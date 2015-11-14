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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:38

hume если есть уверенность, что это не намудрили в процессе допиливания те или иные владельцы помещения, то значит таки да, для домов повышенного комфорта. нужно будет обратить внимание при случае.
а вообще пока нет влаги о какой коррозии может идти речь?
вспомнил- папа 30+ лет назад зубилом бил штробы и утапливал в стену черные полуметровые 1/2" загогулины- под смес на кухне. стоят трубы те.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...то капець! - який вже день Ви всі тут бавитесь в сантехніків? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:49

  UA написав:
  kingkongovets написав:
это подписанные задатки за прошлый месяц как мне сказали

Несколько более, чем за один месяц.
Информацию по двум квартирам из этого списка могу подтвердить.

Ваше "несколько более" часом не на "порядок" ?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:57

  Долярчик написав:...то капець! - який вже день Ви всі тут бавитесь в сантехніків? :mrgreen:

Мы здесь всесторонне развиты :)
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:01

  J_P написав:Просматривая сию простыню (спасибо КК-цу) обратил внимание:
Княжий затон, 117 кв м - 145000 (1240 за метр),
Белорусская 92 кв. м. - 110000 (1195 за метр).
Это так Княжий затон так начал цениться, или ремонты все бОльший процент в цене вторички начали занимать?

Второе. Всё больше людей испытали на себе "романтику" капремонта и больше в это ввязываться не собираются.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:02

  zahar_ написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:
это подписанные задатки за прошлый месяц как мне сказали

Несколько более, чем за один месяц.
Информацию по двум квартирам из этого списка могу подтвердить.

Ваше "несколько более" часом не на "порядок" ?

ХЗ. Месяца за два - три.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, а почему все молчат, что здание с тарелкой разбирают??? Уже половину с верху разнесли. Всё таки договорились походу и это здание станет таки частью трц..

На Лукьяновке частенько кран работает там, где должен быть трц лукьяновка со старым зданием трамвайного депо, может всё таки и развязку сделают у метро. Последнее время частенько там бываю, это позор джунглям
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:15

  hume написав:Кстати, а почему все молчат, что здание с тарелкой разбирают??? Уже половину с верху разнесли. Всё таки договорились походу и это здание станет таки частью трц..

На Лукьяновке частенько кран работает там, где должен быть трц лукьяновка со старым зданием трамвайного депо, может всё таки и развязку сделают у метро. Последнее время частенько там бываю, это позор джунглям

Чё значит разнесли? Каркас оставили. Идет реконструкция. Тоже самое с гостиницей славутич.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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