Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Как человек практичный, оглядываясь назад, самые безумные траты, которые я делал, это вложения в ремонт, который я перестал замечать ровно через 3 месяца.
О - чи не вперше побачив розумну думку про ремонт ... А то все щось шукають , ховають , дизайнерів запрошують , іспанська плитка , італійська ... Одним словом - зрозуміло ... Ремонт ви робите в першу чергу - для себе - а не сусідів , знайомих і т.д. І будь-який ремонт , недоліки чи "красившості" через якийсь час ви вже просто не помічаєте ... Звикли ... Тоді на фіга робити ремонт( і вкладати гроші ) , який через 5-7 років вже буде м"яко кажучи - відсутнім просто ... Нє - якщо не знаєш , куди вкладати - то можна і так ... Або окупається ( це хіба елітка під оренду в реальному центрі ) ...
Не берусь утверждать, есть злой умысел со стороны Поляковой, но ведь речь о том, на ком ответственность за состояние крыши в том случае, если дом под управлением ЖЕКа. Можете четко ответить, за чей счет в таком случае производится ремонт?
Puente написав:Нє - якщо не знаєш , куди вкладати - то можна і так ... Або окупається ( це хіба елітка під оренду в реальному центрі ) ...
Арендатору важно чтобы унитаз не имел следов пользования предыдущими жильцами и чтобы сливная арматура исправно работала. Вообще есть правило: Если ремонт на продажу - следует идти на поводу у дизайнера. Если для себя - следует слушать хороших электриков и сантехников. ИМХО - Покупатели квартир (домов) с ремонтом на продажу - эталонные ЛОХИ.
kingkongovets написав: дамы тоже знают толк в машинах, а мужики разбираются в модных брендах и трендах одежды и обуви - и шо?) вы не согласны с тезисом, шо обустройство жилища - прерогатива жены?
Они могут выбрать картину, приятный плед, столовый сервиз, возможно обои и шторы. То, что привносит уют и обжитость.
НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.
vano80 написав: А остальные жильцы чердак отдать не могут, потому как в детстве там голубей гоняли , сердце не велит этой проститутке родину продавать. Лучше пусть течет. А жек договорится не может, потому как Полякова на лапу дает мало. Вот так и живем
hume написав:НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.
Улыбнуло. Всё, что Вы описали, я делала во время ремонтов всех своих квартир. Не нанимала прораба, а сама контролировала. Разбиралась в тонкостях каждого вида работ, технических характеристиках труб, смесей, техники и т.д.
Здесь правильно написали, что решения по ремонту принимают женщины. А мужчины зарабатывают деньги. Им некогда.)))