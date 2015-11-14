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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:57

  l66 написав:
  hume написав:НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.

:mrgreen:
Улыбнуло.
Всё, что Вы описали, я делала во время ремонтов всех своих квартир.
Не нанимала прораба, а сама контролировала.
Разбиралась в тонкостях каждого вида работ, технических характеристиках труб, смесей, техники и т.д.

Здесь правильно написали, что решения по ремонту принимают женщины.
А мужчины зарабатывают деньги. Им некогда.))) :wink:

Возможно ваш пример это 1 из 100.
Так чем делали разводку сантех?
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  hume написав:НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.

:mrgreen:
Улыбнуло.
Всё, что Вы описали, я делала во время ремонтов всех своих квартир.
Не нанимала прораба, а сама контролировала.
Разбиралась в тонкостях каждого вида работ, технических характеристиках труб, смесей, техники и т.д.

Здесь правильно написали, что решения по ремонту принимают женщины.
А мужчины зарабатывают деньги. Им некогда.))) :wink:


спасибо, жаль шо не могу плюсануть с тапатока, а то я уже начал было думать шо это тока мне так везло с женами)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:00

С одной стороны, читаю, что "Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сфере строительства жилых зданий выросли на 16,4%" https://economics.unian.net/realestate/10038584-stroitelstvo-v-ukraine-podorozhalo-pochti-na-18.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

С другой, смотрю ссылку
  Serg-ik написав:КГС, новострой, крыша течёт "со старта"
https://www.youtube.com/watch?v=Z-vF-KJsqtc


Диссонанс :mrgreen:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:18

  kingkongovets написав:
l66 написав:
  hume написав:НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.

:mrgreen:
Улыбнуло.
Всё, что Вы описали, я делала во время ремонтов всех своих квартир.
Не нанимала прораба, а сама контролировала.
Разбиралась в тонкостях каждого вида работ, технических характеристиках труб, смесей, техники и т.д.

Здесь правильно написали, что решения по ремонту принимают женщины.
А мужчины зарабатывают деньги. Им некогда.))) :wink:


спасибо, жаль шо не могу плюсануть с тапатока, а то я уже начал было думать шо это тока мне так везло с женами)

везло с жёнами???? :mrgreen:
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:24

Оранжевый-хит сезона
Судя по всему было так:
1 Женился
2. Купили квартиру
3. Затеяли ремонт, всё контролировала жена
4 После ремонта-развод, потому что "тебе ничего не надо"
.....
Женился во второй раз.....
1.
2.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:25

  Первый написав:ziko07

Вы хотите поговорить о космических кораблях которые бороздят просторы большого театра? Я не хочу.
Есть в квартплате или нет денег на капремонт крыши? Порошенко должен бесплатно отремонтировать крышу в доме Поляковой?

Хотите рассказать нам с какого года из квартплаты исчезли затраты на ремонт домов? Кстати, КАПремонт крыши - это это Ваше экспертное заключение? И почему каждый спорящий считает своим долгом втягивать в любую склоку Президента?
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:42

  hume написав:Так чем делали разводку сантех?

В последней квартире у нас от застройщика горизонтальная разводка отопления и воды трубами из полиэтилена фирмы KAN Therm сделана опрессовкой.
От общего крана подвода воды к смесителям пустили в штробах трубы Fiber basalt plus PP-RCT фирмы Ekoplastik Чехия. http://basalt.ekoplastik.com/fiber-basalt-plus.aspx
Из-за агрессивного воздействия цемента на металл (хотя под пресс фитинги латунные, с цинком, но не стали металл прятать в стены), решили разводку сделать пайкой.

А Вы для какой цели спрашиваете?
l66
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:Диссонанс

почему?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:02

  Viktor написав:airmax78

Не берусь утверждать, есть злой умысел со стороны Поляковой, но ведь речь о том, на ком ответственность за состояние крыши в том случае, если дом под управлением ЖЕКа.
Можете четко ответить, за чей счет в таком случае производится ремонт?

Ну это вопрос из разряда: если пенсионеру не хватает пенсии на жизнь и он умирает с голоду - кто в этом виноват?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:05

  ziko07 написав:
  Первый написав:ziko07

Вы хотите поговорить о космических кораблях которые бороздят просторы большого театра? Я не хочу.
Есть в квартплате или нет денег на капремонт крыши? Порошенко должен бесплатно отремонтировать крышу в доме Поляковой?

Хотите рассказать нам с какого года из квартплаты исчезли затраты на ремонт домов? Кстати, КАПремонт крыши - это это Ваше экспертное заключение? И почему каждый спорящий считает своим долгом втягивать в любую склоку Президента?


https://www.municipal.kiev.ua/kiev/
вифлиемская 16.
капремонт- 0 грн.
Проведення поточного ремонту -
0.7845 грн/м2

Итого. разкошная треха - 40 грн в месяц на текущий ремонт или 0.5 кв.м. за работу без материала по шпаклеванию стены :shock:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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