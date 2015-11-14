Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:...Ребята, напомнюс чего началось. hume написал: "делал ремонт бизнес класса и использовал (в основном) плитку по 300 гривен при общем ценнике ремонта 43К. Если это только у меня вызвало когнитивный диссонанс -- умолкаю!!!!
П.С. Представляю себе машину за 43К с сиденьями из кожзама по 300 гр и торпедо из дешевой пластмассы. П.П.С. Надо брать помощь зала ))) - "Макс,в вашем ремонте новой 2К тоже заложена плитка по 10$ за метр? И вы тоже не видите разницы? А при возможной аренде/продаже? Прошу заметить: я никого НЕ ОСУЖДАЮ и НЕ ПОУЧАЮ. Я лишь высказываю свою личную точку зрения.
ваша личная точка зрения одногласно признана залом слегка дыбильной...
У меня подчиненная (кстати - вебдизайнер) купила дочке 1К в монолите в Мисто Квитив. ТокШо не поленился, сходил спросил ее: "Кафель уже выбрала?" (она на выходные вроде собиралась ехать). Получил ответ: "Да, выбрали с дочкой. Недорогой. За 670 гривен. Плюс скидка". "А я слышал, что есть хороший по 300..." - уточнил я специально для вас. "Тебя обманули. Все что дешевле 500 - не на что глаз положить" - последовал ответ. Посему в вашем "зале" нужно что-то менять. Так же, как и в "консерватории" Жванецкого ))))
Вы уточните плиз, делала ли она раньше ремонт, и понимает ли вообще масштаб. Очень многие девушки думают что ремонт в новострое это новая плитка, обои и новый пол. О том сколько денег замуруется в невидимое они даже не догадываются.
Ремонт это не забег на 100 метровке, это долгий марафон в 42 километра. И у многих новеньких бегунов которые начинают лихо стартовать с плитки по 670 Грн, может не хватить духа добежать до финиша. Я знаю очень много таких случаев. Что начинали закупать кафель по 1000+ Грн и паркет из самых дорогих коллекций, а потом не было денег даже на лампочки.
Имхо, это то о чем говорил Hume, цена ремонта должна соответствовать цене квартиры. Однуха в мисто квитив стоит 30 куе на сейчас, а если она не покупала раньше то в районе 25 куе. У меня вопрос-- какова будет стоимость ремонта если человек стартует с плитки по 670 Грн и какая окончательная смета заложена на ремонт вообще? ( я бы не писал это пост если бы недавно не ходил по эпику, и видел отличную плитку Зевс-керамики и атема по 200-220 Грн м2) Мое имхо, в ремонт будет вложено стоимость еще такой же квартиры, если не больше.
Но, с другой стороны это личное дело каждого. Я вот например знаю случай, когда была плитка по 700 Грн испанская и обои по 2000 Грн за рулон итальянские и все это делалось........в КРЮКОВЩИНЕ!!
Вот там не только я непонял нахуа, но и собственница( правда до неё не сразу дошло, но все таки дошло), которая прожила в этой квартире пол года и до неё дошло в каком пи** она умудрилась купить квартиру ( при чем совсем недёшево купила) , что ни выехать оттуда утром, ни заехать вечером, и она поняла что вляпалась конкретно, так как никому такой ремонт там нах не нужен как и не нужна сама крюковщина. И никто за хороший ремонт в говняном доме в говняной локации сейчас не заплатит. Уже пол года пытается продать. Селяви.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Да уж, тут столкнулись два полюса: одному подавай смесители из коллекции 2019го года (а 2018й - уже фу-фу, устаревшее г0вно), а другому - валиком по обойкам с цветочками прошелся - и норм. Про стандарты флая молчу - это постапокалипсис.
Жека79 написав: Вы уточните плиз, делала ли она раньше ремонт, и понимает ли вообще масштаб. Очень многие девушки думают что ремонт в новострое это новая плитка, обои и новый пол. О том сколько денег замуруется в невидимое они даже не догадываются.
Ремонт это не забег на 100 метровке, это долгий марафон в 42 километра. И у многих новеньких бегунов которые начинают лихо стартовать с плитки по 670 Грн, может не хватить духа добежать до финиша. Я знаю очень много таких случаев. Что начинали закупать кафель по 1000+ Грн и паркет из самых дорогих коллекций, а потом не было денег даже на лампочки.
