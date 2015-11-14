Додано: Пон 12 бер, 2018 11:00

Vlad442 написав: Если началом кризиса считать конец 14 в курсом 20+, то 16 дно, 17-18 начало роста.

График Домика показывает рост весь 17-ый год. Если убрать агентские заманухи, то предложений на вторичке однушек по адекватным ценам раз-два и обчелся и цены выше, чем в конце 15-ого и 16 годах.

Вангую, что в 19 ветка оживится за счет неофитов, рассказывающих, что не может однушка в стране третьего мира стоить 40 тыс. Если началом кризиса считать конец 14 в курсом 20+, то 16 дно, 17-18 начало роста.График Домика показывает рост весь 17-ый год. Если убрать агентские заманухи, то предложений на вторичке однушек по адекватным ценам раз-два и обчелся и цены выше, чем в конце 15-ого и 16 годах.Вангую, что в 19 ветка оживится за счет неофитов, рассказывающих, что не может однушка в стране третьего мира стоить 40 тыс.

Давайте дождемся окончания курсовых качелей. При курсе 26,2 первичка может показать и 10% взлет за 2 месяца, так как новые объекты (смотрю по Оболонь-Скай) выставлялись скорее всего по курсу 30доллар/35+евро.Вторичка как всегда идет с лагом от 3 до 6 месяцев. И хорошие "однушки" в ближайшие месяцы или подорожают (что приведет к уменьшению кол-ва сделок) или вообще будут сняты с продаж.Это лето (скорее всего) запомнится фейерверком акций от строительных компаний, либо конкретным тормозом строек.Что будет с курсом "по осени" и, соответственно с ценами - будем посмотреть. Правительство обещало доллар по 29. Посему в долларовом эквиваленте недвижка должна выйти на среднегодовой "стабилизец", или по-научному "стагнацию".Лучшим подтверждением запутанности ситуации являются одинокие предложения о продаже квартир в первом/сданном доме Оболонь-Скай по цене квадратного метра практически равного (или совсем немного больше) недавно объявленного в продажу 3-го дома.Инвесторов понять можно - они подняли своих 20-25% с котлована и наверняка заработают/продадут (хотя если бы они свои $ вовремя сконвертировали в евро по курсу 1,04 - выхлоп был бы тот же). Но это не упрощает жизнь строителям, которые судя по всему держат стабильную цену в евро уже на 4-й дом подряд.