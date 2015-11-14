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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 689
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
146
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
107
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
25
Ціна
19%
132
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:02

  Corpocrator написав:А Флай оказался непрост: трендсеттинг сантехнической темы за копейки с олыкса))) толи еще будет, когда песочек подтаит и стяжка пойдет
...

Трендсеттинг - это не страшно. Главное, чтобы не кроссдерессинг :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:28

  J_P написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  J_P написав:...Ребята, напомнюс чего началось. hume написал: "делал ремонт бизнес класса и использовал (в основном) плитку по 300 гривен при общем ценнике ремонта 43К. Если это только у меня вызвало когнитивный диссонанс -- умолкаю!!!!

П.С. Представляю себе машину за 43К с сиденьями из кожзама по 300 гр и торпедо из дешевой пластмассы.
П.П.С. Надо брать помощь зала ))) - "Макс,в вашем ремонте новой 2К тоже заложена плитка по 10$ за метр? И вы тоже не видите разницы? А при возможной аренде/продаже?
Прошу заметить: я никого НЕ ОСУЖДАЮ и НЕ ПОУЧАЮ. Я лишь высказываю свою личную точку зрения.

ваша личная точка зрения одногласно признана залом слегка дыбильной...

У меня подчиненная (кстати - вебдизайнер) купила дочке 1К в монолите в Мисто Квитив. ТокШо не поленился, сходил спросил ее: "Кафель уже выбрала?" (она на выходные вроде собиралась ехать). Получил ответ: "Да, выбрали с дочкой. Недорогой. За 670 гривен. Плюс скидка". "А я слышал, что есть хороший по 300..." - уточнил я специально для вас. "Тебя обманули. Все что дешевле 500 - не на что глаз положить" - последовал ответ.
Посему в вашем "зале" нужно что-то менять. Так же, как и в "консерватории" Жванецкого ))))


Вы уточните плиз, делала ли она раньше ремонт, и понимает ли вообще масштаб. Очень многие девушки думают что ремонт в новострое это новая плитка, обои и новый пол. О том сколько денег замуруется в невидимое они даже не догадываются.

Ремонт это не забег на 100 метровке, это долгий марафон в 42 километра. И у многих новеньких бегунов которые начинают лихо стартовать с плитки по 670 Грн, может не хватить духа добежать до финиша. Я знаю очень много таких случаев. Что начинали закупать кафель по 1000+ Грн и паркет из самых дорогих коллекций, а потом не было денег даже на лампочки.

Имхо, это то о чем говорил Hume, цена ремонта должна соответствовать цене квартиры. Однуха в мисто квитив стоит 30 куе на сейчас, а если она не покупала раньше то в районе 25 куе. У меня вопрос-- какова будет стоимость ремонта если человек стартует с плитки по 670 Грн и какая окончательная смета заложена на ремонт вообще? ( я бы не писал это пост если бы недавно не ходил по эпику, и видел отличную плитку Зевс-керамики и атема по 200-220 Грн м2)
Мое имхо, в ремонт будет вложено стоимость еще такой же квартиры, если не больше.

Но, с другой стороны это личное дело каждого. Я вот например знаю случай, когда была плитка по 700 Грн испанская и обои по 2000 Грн за рулон итальянские и все это делалось........в КРЮКОВЩИНЕ!!

Вот там не только я непонял нахуа, но и собственница( правда до неё не сразу дошло, но все таки дошло), которая прожила в этой квартире пол года и до неё дошло в каком пи** она умудрилась купить квартиру ( при чем совсем недёшево купила) , что ни выехать оттуда утром, ни заехать вечером, и она поняла что вляпалась конкретно, так как никому такой ремонт там нах не нужен как и не нужна сама крюковщина. И никто за хороший ремонт в говняном доме в говняной локации сейчас не заплатит. Уже пол года пытается продать. Селяви.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж, тут столкнулись два полюса: одному подавай смесители из коллекции 2019го года (а 2018й - уже фу-фу, устаревшее г0вно), а другому - валиком по обойкам с цветочками прошелся - и норм. Про стандарты флая молчу - это постапокалипсис.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:18

  Жека79 написав:
Вы уточните плиз, делала ли она раньше ремонт, и понимает ли вообще масштаб. Очень многие девушки думают что ремонт в новострое это новая плитка, обои и новый пол. О том сколько денег замуруется в невидимое они даже не догадываются.

Ремонт это не забег на 100 метровке, это долгий марафон в 42 километра. И у многих новеньких бегунов которые начинают лихо стартовать с плитки по 670 Грн, может не хватить духа добежать до финиша. Я знаю очень много таких случаев. Что начинали закупать кафель по 1000+ Грн и паркет из самых дорогих коллекций, а потом не было денег даже на лампочки.

Имхо, это то о чем говорил Hume, цена ремонта должна соответствовать цене квартиры. Однуха в мисто квитив стоит 30 куе на сейчас, а если она не покупала раньше то в районе 25 куе. У меня вопрос-- какова будет стоимость ремонта если человек стартует с плитки по 670 Грн и какая окончательная смета заложена на ремонт вообще? ( я бы не писал это пост если бы недавно не ходил по эпику, и видел отличную плитку Зевс-керамики и атема по 200-220 Грн м2)
Мое имхо, в ремонт будет вложено стоимость еще такой же квартиры, если не больше.

