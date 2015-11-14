Додано: Пон 12 бер, 2018 17:24

Оранжевый-хит сезона

Судя по всему было так:

1 Женился

2. Купили квартиру

3. Затеяли ремонт, всё контролировала жена

4 После ремонта-развод, потому что "тебе ничего не надо"

.....

Женился во второй раз.....

1.

2.

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери