Додано: Пон 12 бер, 2018 22:23

hume написав: Кстати, а почему все молчат, что здание с тарелкой разбирают??? Уже половину с верху разнесли. Всё таки договорились походу и это здание станет таки частью трц..



На Лукьяновке частенько кран работает там, где должен быть трц лукьяновка со старым зданием трамвайного депо, может всё таки и развязку сделают у метро. Последнее время частенько там бываю, это позор джунглям



оно уже несколько лет стояло с размороженными коммуникациями и разрушалось, вот шо будет









ну и в перспективе за оушен моллом будет построена модная станция городской электрички и трам-трейна с нормальным переходом на бывшую гринченко и к демеевскому рынку

