Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Поиграем в любимую игру? Называйте адрес шлачка. Открываем структуру тарифа. И смотрим колличество баблища на капитальный ремонт.вдруг Я не прав, и где то на шлихтера в квартплате с квартиры гривен триста в месяц на капремонт дома.
Это не головная боль клиента. Деньги уплачены - будьте добры выполнять работу, или верните деньги
Первый написав:Поиграем в любимую игру? Называйте адрес шлачка. Открываем структуру тарифа. И смотрим колличество баблища на капитальный ремонт.вдруг Я не прав, и где то на шлихтера в квартплате с квартиры гривен триста в месяц на капремонт дома.
Это не головная боль клиента. Деньги уплачены - будьте добры выполнять работу, или верните деньги
Чё так сливаемся? Давайте посмотрим где деньги уплачены и что возвращать. Адрес!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Очень сомневаюсь, что женщины (в большинстве своем) способны отличить дорогую плитку от средней ценовой категории, а дорогую машину, айфон или шубу - легко!
бугага в нормальной семье именно женщины занимаются ремонтом и обстановкой, пока мужики рубят бабло
а потом крики "ты чё дура??? тебя развели как лошицу!!!"
1. Баба не должна сама покупать плитку и пр.стройматериалы - контроль мужа обязателен. 2. Она говорит, что бы ей хотелось иметь дома и где оно должно стоять и как выглядеть (нормальный мужик ей будет предлагать удобные ему варианты, чтобы она думала, что выбирает она ). 3. Задача мужика - это всё купить за разумную цену (в магазин ездить с женой - снова для неё видимость её значимости) и потом сделать ремонт.
И все довольны
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
kingkongovets написав:цены реальных сделок еще кого то интересуют, или все поглощены обсуждением технологий, материалов и терминов ремонтов?
Это цены реальных сделок или прайс?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:1956й год, мост патона, на другом его конце то, шо потом станет русановкой
Угу. И Днепр ещё не цветёт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.