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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:51

  Vlad442 написав:Как человек практичный, оглядываясь назад, самые безумные траты, которые я делал, это вложения в ремонт, который я перестал замечать ровно через 3 месяца.

О - чи не вперше побачив розумну думку про ремонт ...
А то все щось шукають , ховають , дизайнерів запрошують , іспанська плитка , італійська ... Одним словом - зрозуміло ... Ремонт ви робите в першу чергу - для себе - а не сусідів , знайомих і т.д. І будь-який ремонт , недоліки чи "красившості" через якийсь час ви вже просто не помічаєте ... Звикли ... Тоді на фіга робити ремонт( і вкладати гроші ) , який через 5-7 років вже буде м"яко кажучи - відсутнім просто ...
Нє - якщо не знаєш , куди вкладати - то можна і так ... Або окупається ( це хіба елітка під оренду в реальному центрі ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:(їй кришу ЖЕК не віддає

Дах і так належить їй (частково, як частина будинку співвласниці багаквартирного будинку). ЖЕК лиш сервісна організація, дахами він не володіє
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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2
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:52

airmax78

Не берусь утверждать, есть злой умысел со стороны Поляковой, но ведь речь о том, на ком ответственность за состояние крыши в том случае, если дом под управлением ЖЕКа.
Можете четко ответить, за чей счет в таком случае производится ремонт?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Если мы доживем, и Мордор и остальные человейники достоят, посмотрим как там будет лет черз тридцать.

зачем так долго ждать???
КГС, новострой, крыша течёт "со старта"
https://www.youtube.com/watch?v=Z-vF-KJsqtc
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:05

  Serg-ik написав:
  vano80 написав:Если мы доживем, и Мордор и остальные человейники достоят, посмотрим как там будет лет черз тридцать.

зачем так долго ждать???
КГС, новострой, крыша течёт "со старта"
https://www.youtube.com/watch?v=Z-vF-KJsqtc

Цікаво))) Показано "состояние дома-новостроя на декабрь 2016 г., сданного под заселение в мае 2016 г. по адресу г. Киев, ул Гаматная 37 а﻿"
Дах протікає, неначе будинку 200 років))) :cry:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 12 бер, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:05

  Puente написав:Нє - якщо не знаєш , куди вкладати - то можна і так ... Або окупається ( це хіба елітка під оренду в реальному центрі ) ...

Арендатору важно чтобы унитаз не имел следов пользования предыдущими жильцами и чтобы сливная арматура исправно работала.
Вообще есть правило: Если ремонт на продажу - следует идти на поводу у дизайнера.
Если для себя - следует слушать хороших электриков и сантехников.
ИМХО - Покупатели квартир (домов) с ремонтом на продажу - эталонные ЛОХИ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:07

  UA написав:Вообще есть правило: Если ремонт на продажу - следует идти на поводу у дизайнера.

Інформація зістарилась ще в 2014.
Зараз актуальні для продажу квартири взагалі без ремонтів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:26

  kingkongovets написав:
дамы тоже знают толк в машинах, а мужики разбираются в модных брендах и трендах одежды и обуви - и шо?)
вы не согласны с тезисом, шо обустройство жилища - прерогатива жены?

Они могут выбрать картину, приятный плед, столовый сервиз, возможно обои и шторы. То, что привносит уют и обжитость.

НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:31

  vano80 написав:
А остальные жильцы чердак отдать не могут, потому как в детстве там голубей гоняли , сердце не велит этой проститутке родину продавать. Лучше пусть течет. А жек договорится не может, потому как Полякова на лапу дает мало. Вот так и живем :mrgreen:


смешно сказали о грустном :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:39

  hume написав:НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.

:mrgreen:
Улыбнуло.
Всё, что Вы описали, я делала во время ремонтов всех своих квартир.
Не нанимала прораба, а сама контролировала.
Разбиралась в тонкостях каждого вида работ, технических характеристиках труб, смесей, техники и т.д.

Здесь правильно написали, что решения по ремонту принимают женщины.
А мужчины зарабатывают деньги. Им некогда.))) :wink:
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