные с точки зрения стоимости и характеристик предложения. На сегодняшний день широкий выбор и гибкие условия формируют привлекательные предложения для покупателей в элитном сегменте», – прокомментировала ситуацию Виктория Барабаш, Генеральный директор АН Park Lane.
Захар скатился до цитирования Парк Лейна. Скоро и СВ Девелопмент начнет
Шота не понял - вы чего СВ и Парк-Лайн в один ряд ставите? Парк Лейн и Благовест дают инфу и о сделках и о сумме покупок. Я даже сделки с ресурса фуфлыжника в. котенко привожу. СВ инфу о сделках не даёт. На пересдачу вам однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Не тулите горбатого. Люди платят за содержание дома КП вот пусть Кличко и КП и шевелит булками и выполняет нормативы по содержанию домов в надлежащем состоянии.
Завтра лично приедет ремонтировать. Почему какой то там дом на оболони с обычными жильцами , который третий раз в новостях показывают, может влезть в какие то гос программы 30/70 с инспекцией подвалов самим Кличко, а корпоративных дел мастеру за 4 грн/ метр должен этот же Кличко крышу лично перекрыть. Либо Порошенко.
В январе-феврале 2018 года предполагаемый объем инвестиций в элитную недвижимость Киева (стоимостью от 250 тыс. долл.) составил эквивалент 11 млн. 698 тыс. долл., что на 48% превышает показатели декабря 2017 г.
читается так, что они сравнили январь+февраль к декабрю и получили рост на 48%
zahar_ написав:Не тулите горбатого. Люди платят за содержание дома КП вот пусть Кличко и КП и шевелит булками и выполняет нормативы по содержанию домов в надлежащем состоянии.
Где там точно в платежке пункт "на ремонт крыши"? Там где 4 или 5 грн с метра площади что ли?
Подтяните матчасть. Есть нормативные документы в которых сказано в каком состоянии должны содержатся дома. КП получает деньги за содержание дома - пусть ищет средства чтобы дом содержать согласно правил СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Это нелёгкий и долгий путь. НО КП и Кличко законодательство ДОЛЖНЫ выполнять, Кстати жильцы Шлихтера 16 смогли найти рычаги влияния - им крышу дома качественно отремонтировали. "Борітеся поборете" "С". Это вам фейслесс не на форуме "штаны протирать"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
J_P написав: (см слова "евроремонт", "бизнес-класс")
Слово "евроремонт" замените на "дизайнерский ремонт" и Вас перестанут подкалывать
Не могу. Так как дизайнерский ремонт - это совершенно другое, чем бизнес- или евро- ремонт. Спросите у любого дизайнера (можно и не у "архитектурного" - у меня таких два в подчинении) и он вам объяснит чем стандартный вариант, хоть и не дешевый отличается от дизайнерского. Кстати, как писал уважаемый hume: дизайнерский - это уже не уровень среднего компакта Roca... От себя добавлю про смесители (моя слабость))))): только фотоэлемента уже мало. Нужно еще что-то типа "водопада" (или "ручейка"). Но то такЭ. Как-то на форуме был длительный спор о том, что такое "центр Киева". Вроде определились. Думаю теперь пора "устаканить" понятие "евроремонт" и его цифровое влияние на цену вторичной недвижимости.
hume написав:Рассмотрел район вднх. Пздц, на что рассчитывают люди покупающие под аренду я хз, хотя я многого не понимаю. Эврика где то на 9 к квартир, лико град( который почему то никто не обсуждает) еще тысячи 4, и это только лико град 3. Сколько там настроенных и обжитых Лико Градов и всяких Венецией непонятно. С другой стороны Акцент, и какое то одоробло от кгс. Вместе где то 1000 кв выйдет. И конечно же шедевр от Дим - Метрополис. Заявлено только во втором доме 340. А теперь вишенка на торте - рРеспублика, которая проработана по дизайну , архитектуре и инфраструктуре, и которая находится всего лишь в станции езды от Эврики, и которая со временем оттянет большинство арендаторов из вышеназванных комплексов.
Думаю новоиспеченные арендаторы спустя 3-4 года столкнутся с нехилым демпингом со стороны друг друга. А учитывая сколько строится комплексов во всяких сомнительных местах, то демпинг будет сумашедший.
ПОХ за последние 15 лет застроили очень сильно. Вырос практически новый город. Это обвалило там арендные ставки? Есть статистика, что однушка на ПОХе 10 лет назад сдавалась по цене Нивок, а сейчас в полцены? Лично у меня впечатление, что ценник на аренду вырос, относительно других районов по мере того, как увеличивалось количество людей и подтягивалась бытовая и развлекательная инфраструктура.