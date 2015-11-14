Додано: Вів 13 бер, 2018 09:28

J_P написав: Оранжевый-хит сезона написав: J_P написав: ...Ребята, напомнюс чего началось. hume написал: "делал ремонт бизнес класса и использовал (в основном) плитку по 300 гривен при общем ценнике ремонта 43К. Если это только у меня вызвало когнитивный диссонанс -- умолкаю!!!!



П.С. Представляю себе машину за 43К с сиденьями из кожзама по 300 гр и торпедо из дешевой пластмассы.

П.П.С. Надо брать помощь зала ))) - "Макс,в вашем ремонте новой 2К тоже заложена плитка по 10$ за метр? И вы тоже не видите разницы? А при возможной аренде/продаже?

Прошу заметить: я никого НЕ ОСУЖДАЮ и НЕ ПОУЧАЮ. Я лишь высказываю свою личную точку зрения. ...Ребята, напомнюс чего началось.написал: "делал ремонти использовал (в основном) плитку по 300 гривен при общем ценнике ремонта 43К. Если это только у меня вызвало когнитивный диссонанс -- умолкаю!!!!П.С. Представляю себе машину за 43К с сиденьями из кожзама по 300 гр и торпедо из дешевой пластмассы.П.П.С. Надо брать помощь зала ))) - "Макс,в вашем ремонте новой 2К тоже заложена плитка по 10$ за метр? И вы тоже не видите разницы? А при возможной аренде/продаже?Прошу заметить: я никого НЕ ОСУЖДАЮ и НЕ ПОУЧАЮ. Я лишь высказываю свою личную точку зрения.

ваша личная точка зрения одногласно признана залом слегка дыбильной... ваша личная точка зрения одногласно...

У меня подчиненная (кстати - вебдизайнер) купила дочке 1К в монолите в Мисто Квитив. ТокШо не поленился, сходил спросил ее: "Кафель уже выбрала?" (она на выходные вроде собиралась ехать). Получил ответ: "Да, выбрали с дочкой. Недорогой. За 670 гривен. Плюс скидка". "А я слышал, что есть хороший по 300..." - уточнил я специально для вас. "Тебя обманули. Все что дешевле 500 - не на что глаз положить" - последовал ответ.

Посему в вашем "зале" нужно что-то менять. Так же, как и в "консерватории" Жванецкого )))) У меня подчиненная (кстати - вебдизайнер) купила дочке 1К в монолите в Мисто Квитив. ТокШо не поленился, сходил спросил ее: "Кафель уже выбрала?" (она на выходные вроде собиралась ехать). Получил ответ: "Да, выбрали с дочкой. Недорогой. За 670 гривен. Плюс скидка". "А я слышал, что есть хороший по 300..." - уточнил я специально для вас. "Тебя обманули. Все что дешевле 500 - не на что глаз положить" - последовал ответ.Посему в вашем "зале" нужно что-то менять. Так же, как и в "консерватории" Жванецкого ))))

Вы уточните плиз, делала ли она раньше ремонт, и понимает ли вообще масштаб. Очень многие девушки думают что ремонт в новострое это новая плитка, обои и новый пол. О том сколько денег замуруется в невидимое они даже не догадываются.Ремонт это не забег на 100 метровке, это долгий марафон в 42 километра. И у многих новеньких бегунов которые начинают лихо стартовать с плитки по 670 Грн, может не хватить духа добежать до финиша. Я знаю очень много таких случаев. Что начинали закупать кафель по 1000+ Грн и паркет из самых дорогих коллекций, а потом не было денег даже на лампочки.Имхо, это то о чем говорил Hume, цена ремонта должна соответствовать цене квартиры. Однуха в мисто квитив стоит 30 куе на сейчас, а если она не покупала раньше то в районе 25 куе. У меня вопрос-- какова будет стоимость ремонта если человек стартует с плитки по 670 Грн и какая окончательная смета заложена на ремонт вообще? ( я бы не писал это пост если бы недавно не ходил по эпику, и видел отличную плитку Зевс-керамики и атема по 200-220 Грн м2)Мое имхо, в ремонт будет вложено стоимость еще такой же квартиры, если не больше.Но, с другой стороны это личное дело каждого. Я вот например знаю случай, когда была плитка по 700 Грн испанская и обои по 2000 Грн за рулон итальянские и все это делалось........в КРЮКОВЩИНЕ!!Вот там не только я непонял нахуа, но и собственница( правда до неё не сразу дошло, но все таки дошло), которая прожила в этой квартире пол года и до неё дошло в каком пи** она умудрилась купить квартиру ( при чем совсем недёшево купила) , что ни выехать оттуда утром, ни заехать вечером, и она поняла что вляпалась конкретно, так как никому такой ремонт там нах не нужен как и не нужна сама крюковщина. И никто за хороший ремонт в говняном доме в говняной локации сейчас не заплатит. Уже пол года пытается продать. Селяви.