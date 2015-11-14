Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.
Улыбнуло. Всё, что Вы описали, я делала во время ремонтов всех своих квартир. Не нанимала прораба, а сама контролировала. Разбиралась в тонкостях каждого вида работ, технических характеристиках труб, смесей, техники и т.д.
Здесь правильно написали, что решения по ремонту принимают женщины. А мужчины зарабатывают деньги. Им некогда.)))
Возможно ваш пример это 1 из 100. Так чем делали разводку сантех?
hume написав:НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.
Улыбнуло. Всё, что Вы описали, я делала во время ремонтов всех своих квартир. Не нанимала прораба, а сама контролировала. Разбиралась в тонкостях каждого вида работ, технических характеристиках труб, смесей, техники и т.д.
Здесь правильно написали, что решения по ремонту принимают женщины. А мужчины зарабатывают деньги. Им некогда.)))
спасибо, жаль шо не могу плюсануть с тапатока, а то я уже начал было думать шо это тока мне так везло с женами)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав:НО вряд ли хоть одна из женщин будет смотреть чем и как штукатурят (тем более ходить с правилом и проверять ровность стен), выбирать фирму труб и финигов, проверять метраж штроб и уложенный в них кабель,выбор инсталяций, выбор смесителя (или думаете, что женщина будет интересоваться где произведён смеситель Грое?) "Дверь красивая значит берём" и вряд ли женщина будет заёбывать манагера посмотреть дверь в разрезе, узнавать производителя замка, или сколько слоёв в паркет доске.
Улыбнуло. Всё, что Вы описали, я делала во время ремонтов всех своих квартир. Не нанимала прораба, а сама контролировала. Разбиралась в тонкостях каждого вида работ, технических характеристиках труб, смесей, техники и т.д.
Здесь правильно написали, что решения по ремонту принимают женщины. А мужчины зарабатывают деньги. Им некогда.)))
спасибо, жаль шо не могу плюсануть с тапатока, а то я уже начал было думать шо это тока мне так везло с женами)
везло с жёнами????
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона Судя по всему было так: 1 Женился 2. Купили квартиру 3. Затеяли ремонт, всё контролировала жена 4 После ремонта-развод, потому что "тебе ничего не надо" ..... Женился во второй раз..... 1. 2.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Вы хотите поговорить о космических кораблях которые бороздят просторы большого театра? Я не хочу. Есть в квартплате или нет денег на капремонт крыши? Порошенко должен бесплатно отремонтировать крышу в доме Поляковой?
Хотите рассказать нам с какого года из квартплаты исчезли затраты на ремонт домов? Кстати, КАПремонт крыши - это это Ваше экспертное заключение? И почему каждый спорящий считает своим долгом втягивать в любую склоку Президента?
В последней квартире у нас от застройщика горизонтальная разводка отопления и воды трубами из полиэтилена фирмы KAN Therm сделана опрессовкой. От общего крана подвода воды к смесителям пустили в штробах трубы Fiber basalt plus PP-RCT фирмы Ekoplastik Чехия. http://basalt.ekoplastik.com/fiber-basalt-plus.aspx Из-за агрессивного воздействия цемента на металл (хотя под пресс фитинги латунные, с цинком, но не стали металл прятать в стены), решили разводку сделать пайкой.
Не берусь утверждать, есть злой умысел со стороны Поляковой, но ведь речь о том, на ком ответственность за состояние крыши в том случае, если дом под управлением ЖЕКа. Можете четко ответить, за чей счет в таком случае производится ремонт?
Ну это вопрос из разряда: если пенсионеру не хватает пенсии на жизнь и он умирает с голоду - кто в этом виноват?
Вы хотите поговорить о космических кораблях которые бороздят просторы большого театра? Я не хочу. Есть в квартплате или нет денег на капремонт крыши? Порошенко должен бесплатно отремонтировать крышу в доме Поляковой?
Хотите рассказать нам с какого года из квартплаты исчезли затраты на ремонт домов? Кстати, КАПремонт крыши - это это Ваше экспертное заключение? И почему каждый спорящий считает своим долгом втягивать в любую склоку Президента?