Имхо, это то о чем говорил Hume, цена ремонта должна соответствовать цене квартиры. Однуха в мисто квитив стоит 30 куе на сейчас, а если она не покупала раньше то в районе 25 куе. У меня вопрос-- какова будет стоимость ремонта если человек стартует с плитки по 670 Грн и какая окончательная смета заложена на ремонт вообще? ( я бы не писал это пост если бы недавно не ходил по эпику, и видел отличную плитку Зевс-керамики и атема по 200-220 Грн м2) Мое имхо, в ремонт будет вложено стоимость еще такой же квартиры, если не больше.
Но, с другой стороны это личное дело каждого. Я вот например знаю случай, когда была плитка по 700 Грн испанская и обои по 2000 Грн за рулон итальянские и все это делалось........в КРЮКОВЩИНЕ!!
Вот там не только я непонял нахуа, но и собственница( правда до неё не сразу дошло, но все таки дошло), которая прожила в этой квартире пол года и до неё дошло в каком пи** она умудрилась купить квартиру ( при чем совсем недёшево купила) , что ни выехать оттуда утром, ни заехать вечером, и она поняла что вляпалась конкретно, так как никому такой ремонт там нах не нужен как и не нужна сама крюковщина. И никто за хороший ремонт в говняном доме в говняной локации сейчас не заплатит. Уже пол года пытается продать. Селяви.
Покупка плитки это когда 60-70% ремонта уже позади. (Правда некоторые покупают очень заранее). Класс ремонта определяется по типу электропроводки, уровню сантехнических труб и фитингов. Смеситель или холодильник можно без проблем поменять. А трубы? Тем не менее даже в модных новостройках на Печерске в абсолютном большинстве ремонтов на перепродажу применяется трупы из полипропилена, редукторы не ставятся и это при давлении воды 5-7 атмосфер Про такую ненужную вещь как звукоизоляция, никто не вспоминает. Зато на финальную отделку и мебель кошелек раскрывается по полной. Представляете как престижно сидеть на горшке за 1000 у.е и слышать, что за стенкой, тоже кто то тоже сидит на горшке
UA написав:Тем не менее даже в модных новостройках на Печерске в абсолютном большинстве ремонтов на перепродажу применяется трупы из полипропилена, редукторы не ставятся и это при давлении воды 5-7 атмосфер
И часто прорывают? Может дело не в полипропилене, а в том, что люди берут самое дешевое на рынке?
Украинская промышленная компания «Интерпайп» заявляет о дефиците персонала на трубном и колесном производстве, суммарная потребность оценивается на уровне 600 вакансий на активах в Днепре и Никополе. .....Основная потребность в квалифицированных рабочих – токарях, резчиках, вальцовщиках, обработчиках металла», - сказал он. «Польша как пылесос втягивает трудоспособное население Украины. Сегодня металлурги и машиностроители фактически конкурируют за персонал не друг с другом, а с польскими предприятиями», -
Средний доход на заводах компании превысил 9200 грн. в декабре 2017 года. ... Но даже обеспечивая зарплату выше средней в Украине и соцпакет, мы не можем набрать персонал», - посетовал директор. По его словам, в начале января «Интерпайп» объявил дополнительный набор 300 человек в колесопрокатный цех. «Но быстро нанять столько людей не удается. Чтобы покрыть хотя бы часть дополнительной потребности украинских вагоностроителей, пришлось переносить сроки по ряду экспортных контрактов, в т.ч. платить штрафы», - отметил он. По словам топ-менеджера, в долгосрочной перспективе работодатели не смогут самостоятельно решить проблему оттока кадров из страны. Он считает необходимой выработку стратегии на уровне государства – реанимация профтехобразования, запуск инфраструктурных проектов, улучшение условий жизни в регионах.
«Киев не ощущает отток кадров, так как менеджеры и управленцы едут в Киев, рабочие – в Польшу. Пустеют именно регионы, трудоспособное население уезжает не только из небольших городов, но и из областных центров», - констатировал директор по экономике и финансам.
Vlad442 написав:Аркада в 4 домах в Эврике и а 1 в Патриотике подняла цены на 500-1000. Прайс пустой.
Я бы вам очень советовал приехать в Киев, и посмотреть что такое патриотика. Своими глазами, вживую. Особенно та часть которая возле эпицентра на Позняках. Это лютый пзц. Мне кажется что застройщик откровенно издевается над людьми. Между 25-этажными домами где по 10 квартир на этаже-расстояние по 10-20 метров. Там не то что скорая и пожарные не проедут, там тесно вообще пешком без машины пройти. Я очень хочу чтобы народ одумался и перестал покупать такое говнище, чтоб застройщик полинял на бабло и одумался, и начал строить нормальное с соблюдением всех норм.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------