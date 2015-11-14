Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Просто Вифлеемская, 16 - это дом со свежим кап ремонтом с гарантией. Поэтому на время гарантии (10 лет) там не предусмотрены расходы на кап ремонт. Вполне справедливо.
В элитном клубном ЖК по Вифлеевмской 16 площадь квартир - 3269.3 С каждого метра в месяц на текущий ремонт по тарифу идет 0.7845 грн, итого 2 564,77 грн в месяц со всего дома (если предположить что ни у кого нет льгот). Или 30 777,19 грн в год. За 10 лет - 307 771,90 грн. 3-БК, помнится, грозилась уложить жлобремонт двух Круш в такую сумму. Прозорро, Капітальний ремонт даху житлового будинку - 849 850,00 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-23-000073-b
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kingkongovets написав:дамы тоже знают толк в машинах, а мужики разбираются в модных брендах и трендах одежды и обуви - и шо?) вы не согласны с тезисом, шо обустройство жилища - прерогатива жены?
Соглашусь только при одном условии - наличии классного дизайнера и прораба с мозгами. В противном случае (к примеру) в туалете может появиться вентилятор с пластиковым подшипником и без задержки отключения, или ничего не вытягивающая вытяжка на кухне, или дизайнерский кондиционер с подсосом внешнего воздуха за безумные деньги, сосущий ночью кислород с громкостью кузнечных мехов... Как по мне - женщину надо запускать "обустраиваться" уже после ремонта, выдав ей карточку с четко ограниченным кредитным лимитом ))))
kingkongovets написав: это подписанные задатки за прошлый месяц как мне сказали
Несколько более, чем за один месяц. Информацию по двум квартирам из этого списка могу подтвердить.
Просматривая сию простыню (спасибо КК-цу) обратил внимание: Княжий затон, 117 кв м - 145000 (1240 за метр), Белорусская 92 кв. м. - 110000 (1195 за метр). Это так Княжий затон так начал цениться, или ремонты все бОльший процент в цене вторички начали занимать?
В последней квартире у нас от застройщика горизонтальная разводка отопления и воды трубами из полиэтилена фирмы KAN Therm сделана опрессовкой. От общего крана подвода воды к смесителям пустили в штробах трубы Fiber basalt plus PP-RCT фирмы Ekoplastik Чехия. http://basalt.ekoplastik.com/fiber-basalt-plus.aspx Из-за агрессивного воздействия цемента на металл (хотя под пресс фитинги латунные, с цинком, но не стали металл прятать в стены), решили разводку сделать пайкой.
А Вы для какой цели спрашиваете?
Обалдеть!!!! Может вы еще знаете какой максимальный процент крутящего момента может передать синхро вискомуфта на заднюю ось переднеприводного автомобиля? Даже если не знаете, все равно - зауважал )))))
В последней квартире у нас от застройщика горизонтальная разводка отопления и воды трубами из полиэтилена фирмы KAN Therm сделана опрессовкой. От общего крана подвода воды к смесителям пустили в штробах трубы Fiber basalt plus PP-RCT фирмы Ekoplastik Чехия. http://basalt.ekoplastik.com/fiber-basalt-plus.aspx Из-за агрессивного воздействия цемента на металл (хотя под пресс фитинги латунные, с цинком, но не стали металл прятать в стены), решили разводку сделать пайкой.
А Вы для какой цели спрашиваете?
Не ожидал от девушки такого ответа, плюсую В стенах совкового жил фонда разводка черной трубой стоит по 30-40 лет и ничего, норм. Вот только никогда пайку не пойму, но это такое
kingkongovets написав: это подписанные задатки за прошлый месяц как мне сказали
Несколько более, чем за один месяц. Информацию по двум квартирам из этого списка могу подтвердить.
Просматривая сию простыню (спасибо КК-цу) обратил внимание: Княжий затон, 117 кв м - 145000 (1240 за метр), Белорусская 92 кв. м. - 110000 (1195 за метр). Это так Княжий затон так начал цениться, или ремонты все бОльший процент в цене вторички начали занимать?
Белорусская по 1200 - это либо Срибна Вежа, либо Белорусская 3 (почему то безумно дорогой дом). Думаю это Срибна вежа трёха без ремонта. Если не видовая, то ценник завышен.
hume написав:В стенах совкового жил фонда разводка черной трубой стоит по 30-40 лет и ничего, норм.
она там не замурована, и в перекрытиях спустя 40 лет случается дерьмо. но опять же- то черная труба. насчет пайки- мода. 10-15 лет назад точно так же рассказывалось о надежности металлопластиковой разводки. теперь она уже не в тренде, аварийноопасна итд итп.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
hume написав:В стенах совкового жил фонда разводка черной трубой стоит по 30-40 лет и ничего, норм.
она там не замурована
замурована. Несколько раз видел в спецпроектах отвод черной трубы стояков хв и гв в цементе. + У меня в совочке от прошлых хозяев, которые делали ремонт, отвод металом от основного стояка гв полотенчика. Так же видел, опять же в спецпроектах, после замены дверного блока между комнатой и балконом в пороге отвод части отопления (в цементе). Так что бывает по разному.