Но, с другой стороны это личное дело каждого. Я вот например знаю случай, когда была плитка по 700 Грн испанская и обои по 2000 Грн за рулон итальянские и все это делалось........в КРЮКОВЩИНЕ!!

Вот там не только я непонял нахуа, но и собственница( правда до неё не сразу дошло, но все таки дошло), которая прожила в этой квартире пол года и до неё дошло в каком пи** она умудрилась купить квартиру ( при чем совсем недёшево купила) , что ни выехать оттуда утром, ни заехать вечером, и она поняла что вляпалась конкретно, так как никому такой ремонт там нах не нужен как и не нужна сама крюковщина. И никто за хороший ремонт в говняном доме в говняной локации сейчас не заплатит. Уже пол года пытается продать. Селяви.

Покупка плитки это когда 60-70% ремонта уже позади. (Правда некоторые покупают очень заранее).
Класс ремонта определяется по типу электропроводки, уровню сантехнических труб и фитингов. Смеситель или холодильник можно без проблем поменять. А трубы?
Тем не менее даже в модных новостройках на Печерске в абсолютном большинстве ремонтов на перепродажу применяется трупы из полипропилена, редукторы не ставятся и это при давлении воды 5-7 атмосфер :mrgreen:
Про такую ненужную вещь как звукоизоляция, никто не вспоминает. Зато на финальную отделку и мебель кошелек раскрывается по полной.
Представляете как престижно сидеть на горшке за 1000 у.е и слышать, что за стенкой, тоже кто то тоже сидит на горшке :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Тем не менее даже в модных новостройках на Печерске в абсолютном большинстве ремонтов на перепродажу применяется трупы из полипропилена, редукторы не ставятся и это при давлении воды 5-7 атмосфер

И часто прорывают?
Может дело не в полипропилене, а в том, что люди берут самое дешевое на рынке?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада в 4 домах в Эврике и а 1 в Патриотике подняла цены на 500-1000.
Прайс пустой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:49

  Vlad442 написав:Аркада в 4 домах в Эврике и а 1 в Патриотике подняла цены на 500-1000.
Прайс пустой.

Если прайс пустой - с чего бы такие телодвижения?
Вижу два варианта
1) Подняли перед скидками
2) Помощь продажам со второго кошелька
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:50

Радость киевских застройщиков
Украинская промышленная компания «Интерпайп» заявляет о дефиците персонала на трубном и колесном производстве, суммарная потребность оценивается на уровне 600 вакансий на активах в Днепре и Никополе.
.....Основная потребность в квалифицированных рабочих – токарях, резчиках, вальцовщиках, обработчиках металла», - сказал он.
«Польша как пылесос втягивает трудоспособное население Украины. Сегодня металлурги и машиностроители фактически конкурируют за персонал не друг с другом, а с польскими предприятиями», -

Средний доход на заводах компании превысил 9200 грн. в декабре 2017 года. ... Но даже обеспечивая зарплату выше средней в Украине и соцпакет, мы не можем набрать персонал», - посетовал директор.
По его словам, в начале января «Интерпайп» объявил дополнительный набор 300 человек в колесопрокатный цех. «Но быстро нанять столько людей не удается. Чтобы покрыть хотя бы часть дополнительной потребности украинских вагоностроителей, пришлось переносить сроки по ряду экспортных контрактов, в т.ч. платить штрафы», - отметил он.
По словам топ-менеджера, в долгосрочной перспективе работодатели не смогут самостоятельно решить проблему оттока кадров из страны. Он считает необходимой выработку стратегии на уровне государства – реанимация профтехобразования, запуск инфраструктурных проектов, улучшение условий жизни в регионах.

«Киев не ощущает отток кадров, так как менеджеры и управленцы едут в Киев, рабочие – в Польшу. Пустеют именно регионы, трудоспособное население уезжает не только из небольших городов, но и из областных центров», - констатировал директор по экономике и финансам.
http://uaprom.info/news/163311-deficit-personala-ogranichivaet-rost-obemov-proizvodstva-interpajp.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:52

  Vlad442 написав:Аркада в 4 домах в Эврике и а 1 в Патриотике подняла цены на 500-1000.
Прайс пустой.


Я бы вам очень советовал приехать в Киев, и посмотреть что такое патриотика. Своими глазами, вживую. Особенно та часть которая возле эпицентра на Позняках. Это лютый пзц. Мне кажется что застройщик откровенно издевается над людьми. Между 25-этажными домами где по 10 квартир на этаже-расстояние по 10-20 метров. Там не то что скорая и пожарные не проедут, там тесно вообще пешком без машины пройти. Я очень хочу чтобы народ одумался и перестал покупать такое говнище, чтоб застройщик полинял на бабло и одумался, и начал строить нормальное с соблюдением всех норм.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Если прайс пустой - с чего бы такие телодвижения?

Взбодрить рассрочников. Перед повышением цены люди подносят наличку.
Vlad442
 
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