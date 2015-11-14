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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:19

  Первый написав:https://www.municipal.kiev.ua/kiev/
вифлиемская 16.
капремонт- 0 грн.
Проведення поточного ремонту -
0.7845 грн/м2

Итого. разкошная треха - 40 грн в месяц на текущий ремонт или 0.5 кв.м. за работу без материала по шпаклеванию стены :shock:

Просто Вифлеемская, 16 - это дом со свежим кап ремонтом с гарантией. Поэтому на время гарантии (10 лет) там не предусмотрены расходы на кап ремонт. Вполне справедливо.
Зображення

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Просто Вифлеемская, 16 - это дом со свежим кап ремонтом с гарантией. Поэтому на время гарантии (10 лет) там не предусмотрены расходы на кап ремонт. Вполне справедливо.

В элитном клубном ЖК по Вифлеевмской 16 площадь квартир - 3269.3
С каждого метра в месяц на текущий ремонт по тарифу идет 0.7845 грн, итого 2 564,77 грн в месяц со всего дома (если предположить что ни у кого нет льгот). Или 30 777,19 грн в год. За 10 лет - 307 771,90 грн. 3-БК, помнится, грозилась уложить жлобремонт двух Круш в такую сумму.
Прозорро, Капітальний ремонт даху житлового будинку - 849 850,00 грн
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-23-000073-b
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:42

  kingkongovets написав:дамы тоже знают толк в машинах, а мужики разбираются в модных брендах и трендах одежды и обуви - и шо?)
вы не согласны с тезисом, шо обустройство жилища - прерогатива жены?

Соглашусь только при одном условии - наличии классного дизайнера и прораба с мозгами.
В противном случае (к примеру) в туалете может появиться вентилятор с пластиковым подшипником и без задержки отключения, или ничего не вытягивающая вытяжка на кухне, или дизайнерский кондиционер с подсосом внешнего воздуха за безумные деньги, сосущий ночью кислород с громкостью кузнечных мехов...
Как по мне - женщину надо запускать "обустраиваться" уже после ремонта, выдав ей карточку с четко ограниченным кредитным лимитом ))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:53

  UA написав:
  kingkongovets написав:
это подписанные задатки за прошлый месяц как мне сказали

Несколько более, чем за один месяц.
Информацию по двум квартирам из этого списка могу подтвердить.

Просматривая сию простыню (спасибо КК-цу) обратил внимание:
Княжий затон, 117 кв м - 145000 (1240 за метр),
Белорусская 92 кв. м. - 110000 (1195 за метр).
Это так Княжий затон так начал цениться, или ремонты все бОльший процент в цене вторички начали занимать?
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:02

  l66 написав:
  hume написав:Так чем делали разводку сантех?

В последней квартире у нас от застройщика горизонтальная разводка отопления и воды трубами из полиэтилена фирмы KAN Therm сделана опрессовкой.
От общего крана подвода воды к смесителям пустили в штробах трубы Fiber basalt plus PP-RCT фирмы Ekoplastik Чехия. http://basalt.ekoplastik.com/fiber-basalt-plus.aspx
Из-за агрессивного воздействия цемента на металл (хотя под пресс фитинги латунные, с цинком, но не стали металл прятать в стены), решили разводку сделать пайкой.

А Вы для какой цели спрашиваете?

Обалдеть!!!!
Может вы еще знаете какой максимальный процент крутящего момента может передать синхро вискомуфта на заднюю ось переднеприводного автомобиля?
Даже если не знаете, все равно - зауважал )))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:11

  l66 написав:
  hume написав:Так чем делали разводку сантех?

В последней квартире у нас от застройщика горизонтальная разводка отопления и воды трубами из полиэтилена фирмы KAN Therm сделана опрессовкой.
От общего крана подвода воды к смесителям пустили в штробах трубы Fiber basalt plus PP-RCT фирмы Ekoplastik Чехия. http://basalt.ekoplastik.com/fiber-basalt-plus.aspx
Из-за агрессивного воздействия цемента на металл (хотя под пресс фитинги латунные, с цинком, но не стали металл прятать в стены), решили разводку сделать пайкой.

А Вы для какой цели спрашиваете?

Не ожидал от девушки такого ответа, плюсую :D
В стенах совкового жил фонда разводка черной трубой стоит по 30-40 лет и ничего, норм.
Вот только никогда пайку не пойму, но это такое
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:14

  kingkongovets написав:спасибо, жаль шо не могу плюсануть с тапатока, а то я уже начал было думать шо это тока мне так везло с женами)

Пардон, что не по теме ветки, но вы мне напомнили из "Золотого теленка":
"Гаврила был примерным мужем
Гаврила жен своих любил..."
:D
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:19

  J_P написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:
это подписанные задатки за прошлый месяц как мне сказали

Несколько более, чем за один месяц.
Информацию по двум квартирам из этого списка могу подтвердить.

Просматривая сию простыню (спасибо КК-цу) обратил внимание:
Княжий затон, 117 кв м - 145000 (1240 за метр),
Белорусская 92 кв. м. - 110000 (1195 за метр).
Это так Княжий затон так начал цениться, или ремонты все бОльший процент в цене вторички начали занимать?

Белорусская по 1200 - это либо Срибна Вежа, либо Белорусская 3 (почему то безумно дорогой дом). Думаю это Срибна вежа трёха без ремонта. Если не видовая, то ценник завышен.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:19

  hume написав:В стенах совкового жил фонда разводка черной трубой стоит по 30-40 лет и ничего, норм.

она там не замурована, и в перекрытиях спустя 40 лет случается дерьмо. но опять же- то черная труба. насчет пайки- мода. 10-15 лет назад точно так же рассказывалось о надежности металлопластиковой разводки. теперь она уже не в тренде, аварийноопасна итд итп.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:30

  antonivs3 написав:
  hume написав:В стенах совкового жил фонда разводка черной трубой стоит по 30-40 лет и ничего, норм.

она там не замурована

замурована. Несколько раз видел в спецпроектах отвод черной трубы стояков хв и гв в цементе. + У меня в совочке от прошлых хозяев, которые делали ремонт, отвод металом от основного стояка гв полотенчика. Так же видел, опять же в спецпроектах, после замены дверного блока между комнатой и балконом в пороге отвод части отопления (в цементе). Так что бывает по разному.
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