Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Не тулите горбатого. Люди платят за содержание дома КП вот пусть Кличко и КП и шевелит булками и выполняет нормативы по содержанию домов в надлежащем состоянии.
Где там точно в платежке пункт "на ремонт крыши"? Там где 4 или 5 грн с метра площади что ли?
Подтяните матчасть. Есть нормативные документы в которых сказано в каком состоянии должны содержатся дома. КП получает деньги за содержание дома - пусть ищет средства чтобы дом содержать согласно правил СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Это нелёгкий и долгий путь. НО КП и Кличко законодательство ДОЛЖНЫ выполнять, Кстати жильцы Шлихтера 16 смогли найти рычаги влияния - им крышу дома качественно отремонтировали. "Борітеся поборете" "С". Это вам фейслесс не на форуме "штаны протирать"
1) Причем вообще тут Кличко 2) Вот именно из-за такого подхода эта проблема будет существовать вплоть до придания дому аварийного статуса. Причем уровень жлобизма представлен запредельный - она за содержание этой крыши платит меньше, чем стоимость выпитого в день кофе,и хочет чтоб за это оберегали ее ремонт за условную сотню куе
Кстати, вся эта %%%братия в шоубизе работает почти исключительно за черный нал, и с доходов и 5% не платят налогов
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Первый написав:Порошенко должен отремонтировать!!!!
У нас есть вакуум власти и люди устали от анархии, которая творится на бытовом уровне. При этом постсоветский инфантилизм не позволяет начать с себя, взять ситуацию в свои руки, создать ОСМД, выгнать пиявку ЖЭК, нанаять честного управляющего, отремонтировать крышу, навести порядок с парковкой и уборкой снега во дворе и т.д. Именно этот инфантилизм у всех нас и приводит к таким срывам, когда кого винить? Начальника ЖЭКа? Возникает вопрос, а сколько ты заплатит квартплаты, что ты сделал, чтобы ее не украли? Намного комфортней эксплуатировать модель доброго царя, который всем должен.
Faceless написав:она за содержание этой крыши платит меньше, чем стоимость выпитого в день кофе,и хочет чтоб за это оберегали ее ремонт за условную сотню куе
Она платит сколько приходит в платежке, поэтому ее совесть чиста. Имеет право требовать. Почему в платежке приходит смешная сумма или почему эти деньги не доходят до крыши это уже второй вопрос, решить который нужно напрячься, чтобы менять окружающую реальность. Пусть теперь пойдет и потребует отчет за свои деньги, создаст ОСМД и т.д.
Vlad442 написав:Если началом кризиса считать конец 14 в курсом 20+, то 16 дно, 17-18 начало роста. График Домика показывает рост весь 17-ый год. Если убрать агентские заманухи, то предложений на вторичке однушек по адекватным ценам раз-два и обчелся и цены выше, чем в конце 15-ого и 16 годах. Вангую, что в 19 ветка оживится за счет неофитов, рассказывающих, что не может однушка в стране третьего мира стоить 40 тыс.
Давайте дождемся окончания курсовых качелей. При курсе 26,2 первичка может показать и 10% взлет за 2 месяца, так как новые объекты (смотрю по Оболонь-Скай) выставлялись скорее всего по курсу 30доллар/35+евро. Вторичка как всегда идет с лагом от 3 до 6 месяцев. И хорошие "однушки" в ближайшие месяцы или подорожают (что приведет к уменьшению кол-ва сделок) или вообще будут сняты с продаж. Это лето (скорее всего) запомнится фейерверком акций от строительных компаний, либо конкретным тормозом строек. Что будет с курсом "по осени" и, соответственно с ценами - будем посмотреть. Правительство обещало доллар по 29. Посему в долларовом эквиваленте недвижка должна выйти на среднегодовой "стабилизец", или по-научному "стагнацию". Лучшим подтверждением запутанности ситуации являются одинокие предложения о продаже квартир в первом/сданном доме Оболонь-Скай по цене квадратного метра практически равного (или совсем немного больше) недавно объявленного в продажу 3-го дома. Инвесторов понять можно - они подняли своих 20-25% с котлована и наверняка заработают/продадут (хотя если бы они свои $ вовремя сконвертировали в евро по курсу 1,04 - выхлоп был бы тот же). Но это не упрощает жизнь строителям, которые судя по всему держат стабильную цену в евро уже на 4-й дом подряд.
Faceless написав:она за содержание этой крыши платит меньше, чем стоимость выпитого в день кофе,и хочет чтоб за это оберегали ее ремонт за условную сотню куе
Она платит сколько приходит в платежке, поэтому ее совесть чиста. Имеет право требовать. Почему в платежке приходит смешная сумма или почему эти деньги не доходят до крыши это уже второй вопрос, решить который нужно напрячься, чтобы менять окружающую реальность. Пусть теперь пойдет и потребует отчет за свои деньги, создаст ОСМД и т.д.
Для обсуждения посмотрите видео. Она 10 лет воюет с жеком. ЖЕК ей сказал чё нема бабла. А ее это не ипет. Вот пока ее это не ипет и будет течь крыша и сосули будут висеть.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
J_P написав:Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше
Вот этот вопрос меня и интересует. Правда, что при одинаковом дизайне ремонта при котором разница в используемых материалах будет видна только специалисту, некоторая существенная часть арендаторов из-за этого откажется снять квартиру, которая их устраивает по планировке и расположению?
Не ожидал от вас такого )))) Серьезно... Или вы, кстати - как многие, невнимательно прочитали многостраничное обсуждение "унитазов". НЕ верю, что кафель за 300 гривен и кафель за 900 отличит только специалист. Как и краник Грое с распродажи (позапрошлая модель) с краником Грое последней модели. Вопрос к вам: автомобиль разных модельных годов различить может тоже только специалист? Или это касается только плитки/сантехники?
Vlad442 написав:ПОХ за последние 15 лет застроили очень сильно. Вырос практически новый город. Это обвалило там арендные ставки? Есть статистика, что однушка на ПОХе 10 лет назад сдавалась по цене Нивок, а сейчас в полцены? Лично у меня впечатление, что ценник на аренду вырос, относительно других районов по мере того, как увеличивалось количество людей и подтягивалась бытовая и развлекательная инфраструктура.
Мне кажется у всего есть пределы, даже у плотности киевской застройки. И на ПОХе плотность застройки, как мне кажется, уже запредельная. Как только появится альтернатива с меньшей плотностью, но с похожей инфраструктурой и при этом на Правом берегу - цены на ПОХе вниз стремительным домкратом.