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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 549550551552

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 684
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
145
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
15%
106
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
131
Якість будівництва
15%
102
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:01

  Первый написав:
  ziko07 написав:
  Первый написав:ziko07

Вы хотите поговорить о космических кораблях которые бороздят просторы большого театра? Я не хочу.
Есть в квартплате или нет денег на капремонт крыши? Порошенко должен бесплатно отремонтировать крышу в доме Поляковой?

Хотите рассказать нам с какого года из квартплаты исчезли затраты на ремонт домов? Кстати, КАПремонт крыши - это это Ваше экспертное заключение? И почему каждый спорящий считает своим долгом втягивать в любую склоку Президента?


https://www.municipal.kiev.ua/kiev/
вифлиемская 16.
капремонт- 0 грн.
Проведення поточного ремонту -
0.7845 грн/м2

Итого. разкошная треха - 40 грн в месяц на текущий ремонт или 0.5 кв.м. за работу без материала по шпаклеванию стены :shock:
хотя может дом в идеальном состоянии и жильцы считают че все гуд?
Смотрим фоточки и каждый сам решает что делать. сносить, капремонт или оставить 40 грн с трехи в месяц.

Сорри но вставлю свои 5коп, в чем суть срача так и не понял.
"Поточный ремонт" и "Капремонт" кагбэ немного разные вещи.
В ЖК на вифлиемСКАЙ отремонтировали МОПы, стал парадиз! Сам захар_ заценил и отчитался. Так в чем проблема?
Мож у Поляковой нет денеХ на ремонт собственной крыши и соседи 3,14дарасы? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати, а почему все молчат, что здание с тарелкой разбирают??? Уже половину с верху разнесли. Всё таки договорились походу и это здание станет таки частью трц..

Сама тарелка останется, к ТРЦ не будет иметь отношения.
Да, здание будет продолжением ТРЦ рядом.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Кстати, а почему все молчат, что здание с тарелкой разбирают??? Уже половину с верху разнесли. Всё таки договорились походу и это здание станет таки частью трц..

На Лукьяновке частенько кран работает там, где должен быть трц лукьяновка со старым зданием трамвайного депо, может всё таки и развязку сделают у метро. Последнее время частенько там бываю, это позор джунглям


оно уже несколько лет стояло с размороженными коммуникациями и разрушалось, вот шо будет

Зображення
Зображення

ну и в перспективе за оушен моллом будет построена модная станция городской электрички и трам-трейна с нормальным переходом на бывшую гринченко и к демеевскому рынку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:49

К разговору о моде, красоте и соотношении цена/качество
https://nv.ua/amp/nashla-na-rasprodazhe ... 57112.html
Было пальтишко. Стоило 300, на распродаже опускали до 100. Стоило его одеть будущей принцессе, за пару часов размели и начали перепродавать за 500-600.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Флай оказался непрост: трендсеттинг сантехнической темы за копейки с олыкса))) толи еще будет, когда песочек подтаит и стяжка пойдет

Ну и веселья в студию:

Жители Броваров путем краудфандинга собирают на… бесплатный 100-местный общественный автобус на Киев. Он уже вышел на маршрут
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:24

  Corpocrator написав:А Флай оказался непрост: трендсеттинг сантехнической темы за копейки с олыкса))) толи еще будет, когда песочек подтаит и стяжка пойдет

Ну и веселья в студию:

Жители Броваров путем краудфандинга собирают на… бесплатный 100-местный общественный автобус на Киев. Он уже вышел на маршрут

Смотрю на Домике фанат Крюковщина Сити, выбирает квартирку в Свитло парке. Видать понял в каую хрень вляпался.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 01:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Статистика по квартирам в Киеве в 2017 году 28,2 против 20,3 в 2016 году
итого разница в 7900 квартир http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2657&lang=1
вы понимаете что это значит?
рынок аренды умрёт в августе и не воскреснет!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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