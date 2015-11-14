Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вы хотите поговорить о космических кораблях которые бороздят просторы большого театра? Я не хочу. Есть в квартплате или нет денег на капремонт крыши? Порошенко должен бесплатно отремонтировать крышу в доме Поляковой?
Хотите рассказать нам с какого года из квартплаты исчезли затраты на ремонт домов? Кстати, КАПремонт крыши - это это Ваше экспертное заключение? И почему каждый спорящий считает своим долгом втягивать в любую склоку Президента?
Итого. разкошная треха - 40 грн в месяц на текущий ремонт или 0.5 кв.м. за работу без материала по шпаклеванию стены хотя может дом в идеальном состоянии и жильцы считают че все гуд? Смотрим фоточки и каждый сам решает что делать. сносить, капремонт или оставить 40 грн с трехи в месяц.
Сорри но вставлю свои 5коп, в чем суть срача так и не понял. "Поточный ремонт" и "Капремонт" кагбэ немного разные вещи. В ЖК на вифлиемСКАЙ отремонтировали МОПы, стал парадиз! Сам захар_ заценил и отчитался. Так в чем проблема? Мож у Поляковой нет денеХ на ремонт собственной крыши и соседи 3,14дарасы?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
hume написав:Кстати, а почему все молчат, что здание с тарелкой разбирают??? Уже половину с верху разнесли. Всё таки договорились походу и это здание станет таки частью трц..
На Лукьяновке частенько кран работает там, где должен быть трц лукьяновка со старым зданием трамвайного депо, может всё таки и развязку сделают у метро. Последнее время частенько там бываю, это позор джунглям
оно уже несколько лет стояло с размороженными коммуникациями и разрушалось, вот шо будет
ну и в перспективе за оушен моллом будет построена модная станция городской электрички и трам-трейна с нормальным переходом на бывшую гринченко и к демеевскому рынку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.