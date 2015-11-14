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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 543544545546547>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
  Viktor написав:kingkongovets

Очень сомневаюсь, что женщины (в большинстве своем) способны отличить дорогую плитку от средней ценовой категории, а дорогую машину, айфон или шубу - легко! :D


бугага :mrgreen:
в нормальной семье именно женщины занимаются ремонтом и обстановкой, пока мужики рубят бабло

а потом крики "ты чё дура??? тебя развели как лошицу!!!"


жен просто нужно выбирать правильных, а не безмозглых куриц, способных тока нести и высиживать яйца и варить борщи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы не согласны с тезисом, шо обустройство жилища - прерогатива жены?

ИМХО даже если у жены отличный вкус, это дело нельзя пускать на самотек
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:48

  Первый написав:Поиграем в любимую игру? Называйте адрес шлачка. Открываем структуру тарифа. И смотрим колличество баблища на капитальный ремонт.вдруг Я не прав, и где то на шлихтера в квартплате с квартиры гривен триста в месяц на капремонт дома.

Это не головная боль клиента.
Деньги уплачены - будьте добры выполнять работу, или верните деньги
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:04

  Вкладчик1234 написав:
  Первый написав:Поиграем в любимую игру? Называйте адрес шлачка. Открываем структуру тарифа. И смотрим колличество баблища на капитальный ремонт.вдруг Я не прав, и где то на шлихтера в квартплате с квартиры гривен триста в месяц на капремонт дома.

Это не головная боль клиента.
Деньги уплачены - будьте добры выполнять работу, или верните деньги

Чё так сливаемся? Давайте посмотрим где деньги уплачены и что возвращать. Адрес!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:06

  Первый написав:Чё так сливаемся? Давайте посмотрим где деньги уплачены и что возвращать. Адрес!

Верните Поляковой. Я не знаю её адрес
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:18

Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
  Viktor написав:kingkongovets

Очень сомневаюсь, что женщины (в большинстве своем) способны отличить дорогую плитку от средней ценовой категории, а дорогую машину, айфон или шубу - легко! :D


бугага :mrgreen:
в нормальной семье именно женщины занимаются ремонтом и обстановкой, пока мужики рубят бабло

а потом крики "ты чё дура??? тебя развели как лошицу!!!"


1. Баба не должна сама покупать плитку и пр.стройматериалы - контроль мужа обязателен.
2. Она говорит, что бы ей хотелось иметь дома и где оно должно стоять и как выглядеть (нормальный мужик ей будет предлагать удобные ему варианты, чтобы она думала, что выбирает она :D ).
3. Задача мужика - это всё купить за разумную цену (в магазин ездить с женой - снова для неё видимость её значимости) и потом сделать ремонт.

И все довольны :D
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:18

2 :Вкладчик1234
:-)


Чё ж Вы такие все немощные:-)

Дайте пример хруща или сталинки где платят денежку на капремонт...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:22

  kingkongovets написав:цены реальных сделок еще кого то интересуют, или все поглощены обсуждением технологий, материалов и терминов ремонтов?

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Это цены реальных сделок или прайс?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:26

  Первый написав:2 :Вкладчик1234
:-)

Чё ж Вы такие все немощные:-)

Дайте пример хруща или сталинки где платят денежку на капремонт...

Больше Вам ничего не дать?
Мы обсуждали конкретный кейс Поляковой. Что Вам не понятно?
Не уводите дискуссию в сторону
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:33

  kingkongovets написав:1956й год, мост патона, на другом его конце то, шо потом станет русановкой

Зображення

Угу. И Днепр ещё не цветёт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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