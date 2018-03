Додано: Пон 12 бер, 2018 16:58

l66 написав: hume написав: НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске. НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.



Улыбнуло.

Всё, что Вы описали, я делала во время ремонтов всех своих квартир.

Не нанимала прораба, а сама контролировала.

Разбиралась в тонкостях каждого вида работ, технических характеристиках труб, смесей, техники и т.д.



Здесь правильно написали, что решения по ремонту принимают женщины.

спасибо, жаль шо не могу плюсануть с тапатока, а то я уже начал было думать шо это тока мне так везло с женами) спасибо, жаль шо не могу плюсануть с тапатока, а то я уже начал было думать шо это тока мне так везло с женами)

