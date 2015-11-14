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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 539540541542543>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Не тулите горбатого. Люди платят за содержание дома КП вот пусть Кличко и КП и шевелит булками и выполняет нормативы по содержанию домов в надлежащем состоянии.

Где там точно в платежке пункт "на ремонт крыши"? Там где 4 или 5 грн с метра площади что ли?

Подтяните матчасть.
Есть нормативные документы в которых сказано в каком состоянии должны содержатся дома. КП получает деньги за содержание дома - пусть ищет средства чтобы дом содержать согласно правил СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Это нелёгкий и долгий путь. НО КП и Кличко законодательство ДОЛЖНЫ выполнять,
Кстати жильцы Шлихтера 16 смогли найти рычаги влияния - им крышу дома качественно отремонтировали.
"Борітеся поборете" "С".
Это вам фейслесс не на форуме "штаны протирать" :mrgreen:


1) Причем вообще тут Кличко
2) Вот именно из-за такого подхода эта проблема будет существовать вплоть до придания дому аварийного статуса. Причем уровень жлобизма представлен запредельный - она за содержание этой крыши платит меньше, чем стоимость выпитого в день кофе,и хочет чтоб за это оберегали ее ремонт за условную сотню куе

Кстати, вся эта %%%братия в шоубизе работает почти исключительно за черный нал, и с доходов и 5% не платят налогов
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Порошенко должен отремонтировать!!!!

У нас есть вакуум власти и люди устали от анархии, которая творится на бытовом уровне. При этом постсоветский инфантилизм не позволяет начать с себя, взять ситуацию в свои руки, создать ОСМД, выгнать пиявку ЖЭК, нанаять честного управляющего, отремонтировать крышу, навести порядок с парковкой и уборкой снега во дворе и т.д.
Именно этот инфантилизм у всех нас и приводит к таким срывам, когда кого винить? Начальника ЖЭКа? Возникает вопрос, а сколько ты заплатит квартплаты, что ты сделал, чтобы ее не украли? Намного комфортней эксплуатировать модель доброго царя, который всем должен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:она за содержание этой крыши платит меньше, чем стоимость выпитого в день кофе,и хочет чтоб за это оберегали ее ремонт за условную сотню куе

Она платит сколько приходит в платежке, поэтому ее совесть чиста. Имеет право требовать.
Почему в платежке приходит смешная сумма или почему эти деньги не доходят до крыши это уже второй вопрос, решить который нужно напрячься, чтобы менять окружающую реальность.
Пусть теперь пойдет и потребует отчет за свои деньги, создаст ОСМД и т.д.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:47

цены реальных сделок еще кого то интересуют, или все поглощены обсуждением технологий, материалов и терминов ремонтов?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:00

  Vlad442 написав:Если началом кризиса считать конец 14 в курсом 20+, то 16 дно, 17-18 начало роста.
График Домика показывает рост весь 17-ый год. Если убрать агентские заманухи, то предложений на вторичке однушек по адекватным ценам раз-два и обчелся и цены выше, чем в конце 15-ого и 16 годах.
Вангую, что в 19 ветка оживится за счет неофитов, рассказывающих, что не может однушка в стране третьего мира стоить 40 тыс.

Давайте дождемся окончания курсовых качелей. При курсе 26,2 первичка может показать и 10% взлет за 2 месяца, так как новые объекты (смотрю по Оболонь-Скай) выставлялись скорее всего по курсу 30доллар/35+евро.
Вторичка как всегда идет с лагом от 3 до 6 месяцев. И хорошие "однушки" в ближайшие месяцы или подорожают (что приведет к уменьшению кол-ва сделок) или вообще будут сняты с продаж.
Это лето (скорее всего) запомнится фейерверком акций от строительных компаний, либо конкретным тормозом строек.
Что будет с курсом "по осени" и, соответственно с ценами - будем посмотреть. Правительство обещало доллар по 29. Посему в долларовом эквиваленте недвижка должна выйти на среднегодовой "стабилизец", или по-научному "стагнацию".
Лучшим подтверждением запутанности ситуации являются одинокие предложения о продаже квартир в первом/сданном доме Оболонь-Скай по цене квадратного метра практически равного (или совсем немного больше) недавно объявленного в продажу 3-го дома.
Инвесторов понять можно - они подняли своих 20-25% с котлована и наверняка заработают/продадут (хотя если бы они свои $ вовремя сконвертировали в евро по курсу 1,04 - выхлоп был бы тот же). Но это не упрощает жизнь строителям, которые судя по всему держат стабильную цену в евро уже на 4-й дом подряд.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:01

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:она за содержание этой крыши платит меньше, чем стоимость выпитого в день кофе,и хочет чтоб за это оберегали ее ремонт за условную сотню куе

Она платит сколько приходит в платежке, поэтому ее совесть чиста. Имеет право требовать.
Почему в платежке приходит смешная сумма или почему эти деньги не доходят до крыши это уже второй вопрос, решить который нужно напрячься, чтобы менять окружающую реальность.
Пусть теперь пойдет и потребует отчет за свои деньги, создаст ОСМД и т.д.

Для обсуждения посмотрите видео. Она 10 лет воюет с жеком. ЖЕК ей сказал чё нема бабла. А ее это не ипет. Вот пока ее это не ипет и будет течь крыша и сосули будут висеть.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:12

  Первый написав:Для обсуждения посмотрите видео. Она 10 лет воюет с жеком. ЖЕК ей сказал чё нема бабла. А ее это не ипет. Вот пока ее это не ипет и будет течь крыша и сосули будут висеть.

Т.е. ЖЕК может и должен только счета выставлять и деньги собирать?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:17

  Vlad442 написав:
  J_P написав:Если мы говорим о квартирах Мордоре, Кристере и им подобных - согласен, не ушел. Но напомню, речь шла о более высоком классе квартир (см слова "евроремонт", "бизнес-класс"). 1К (не в центре) с арендой от 450-500$ - уже могут уйти. К конкурентам. Так как альтернатив все большей и больше

Вот этот вопрос меня и интересует.
Правда, что при одинаковом дизайне ремонта при котором разница в используемых материалах будет видна только специалисту, некоторая существенная часть арендаторов из-за этого откажется снять квартиру, которая их устраивает по планировке и расположению?

Не ожидал от вас такого )))) Серьезно... Или вы, кстати - как многие, невнимательно прочитали многостраничное обсуждение "унитазов".
НЕ верю, что кафель за 300 гривен и кафель за 900 отличит только специалист.
Как и краник Грое с распродажи (позапрошлая модель) с краником Грое последней модели.
Вопрос к вам: автомобиль разных модельных годов различить может тоже только специалист? Или это касается только плитки/сантехники?
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:28

Цены в новостройках Киевской области в феврале: где снизились и где повысились цены на квартиры

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/tse ... a_kvartiri
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:33

  Vlad442 написав:ПОХ за последние 15 лет застроили очень сильно. Вырос практически новый город. Это обвалило там арендные ставки? Есть статистика, что однушка на ПОХе 10 лет назад сдавалась по цене Нивок, а сейчас в полцены?
Лично у меня впечатление, что ценник на аренду вырос, относительно других районов по мере того, как увеличивалось количество людей и подтягивалась бытовая и развлекательная инфраструктура.

Мне кажется у всего есть пределы, даже у плотности киевской застройки. И на ПОХе плотность застройки, как мне кажется, уже запредельная. Как только появится альтернатива с меньшей плотностью, но с похожей инфраструктурой и при этом на Правом берегу - цены на ПОХе вниз стремительным домкратом.
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