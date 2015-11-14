Додано: Пон 12 бер, 2018 19:38

hume если есть уверенность, что это не намудрили в процессе допиливания те или иные владельцы помещения, то значит таки да, для домов повышенного комфорта. нужно будет обратить внимание при случае.

а вообще пока нет влаги о какой коррозии может идти речь?

вспомнил- папа 30+ лет назад зубилом бил штробы и утапливал в стену черные полуметровые 1/2" загогулины- под смес на кухне. стоят трубы те.

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